Kopenhaga zamienia się w antydronową twierdzę. Odbędzie się tam unijny szczyt

Kluczowe fakty: W środę rozpoczyna się szczyt UE w Kopenhadze. Bezpieczeństwo w stolicy Danii zapewnią zwiększone patrole policyjne, a także obecność żołnierzy, w tym z Norwegii, Szwecji czy Polski.

Na lotnisku Kastrup rozstawiono antydronowy radar, a w cieśninie Sund stanęły niemieckie i duńskie okręty.

Zwiększone środki bezpieczeństwa to pokłosie serii incydentów z dronami w okolicy lotnisk, a także rosyjskimi tankowcami u brzegów Danii.

W środę wieczorem europejscy liderzy zostaną podjęci przez króla Fryderyka X i królową Marię w pałacu Amalienborg. Wcześniej tego samego dnia odbędzie się nieformalny szczyt 27 unijnych przywódców w siedzibie duńskiego parlamentu. W czwartek w centrum konferencyjnym na wyspie Amager odbędzie się spotkanie Europejskiej Wspólnoty Politycznej (EPC), zrzeszającej 45 państw.

Jak poinformowała kopenhaska policja, we wtorek zamknięto dla ruchu samochodowego ścisłe centrum miasta, a od poniedziałku w Danii obowiązuje zakaz lotów cywilnymi dronami. Utrudnień można spodziewać się na lotnisku Kastrup w Kopenhadze oraz drogach w związku z eskortą pojazdów z oficjelami.

Tysiące żołnierzy i policjantów na kopenhaskich ulicach

Według duńskiej policji, w Kopenhadze zarezerwowano 10 tys. noclegów dla dodatkowych funkcjonariuszy służb mundurowych z innych części kraju, a także ze Szwecji i Norwegii. Media informowały o wezwaniu przez duńskie siły zbrojne rezerwistów w trybie pilnym. Doniesienia te potwierdziło w oświadczeniu dowództwo, podkreślając, że jest to normalna praktyka, nie zaś powszechna mobilizacja.

Nieformalny szczyt w stolicy Danii będą zabezpieczać również polscy żołnierze. - W jakimś sensie z satysfakcją przyjęliśmy prośbę rządu duńskiego o wysłanie żołnierzy w celu ochrony szczytu europejskiego - poinformował premier Donald Tusk na początku wtorkowego posiedzenia rządu, doprecyzowując, że chodzi zarówno o nieformalny szczyt UE, jak i czwartkowy szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej.

- Traktujemy jako oczywisty akt solidarności. Sami mogliśmy liczyć na pomoc naszych sojuszników 10 września, więc jest rzeczą oczywistą, że dzisiaj podjęliśmy (...) decyzję o wysłaniu kontyngentu - za zgodą pana prezydenta - dodał szef polskiego rządu.

Antydronowy radar na lotnisku

Na lotnisku Kastrup rozstawiono antydronowy radar, a w cieśninie Sund bezpieczeństwa pilnują dwie korwety - niemiecka i duńska. Rząd Szwecji zdecydował o oddelegowaniu jednostki wyposażonej w systemy C-UAS, zdolne do wykrywania dronów i przeciwdziałania im za pomocą czujników i systemów zagłuszających. Władze w Oslo również dostarczą Duńczykom w trybie pilnym systemy obrony antydronowej wraz z ich pełną obsługą. Swoją pomoc wysyłają też m.in. Francja, Holandia, a także, w postaci misji eksperckiej - Ukraina.

W Danii w ostatnim tygodniu doszło do powtarzających się incydentów związanych z niezidentyfikowanymi przelotami dronów nad lotniskami w Kopenhadze oraz w Aalborgu na Półwyspie Jutlandzkim. Bezzałogowce zlokalizowano również nad kilkoma obiektami wojskowymi, ostatnio w nocy z soboty na niedzielę. Premierka Danii Mette Frederiksen nazwała te zdarzenia "atakami hybrydowymi".

