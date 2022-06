Komisja Europejska zaopiniowała pozytywnie polskie KPO

czytaj dalej

Masowe egzekucje, w tym ludności cywilnej, zabójstwa dokonywane często bez przesłuchań. Do tego kradzieże i konfiskaty telefonów komórkowych, aby wyeliminować wszelkie dowody. Dziennikarze "New York Timesa" dotarli do świadków masakry w Mourze w środkowym Mali, którzy opisali piekło, jakie zgotowali im żołnierze i towarzyszący im cudzoziemcy. Według dyplomatów, urzędników i przedstawicieli organizacji praw człowieka byli to członkowie rosyjskiej Grupy Wagnera. - To forpoczta rosyjskich prób wypierania stamtąd przedstawicieli państw zachodnich. A dzięki temu, że jest to struktura nieformalna, najemnicy mogą działać bardziej swobodnie i bez zahamowań - komentuje w rozmowie z tvn24.pl analityk PISM Jędrzej Czerep.