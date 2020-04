Dymisja Gowina, Boris Johnson na intensywnej terapii, WHO o maseczkach. Podsumowujemy poniedziałek

Wicepremier Jarosław Gowin podał się do dymisji. Premier Wielkiej Brytanii został przeniesiony na oddział intensywnej terapii. Po raz pierwszy w historii nie odbędzie się matura we Francji. Austriackie władze chcą stopniowego rozluźniania ograniczeń wprowadzanych w walce z koronawirusem. Co jeszcze wydarzyło się w poniedziałek?

Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że w poniedziałek potwierdzono obecność koronawirusa u 311 osób. Łącznie w Polsce potwierdzono 4413 przypadki zakażenia. 107 osób zmarło, w tym 13 w poniedziałek.

W związku z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 sytuacja zmienia się dynamicznie. Co zdarzyło się w ciągu ostatniej doby w Polsce i na świecie?

1. Gowin: podaję się do dymisji

Wicepremier, minister nauki i lider Porozumienia Jarosław Gowin poinformował w poniedziałek, że podaje się do dymisji. Dodał, że na stanowisko wicepremiera rekomenduje minister rozwoju Jadwigę Emilewicz, a Porozumienie pozostaje częścią Zjednoczonej Prawicy.

Gowin podkreślił podczas konferencji prasowej, że w obecnej sytuacji wszyscy powinniśmy się skoncentrować na dwóch sprawach - walce z epidemią koronawirusa i walce o polską gospodarkę. Dodał, że należy też "jakoś rozstrzygnąć kwestię wyborów prezydenckich". Jak wskazał, najpierw zaproponował przełożenie wyborów o rok, ale taką propozycję przyjęło tylko PSL.

Komentarze po zapowiedzi dymisji Jarosława Gowina TVN24

2. WHO: samymi maseczkami nie powstrzymamy pandemii

Obawiamy się, że masowe stosowanie maseczek może pogłębić niedobory dla tych, którzy potrzebują ich najbardziej, czyli pracowników ochrony zdrowia - przestrzegał szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na konferencji prasowej

Szef WHO przestrzegał, że noszone maski muszą być używane bezpiecznie oraz prawidłowo zakładane i zdejmowane. Zaznaczył, że brakuje również twardych danych odnośnie ich skuteczności.

- Badania w tej dziedzinie są ograniczone. Zachęcamy, by kraje, w których obywatele są zachęcani do używania masek na co dzień, badały ich skuteczność, abyśmy wszyscy mogli dowiedzieć się więcej. Co najważniejsze, maski powinny być zawsze używane tylko jako część kompleksowego pakietu zabiegów - przekonywał Ghebreyesus.

3. Boris Johnson na oddziale intensywnej terapii

Brytyjski premier Boris Johnson został przeniesiony na szpitalny oddział intensywnej terapii po tym, jak jego stan zdrowia z powodu zakażenia koronawirusem pogorszył się.

Informację przekazało w poniedziałek wieczorem biuro brytyjskiego premiera na Downing Street. Johnson w niedzielę wieczorem został przyjęty do szpitala z powodu utrzymującej się przez 10 dni gorączki wywołanej przez koronawirusa.

Boris Johnson trafił na oddział intensywnej terapii Brytyjski premier Boris Johnson jest na oddziale intensywnej terapii, a jego stan się pogorszył - poinformowało w poniedziałek wieczorem jego biuro na Downing Street.

TVN24

4. Wzrost liczby zgonów w Kanadzie

To była najtragiczniejsza doba od początku epidemii COVID-19 w Kanadzie. W 24 godziny zmarły tam 44 zakażone osoby, co jest 20-procentowym wzrostem liczby ofiar śmiertelnych - poinformowały w niedzielę władze kraju.

5. Agencja Rezerw Materiałowych sprzedała 30 tysięcy masek

Półtora miesiąca temu Agencja Rezerw Materiałowych wyprzedała ze swoich magazynów zapas profesjonalnych pełnotwarzowych masek. Po 10 złotych za sztukę. Jednocześnie ogłaszała przetarg na zakup nowych masek, które mają zostać dostarczone w listopadzie.

6. Obawy o Afrykę w obliczu pandemii

Reid Wilson, autor książki o eboli, ostrzega, że mimo młodego społeczeństwa i dość niskiej liczby wykrytych zakażeń, koronawirus może zebrać w Afryce krwawe żniwo. Kraje kontynentu mogą być osamotnione w swojej walce, gdyż reszta świata skupiona jest na ograniczaniu pandemii u siebie.

7. Premier Irlandii wraca do praktyki lekarskiej

Leo Varadkar robi wszystko, by jak najskuteczniej walczyć z koronawirusem. Premier Irlandii ponownie zarejestrował się jako lekarz i będzie pracował przez jedną zmianę w tygodniu, aby pomóc w czasie kryzysu związanego z epidemią - poinformowało w niedzielę jego biuro.

Premier Irlandii Leo Varadkar PAP/EPA/AIDAN CRAWLEY

8. Austriacki rząd proponuje rozluźnienie obostrzeń

Austriacki rząd zamierza stopniowo rozluźniać obostrzenia wprowadzone w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Od 14 kwietnia możliwe będzie ponowne otwarcie małych sklepów, a od 1 maja działalność mają wznowić galerie handlowe - poinformował kanclerz Sebastian Kurz.

Obrady austriackiego parlamentu w dobie koronawirusa Reuters

8. Francuscy uczniowie nie przystąpią do matury

740 tysięcy maturzystów nie przystąpi w tym roku do ustnych i pisemnych matur we Francji. Zdarzy się to po raz pierwszy w historii. Oceny maturalne zostaną wystawione na podstawie tych cząstkowych za rok szkolny 2019/2020.

9. Rozdali mieszkańcom maseczki, nie do wszystkich dotarły

25 tysięcy maseczek ochronnych rozdały władze Jarocina mieszkańcom gminy. Do każdego domu miały trafić po dwie maseczki wielokrotnego użytku. Burmistrz apelował, by tylko w nich wychodzić z domu. Ale nie do wszystkich maseczki dotarły. Mieszkańcy skarżą się, że ktoś je powyciągał z niektórych skrzynek.

Jarocin: Gmina roznosi maseczki ochronne mieszkańcom 06.04. | Gmina Jarocin do każdego domu dostarcza maseczki ochronne. Jednostki OSP i gminne służby obrony cywilnej dostarczą w sumie 25 tys. sztuk maseczek, wyprodukowanych z certyfikowanych materiałów. Można je prać, dzięki czemu są wielokrotnego użytku.

Gmina Jarocin

10. Papież utworzył fundusz dla dotkniętych pandemią

Specjalny fundusz kryzysowy, w celu wsparcia dla osób i wspólnot, które "zostały tragicznie dotknięte szerzeniem się COVID-19" w krajach misyjnych powołał w poniedziałek papież Franciszek. Przekazał na ten cel 750 tysięcy dolarów - poinformował Watykan.

11. Georgette Mosbacher o wsparciu Fundacji TVN i akcji #koncertdlabohaterów

"Fundacja TVN przekazała już ponad milion złotych na zakup testów oraz środków ochrony osobistej. A podczas sobotniego #koncertudlabohaterów uzbierała kolejne 4,2 miliona złotych na ten cel! Brawo!" - napisała w poniedziałek w mediach społecznościowych ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.

W momencie zakończenia koncertu licznik wskazał cztery miliony złotych, ale zbiórka trwa. Do akcji wsparcia wciąż można się włączyć, między innymi wysyłając SMS o treści "Pomagam" pod numer 7126 (koszt 1,23 zł z VAT) lub dokonując wpłaty na konto Fundacji TVN "Nie jesteś sam": 10 1140 1010 0000 2581 1800 1077 (mBank). Wpłaty można również dokonać na stronie Fundacji TVN lub na Facebooku.

12. Podziękujmy pracownikom ochrony zdrowia za walkę z koronawirusem

#BrawaDlaWas to wspólna akcja zainicjowana przez największe media w Polsce, która ma celu wyrażenie uznania dla lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek i wszystkich innych osób dbających o ochronę zdrowia. Z okazji Światowego Dnia Zdrowia, 7 kwietnia, podziękujmy brawami medykom za poświęcenie i codzienną walkę z epidemią.

Akcja mediów #BrawaDlaWas TVN

Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi całodobową infolinię (tel. 800 190 590) udzielającą informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Źródło: TVN24, PAP, Reuters, BBC News, New York Times, CNN News