Jakie obostrzenia obowiązują w powiatach czerwonych, a jakie w żółtych?

Maseczki

Wesela i uroczystości rodzinne – ile osób można zaprosić

W strefie żółtej można zaprosić do 100 osób z wyjątkiem obsługi, a w strefie czerwonej - 50 osób z wyjątkiem obsługi. W reszcie kraju limit wynosi 150 osób z wyjątkiem obsługi.

Gastronomia

Zarówno w strefie żółtej, jak i w strefie czerwonej w lokalu gastronomicznym może przebywać jedna osoba na metr kwadratowy. W całym kraju obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust przez klientów zarówno w lokalach, jak i ogródkach, do czasu zajęcia przez nich miejsc, przy których będą jeść i pić. Usta i nos musi zakrywać również obsługa.

Handel

Transport zbiorowy

W strefie czerwonej w pojeździe transportu publicznego może być zajętych 50 proc. liczby miejsc siedzących albo 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu. Jednocześnie w danym pojeździe musi pozostać co najmniej połowa miejsc siedzących niezajętych.

W strefie żółtej obowiązują te same obostrzenia co w całym kraju - pojazdem transportu publicznego można przewozić tyle osób, ile znajduje się w nim miejsc siedzących albo połowę liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu. Jednocześnie w pojeździe co najmniej połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna.