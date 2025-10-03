Logo strona główna
Polska

"Istniało duże prawdopodobieństwo katastrofy kolejowej"

katowice ligota stacja peron shutterstock_2583225377
Odczepiony wagon "to nie był przypadek". Minister: sprawą zajmują się służby i prokuratura
Źródło: TVN24
Wszystko wskazuje na to, że to było celowe odczepienie wagonu i pozostawienie go w tym miejscu - przekazał wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. We wrześniu na torach w Katowicach znaleziono pustą węglarkę. Jak przyznał wiceminister, "istniało duże prawdopodobieństwo doprowadzenia do katastrofy kolejowej".

Wiceszef MSWiA został zapytany w Polskim Radiu o informacje na temat odczepienia wagonu z węglem od składu i doniesienia piątkowej "Rzeczpospolitej" w tej sprawie. Gazeta podała, że w nocy z 2 na 3 września na uczęszczanej linii kolejowej 141 w Katowicach-Ligocie znaleziono odczepiony 20-tonowy wagon na węgiel. "Linią tą z powodu wielkiej inwestycji kolejowej puszczane są obecnie także pociągi pasażerskie" - zauważono. Dziennik dotarł do osób, które sugerują, że mógł to być zaplanowany atak, mający na celu doprowadzenie do katastrofy.

"Istniało duże prawdopodobieństwo doprowadzenia do katastrofy kolejowej"

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk powiedział, że jedno dochodzenie w tej sprawie prowadzą służby, a drugie koncern ArcelorMittal, dla którego pociąg z odczepioną węglarką świadczył usługi.

- Trwa dochodzenie, czy to było przypadkowe odczepienie się wagonu. Natomiast wszystko wskazuje na to, że to było celowe odczepienie tego wagonu i pozostawienie go w tym miejscu - przekazał.

Odczepiony wagon "to nie był przypadek". Minister: sprawą zajmują się służby
Dowiedz się więcej:

Odczepiony wagon "to nie był przypadek". Minister: sprawą zajmują się służby

Zaznaczył, że ruch kolejowy w Katowicach jest bardzo duży. - Istniało duże prawdopodobieństwo doprowadzenia do katastrofy kolejowej. Wiemy, że takie sabotaże się zdarzają - powiedział i podał przykład pożaru hali przy Marywilskiej.

Kontrole na granicach

Wiceminister Duszczyk pytany był w Polskim Radiu też o decyzję rządu w sprawie przedłużenia kontroli na granicy Polski z Niemcami i Litwą - do kwietnia 2026 roku.

- Wynika to z kodeksu granicznego Schengen, czyli przepisów unijnych. (...) Wprowadziliśmy kontrolę graniczną, najpierw na 30 dni, a później na 60 w ekstraordynaryjnym systemie. Teraz Komisja Europejska i wszystkie państwa pytają nas, jak długo to będzie trwało. W związku z tym zarezerwowaliśmy sobie czas na kolejne sześć miesięcy - wyjaśnił.

Zaznaczył, że zmiana może nastąpić, gdy sytuacja migracyjna "uspokoi się". - Jeżeli sytuacja się poprawi, Niemcy zniosą kontrolę graniczną, czy będzie porozumienie z Niemcami o wspólnym zniesieniu kontroli, to możemy to zrobić wcześniej - zadeklarował.

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA, kontrole na granicy z Niemcami i Litwą zostaną przedłużone do 4 kwietnia 2026 roku. Wprowadzone zostały 7 lipca, następnie przedłużono je do 4 października.

Autorka/Autor: akr/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Katarzyna Ledwon/Shutterstock

Katowice
