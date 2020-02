Jak wygląda badanie na obecność koronawirusa? Minister zdrowia wyjaśnia

Koronawirus 2019-nCoV z chińskiego Wuhanu dotarł już do ponad dwudziestu krajów. Potwierdzono ponad 14 tysięcy przypadków. Od początku epidemii zmarło 305 osób. W związku z epidemią z Wuhanu ewakuowano grupę obywateli Polski.

"Cykl badania genetycznego trwa około jednej doby"

Na konferencji poświęconej procedurze ewakuacji Polaków z Wuhanu do Wrocławia, zorganizowanej w niedzielę w obecności premiera Mateusza Morawieckiego i ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, minister zdrowia Łukasz Szumowski wyjaśniał, jak wygląda diagnozowania zakażenia koronawirusem.

- Cykl badania genetycznego trwa około jednej doby - powiedział. - Jeżeliby wirus potwierdził się w którymś badaniu - na razie tego nie mieliśmy - powtarzamy to badanie i wysyłamy próbkę do laboratorium zewnętrznego. To kolejny przykład współpracy międzynarodowej - tłumaczył minister zdrowia.