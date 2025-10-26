Logo strona główna
Polska

"Rywalizacja już zaczyna nabierać rumieńców". Padają nazwiska

Konwencja krajowa PO w Warszawie
Sikorski kontrkandydatem dla Tuska? "Ma bardzo silnych zwolenników"
Źródło: TVN24
Po połączeniu trzech partii Koalicji Obywatelskiej w jedną pojawiają się pytania o to, kto obejmie w niej kluczowe funkcje. W "W Kuluarach" swoimi ustaleniami podzielili się dziennikarze Konrad Piasecki, Bartłomiej Ślak i Michał Tracz. Ocenili, że Donald Tusk jako przewodniczący jest "bezalternatywny", choć jest ktoś, kto może chcieć z nim konkurować. Padły też nazwiska czterech polityków, którzy mają zostać nowymi wiceszefami partii. Ale to nie jedyne zmiany.
Kluczowe fakty:
  • Za nami intensywny politycznie weekend, w tym m.in. konwencja krajowa PO, gdzie ogłoszono, że ta wraz z Nowoczesną i Inicjatywą Polska staje się jedną formacją pod nazwą Koalicja Obywatelska.
  • "W Kuluarach" dziennikarze mówili o tym, czego dowiedzieli się na temat nowego rozdania w ugrupowaniu i tego, jak ukształtują się jej władze.

W programie w "W Kuluarach" w TVN24 dziennikarze Konrad Piasecki, Michał Tracz i Bartłomiej Ślak komentowali polityczny "superweekend". Koalicja Obywatelska się jednoczyła, a Prawo i Sprawiedliwość prezentowało swój program. Pierwsi robili to w Warszawie, drudzy w Katowicach.

Dziennikarze mówili między innymi o tym, co w kuluarach usłyszeli na temat personaliów w Koalicji Obywatelskiej w nowej odsłonie - po połączeniu w jedną formację PO, Inicjatywy Polska i Nowoczesnej.

Pierwsza kwestia - kto będzie przewodniczącym? Jak ogłosił w niedzielę Donald Tusk, proces wyboru nowych władz - od poziomu lokalnego do najwyższych szczebli - zacznie się w tym roku. Oznajmił też, że będzie ubiegał się o funkcję szefa ugrupowania.

Sikorski kontrkandydatem dla Tuska? "Ma bardzo silnych zwolenników"

Są kontrkandydaci? - Na pewno chętni są. Na pewno chętny jeden, mocny, jest. Pytanie, czy został odpowiednio już dogłaskany, dopieszczony stanowiskiem wicepremiera - mówił Tracz, wskazując na Radosława Sikorskiego.

Radosław Sikorski na konwencji krajowej Platformy Obywatelskiej
Radosław Sikorski na konwencji krajowej Platformy Obywatelskiej
Źródło: PAP/Paweł Supernak

- Ma bardzo silnych zwolenników w partii. Ludzi, którzy uważają, że to Radosław Sikorski powinien zastąpić Donalda Tuska, że przyszedł ten czas - tłumaczył.

Zastąpić na stanowisku premiera czy szefa partii? - Myślę, że to jest jeszcze kwestią dotarcia - uważa Tracz.

Sikorski kontrkandydatem dla Tuska? "Ma bardzo silnych zwolenników"
Źródło: TVN24

"Jako lider Koalicji Obywatelskiej jest bezalternatywny"

Zdaniem Piaseckiego, "jeśli Donald Tusk mówi, że będzie startował - a dla wszystkich było oczywiste, że będzie - to jeśli ktoś wystartuje przeciwko niemu, to będzie to start czysto symboliczny".

- Ja bym postawił taką tezę: o ile Donald Tusk ma alternatywę dla siebie jako premiera, chociaż ta zmiana na stanowisku premiera miałaby się odbyć za jego zgodą, to moim zdaniem jako lider partyjny, jako lider Koalicji Obywatelskiej jest bezalternatywny - ocenił dziennikarz. - Zwłaszcza, że jest też politykiem, który łączy te wszystkie wchodzące dzisiaj w skład Koalicji Obywatelskiej frakcje Nowoczesnej i Inicjatywy Polska - zaznaczył.

Donald Tusk "jako lider Koalicji Obywatelskiej jest bezalternatywny"

Według niego "Radosław Sikorski ma bardziej na pieńku z Rafałem Trzaskowskim, z Adamem Szłapką (uprzednio Nowoczesna) czy z Barbarą Nowacką (uprzednio Inicjatywa Polska), tam relacje nie są aż tak ciepłe jak w tym trójkącie czy wielokącie z Donaldem Tuskiem".

Ślak przyznał, że trochę dziwiłby się, gdyby "Radosław Sikorski znowu wystawił się na strzał". - Bo na teraz nie mam wątpliwości, że wystawiłby się na kolejną porażkę w wewnętrznych wyborach - ocenił, wskazując m.in. na przegraną w prawyborach prezydenckich w PO z Rafałem Trzaskowskim.

"Czterech nowych wiceprzewodniczących"

Piasecki przekazał też, że "wszystko na to wskazuje", iż teraz w KO będzie "odrobinę inne rozdanie personalne".

- Do dziesięciu dotychczasowych wiceprzewodniczących Platformy Obywatelskiej dołączy czterech nowych wiceprzewodniczących Koalicji Obywatelskiej, czyli Barbara Nowacka i Adam Szłapka, z racji łączenia z Nowoczesną i Inicjatywą Polska, oraz dwóch kolejnych - mówił dziennikarz.

- To ma być Andrzej Domański, czyli minister finansów i Radosław Sikorski, który nie dość, że dostał stanowisko wicepremiera, to jeszcze dostanie stanowisko wiceprzewodniczącego partii. To już będzie czternastu wiceprzewodniczących w Koalicji Obywatelskiej - dodał.

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański na konwencji krajowej Platformy Obywatelskiej
Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański na konwencji krajowej Platformy Obywatelskiej
Źródło: PAP/Paweł Supernak
"Czterech nowych wiceprzewodniczących" KO. Padają nazwiska

Kto sekretarzem generalnym? "Rozpoczyna się ostre starcie"

- Jeśli chodzi o sekretarza generalnego, to tutaj naprawdę rozpoczyna się moim zdaniem ostre starcie - komentował Piasecki.

Tracz zwracał uwagę, że stanowisko to jest w partii bardzo silne. - To sekretarz generalny stara się trzymać w ryzach partyjne doły, przez co ma też ogromny wpływ na lokalne władze i na podejmowane decyzje - wskazywał. Jego zdaniem "niejedna osoba i niejedna frakcja będzie chciała mieć wpływ na obsadę tego stanowiska".

Sekretarzem generalnym PO jest Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji.

Piasecki podkreślał, że "bardzo wiele jest głosów, że to nie jest dobre, żeby w jednym berle łączyć dwa tak istotne dla partii i dla państwa stanowiska". - Że po prostu minister nie ma czasu na to, żeby zajmować się partią - wyjaśniał.

Mówił, że jeśli "jest jest konflikt w Gorzowie, Piotrkowie albo problemy w Olsztynie, to sekretarz generalny musi jeździć" do tych miejsc. Natomiast minister ma wiele innych problemów i sporów do rozwiązywania i "po prostu nie ma czasu na zajmowanie się partią". - Więc wiele wskazuje na to, że Marcin Kierwiński sekretarzem generalnym być przestanie - ocenił. W konsekwencji - wskazywał - "rywalizacja o następstwo po nim już zaczyna nabierać rumieńców".

Marcin Kierwiński przemawia na konwencji krajowej Platformy Obywatelskiej
Marcin Kierwiński przemawia na konwencji krajowej Platformy Obywatelskiej
Źródło: PAP/Paweł Supernak

- Ja słyszałem takie nazwiska: Krzysztof Lisek - to jest człowiek, który przez lata był w Brukseli (jako europoseł - red.), ostatnio był w Mołdawii (jako obserwator z ramienia Międzynarodowego Instytutu Republikańskiego - red.), ale do Polski właśnie wraca - przekazał.

Kto sekretarzem generalnym? "Rozpoczyna się ostre starcie"
Źródło: TVN24

- Drugie nazwisko, jakie słyszałem, to Marcin Bosacki. To są kandydaci frakcji Radosława Sikorskiego, bo to są dwie osoby bardziej związane z Radosławem Sikorskim - kontynuował. Ale - zaznaczył - "usłyszał też nazwisko Izabeli Leszczyny, która mogłaby po tym, jak przestała być ministrem zdrowia, powalczyć o stanowisko sekretarza generalnego".

Sceptycznie tę ostatnią potencjalną kandydaturę ocenił Ślak. - W takim czasie, kiedy trzeba się wziąć poważnie za doły partyjne, zmobilizować do pracy u podstaw nie widzę, że to akurat ona będzie tą, która tam będzie trzymała wszystko w ryzach - mówił.

- Myślę, że ma zbyt dobre serce - stwierdził.

Tracz przyznał, że na temat "łączenia teki ministra z sekretarzem generalnym" słyszał w ostatnim czasie w PO, że "to jest główny argument, który miałby wykosić Marcina Kierwińskiego z tego stanowiska". - Są na pewno tacy w Koalicji Obywatelskiej, którzy twierdzą, że (...) już właściwie jego dni są policzone. Myślę, że Donald Tusk będzie chciał jakąś frakcję w Koalicji Obywatelskiej dowartościować - ocenił.

Co z Kierwińskim w roli sekretarza generalnego? "Już właściwie jego dni są policzone"
Źródło: TVN24
OGLĄDAJ: "Nie brakuje złośliwości". Kulisy zjednoczenia KO
"Nie brakuje złośliwości". Kulisy zjednoczenia KO

Autorka/Autor: Aleksandra Koszowska

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

PolitykaDonald TuskJarosław KaczyńskiPrawo i SprawiedliwośćKoalicja ObywatelskaMarcin KierwińskiAdam SzłapkaBarbara Nowacka
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica