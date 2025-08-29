Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Katastrofy polskich samolotów wojskowych

Podczas ćwiczeń przed pokazami AirSHOW w Radomiu rozbił się samolot F-16. W katastrofie zginął pilot Wojska Polskiego major Maciej "Slab" Krakowian
Świadkowie o katastrofie w Radomiu
Źródło: TVN24
W czwartek wieczorem podczas ćwiczeń przed pokazami Air Show w Radomiu rozbił się samolot F-16, zginął pilot mjr Maciej "Slab" Krakowian. Do wypadków samolotów wojskowych dochodziło też wcześniej. Tylko w XX wieku w pojedynczych wypadkach zginęło kilkanaście osób. Doszło też do dwóch wstrząsających katastrof.

Samoloty wielozadaniowe F-16 stanowią obecnie podstawę polskiego lotnictwa bojowego, odpowiadając m.in. za większość patroli i misji związanych z ochroną polskiej przestrzeni powietrznej; W czwartek jedna z 48 maszyn, jakie posiada Polska, rozbiła się w Radomiu. To pierwszy wypadek maszyny tego typu od prawie 20 lat ich użytkowania.

"Żegnaj, Mistrzu". Kim był pilot, który zginął w katastrofie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Żegnaj, Mistrzu". Kim był pilot, który zginął w katastrofie

Katastrofa Bielika, zginął pilot

W ubiegłym roku doszło do katastrofy samolotu wojskowego w Gdyni-Kosakowie. 12 lipca rozbił się tam samolot M-346 Master (Bielik). Podczas przygotowań do pokazu samolot uderzył w płytę lotniska. Na miejscu zginął pilot mjr Robert Jeł. Samolot należał do 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.

samolot_bezcieicia
Moment katastrofy samolotu w Gdyni
Źródło: Kontakt 24
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nagranie z momentu katastrofy samolotu

Nagranie z momentu katastrofy samolotu

Trójmiasto
"Zginął jeden z najbardziej doświadczonych pilotów w światowym lotnictwie na tym typie samolotu"

"Zginął jeden z najbardziej doświadczonych pilotów w światowym lotnictwie na tym typie samolotu"

Incydent podczas pokazów

Do incydentu, w którym nikt nie ucierpiał, doszło też 27 kwietnia 2023 r. podczas uroczystego otwarcia lotniska Warszawa-Radom. Podczas pokazu zespołu akrobacyjnego Orlik doszło do kontaktu w powietrzu dwóch samolotów. Piloci bezpiecznie wylądowali. Nikomu nic się nie stało. Części samolotu spadły na prywatną posesję.

Części samolotu spadły na prywatną posesję
Części samolotu spadły na prywatną posesję
Źródło: Konrad Frysztak
Kontakt samolotów podczas akrobacji. Części spadły na prywatną posesję
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kontakt samolotów podczas akrobacji. Części spadły na prywatną posesję

WARSZAWA

Seria zdarzeń z udziałem MiG-ów

W poprzednich latach głośno było m.in. o wypadku stacjonującego w Mińsku Mazowieckim MiG-a-29, który 4 marca 2019 r. rozbił się podczas oblotu technicznego po przeprowadzonych pracach. Pilot katapultował się i wylądował na spadochronie koło Łochowa.

Wypadek samolotu na Mazowszu
Wypadek samolotu na Mazowszu
Źródło: Ratownictwo Powiatu Węgrowskiego
Katastrofa wojskowego MiG-a. "Zobaczyłam, jak spada samolot"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Katastrofa wojskowego MiG-a. "Zobaczyłam, jak spada samolot"

WARSZAWA

6 lipca 2018 r. rozbił się pod Pasłękiem (woj. warmińsko-mazurskie) pilot Krzysztof Sobański, który leciał samolotem MiG-29 z bazy w Malborku. Polska Grupa Zbrojeniowa przyznała, że powodem śmierci było wadliwe wykonanie przez zakład należący do PGZ elementu fotela katapultowego - co uniemożliwiło rozwinięcie spadochronu.

Rozbił się wojskowy MiG-29. Pilot nie przeżył
Rozbił się wojskowy MiG-29. Pilot nie przeżył
Źródło: Fakty TVN
MiG-29 rozbił się pod Pasłękiem. Nagranie z monitoringu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

MiG-29 rozbił się pod Pasłękiem. Nagranie z monitoringu

18 grudnia 2017 r. przy podejściu do lądowania po locie szkoleniowym w okolicach Kałuszyna k. Mińska Mazowieckiego rozbił się MiG-29. Pilot przeżył.

Śledztwo w sprawie katastrofy myśliwca MiG-29 pod Kałuszynem
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Śledztwo w sprawie katastrofy myśliwca MiG-29 pod Kałuszynem

19 czerwca 2014 r. MiG-21, wykonujący lot szkoleniowy, rozbił się pod Kozienicami. Pilot katapultował się. Przeżył.

Katastrofa smoleńska

10 kwietnia 2010 r. samolot Tu-154M, należący do 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego, rozbił się przy podchodzeniu do lądowania na lotnisku w Smoleńsku. Zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński z małżonką Marią Kaczyńską. Polska delegacja udawała się na uroczystości 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

Rekonstrukcja lotu tupolewa
Rekonstrukcja lotu tupolewa
Źródło: TVN24

Wypadek wojskowej Bryzy

31 marca 2009 r. - cała czteroosobowa załoga zginęła w katastrofie samolotu wojskowego Bryza na lotnisku Gdynia-Babie Doły. Samolot ćwiczył awaryjne lądowanie na jednym silniku - poinformowała Marynarka Wojenna.

Na lotnisku wojskowym w Babich Dołach rozbił się samolot typu Bryza z czterema osobami na pokładzie. Do tragedii doszło podczas podchodzenia do lądowania. - Chciałbym złożyć kondolencje rodzinom pilotów - mówił Bogdan Klich, szef MON. Wojsko oficjalnie nie podało jednak liczby ofiar. Wiadomo, że na pokładzie były cztery osoby.
Katastrofa samolotu w Gdyni
Źródło: TVN24, fot. internauta Łukasz
Cztery ofiary katastrofy lotniczej w Gdyni
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Cztery ofiary katastrofy lotniczej w Gdyni

Najnowsze

27 lutego 2009 r. - z wysokości 200 m spadł śmigłowiec bojowy Mi-24 z 49. Pułku Śmigłowców Bojowych w Pruszczu Gdańskim. Wykonywał lot szkoleniowy na trasie Inowrocław - Toruń przed misją w Afganistanie. Wypadek przeżył dowódca śmigłowca i technik pokładowy, zginął drugi pilot por. Robert Wagner.

Katastrofy z powodu błędów załogi
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Katastrofy z powodu błędów załogi

Katastrofa samolotu CASA

W pamięci wojskowych lotników są też m.in. katastrofa 23 stycznia 2008 r. samolotu transportowego CASA C-295M w Mirosławcu. Zginęło 4 członków załogi i 16 pasażerów, wcześniej uczestniczących w 50. Konferencji Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa Sił Zbrojnych RP. Wśród poległych oficerów był gen. bryg. pil. Andrzej Andrzejewski, dowódca 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie (pośmiertnie awansowany na stopień generała dywizji).

Katastrofa wojskowego samolotu CASA
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Katastrofa wojskowego samolotu CASA

Raporty

W październiku 2008 r. pod Lubartowem (Lubelskie) rozbił się wojskowy śmigłowiec Mi-2 ze szkoły lotniczej w Dęblinie. Maszyna spadła z wysokości ok. 100 metrów. W wypadku ciężko ranny został jeden z pilotów. Komisja badająca okoliczności wypadku ustaliła, iż przyczyną katastrofy było niesprawne łożysko w lewym silniku maszyny.

Pilot rozbitego śmigłowca walczy o życie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pilot rozbitego śmigłowca walczy o życie

19 września 2007 r. samolot Su-22 rozbił się podczas lądowania w bazie lotniczej w Powidzu. Pilot zginął.

Wypadek polskiego lotnictwa w Iraku

W lipcu 2006 r. czterech członków załogi i trzech dziennikarzy ucierpiało w wypadku wojskowego Mi-24 w Iraku. Maszyna miała lecieć z Diwanii do bazy Delta w Al Kut. Była częścią większej kolumny wiozącej polską delegację, powracającą z uroczystości przejęcia dowództwa nad Wielonarodową Dywizją Centrum-Południe przez gen. Bronisława Kwiatkowskiego. Prawdopodobną przyczyną wypadku był silny podmuch wiatru.

W grudniu 2004 r. pod Karbalą w Iraku doszło do katastrofy śmigłowca Sokół, w której zginęło 3 polskich żołnierzy. Przeżył pilot - miał proces przed sądem wojskowym.

Spadł śmigłowiec z premierem na pokładzie

W grudniu 2003 r. śmigłowiec Mi-8 z pułku specjalnego, na którego pokładzie znajdował się ówczesny premier Leszek Miller, rozbił się po awarii obu silników w pobliżu Piaseczna pod Warszawą.

filip 2
Rozbicie się śmigłowca Mi-8 pod Warszawą z premierem Leszkiem Millerem na pokładzie
Źródło: TVN24

We wrześniu 2001 r. w miejscowości Nowa Pilona k. Bogaczewa pod Elblągiem, przy drodze krajowej nr 7, rozbił się samolot wojskowy MiG-21. Pilot zdołał się katapultować. Znaleziono go kilka kilometrów od miejsca wypadku i śmigłowcem odwieziono do szpitala.

Również we wrześniu 2001 r. na poligonie Jagodne koło Żelechowa w woj. lubelskim rozbił się samolot szkoleniowy Iskra. Zginął pilot - instruktor podporucznik. Samolot pochodził ze szkoły w Dęblinie.

24 sierpnia tego roku Su-22 rozbił się podczas lotu szkoleniowego w okolicach bazy lotniczej w Krzesinach. Pilot zdołał się katapultować.

13 czerwca 2001 r. dwóch pilotów z 6. Eskadry Lotnictwa Taktycznego zginęło w katastrofie lotniczej podczas podchodzenia do lądowania w Powidzu w woj. wielkopolskim.

W lipcu 2000 r. w katastrofie samolotu myśliwskiego MiG-21 zginął pilot. Samolot rozbił się w okolicy poligonu nieopodal Piły. Przed wypadkiem pilot nie zgłaszał problemów z maszyną.

filip 3
Samolot wojskowy MIG-21 rozbił się na terenie poligonu w Nadarzycach koło Piły. Pilot zginął na miejscu (2000 r.)

W październiku 1999 r. w Kuźnicy na Półwyspie Helskim rozbił się myśliwiec MiG-21 bis. Pilot katapultował się. Samolot zahaczył o dach domu, jezdnię i uderzył w sklep spożywczy. Nikt nie ucierpiał.

filip 4
MIG-21 rozbił się na Półwyspie Helskim (1999 r.)
Źródło: TVN24

W maju 1999 r. na polach niedaleko Malborka w województwie pomorskim rozbił się MiG-21 bis. Pilot katapultował się i nie odniósł obrażeń.

11 listopada 1998 r. wojskowa Iskra rozbiła się w lesie k. Otwocka. Maszyna wykonywała rozpoznanie pogody przed defiladą samolotów nad Placem Piłsudskiego w Warszawie w Dniu Święta Niepodległości. W katastrofie zginęło dwóch doświadczonych pilotów.

filip 5
Samolot wojskowy Iskra rozbił się w lesie pod Otwockiem
Źródło: TVN24

W maju 1998 r. w katastrofie Iskry zginął kapitan, który odbywał lot szkoleniowy maszyną Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Samolot rozbił się w Żelechowie w ówczesnym woj. siedleckim; uderzył w ziemię i stanął w ogniu.

26 maja 1998 r. w katastrofie Iskry zginęło dwóch doświadczonych pilotów wojskowych. Samolot rozbił się w okolicach lotniska szkolnego w Dęblinie, na skraju miejscowości Bobrowniki.

10 lipca 1997 r. śmigłowiec wojskowy Mi-24 rozbił się w Zakopanem, spadł na asfaltową drogę na Groniku. Nie było ofiar śmiertelnych.

10 czerwca 1997 r. koło Brańska w ówczesnym woj. białostockim samolot Iskra po 25 minutach lotu spadł na pole i spłonął. W katastrofie zginęli dwaj piloci - instruktor i uczeń podchorąży z 61. Lotniczego Pułku Szkolnego w Białej Podlaskiej.

"Czarna seria"

Rok 1996 władze lotnictwa wojskowego określiły mianem "czarnej serii". W 9 wypadkach zginęło wtedy 5 lotników. Rozbił się śmigłowiec Mi-2, szkolno-bojowa Iryda, cztery myśliwce MiG-21, Su-22, szkolno-treningowy Orlik i transportowy An-2.

Równie dramatyczny był rok 1995. 26 lipca w okolicach poligonu wojskowego w Nadarzycach (woj. pilskie), eksplodował w powietrzu samolot wojskowy Su-22. Maszyna należała do 40. Pułku Lotnictwa Bombowego w Świdwinie. Zginął mjr Jerzy Stramek. Przyczyną katastrofy był wybuch jednego z ładunków podwieszonych pod skrzydłami samolotu.

Również w lipcu tego roku rozbiła się Iskra z Dęblina pilotowana przez słuchacza III roku Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Pilot zdołał się katapultować. 11 lipca tego roku w woj. koszalińskim rozbił się samolot Su-22. Zginęli dwaj doświadczeni piloci - pułkownik i podpułkownik. Przyczyną wypadku był błąd w pilotażu.

31 maja 1995 r. rozbił się samolot Su-20 z Powidza. Zginął pilot. Miesiąc wcześniej doszło do awarii samolotu Su-22M z Mirosławca. Pilot zdołał się katapultować.

25 lutego 1994 r. podczas startu wypadkowi uległ MiG-21 bis z 34. PLM. Pilot zdążył się katapultować i przeżył.

20 listopada 1992 r. w katastrofie MiG-21. PFM z 26. PLM z Zegrza Pomorskiego zginął porucznik Roman Jacek. Pilot wystartował z Lotniska Krzesiny do nocnego lotu w trudnych warunkach atmosferycznych. Po starcie zgasło podświetlenie przyrządów pokładowych, o czym pilot zameldował. Z pełną prędkością wbił się w ziemię koło miejscowości Palędzie.

5 sierpnia tego roku wypadkowi koło Malborka uległ MiG-21 bis z 34. PLM. Pilot przeżył. Przyczyną wypadku był brak paliwa.

1 marca 1991 r. doszło do kolizji samolotu MiG-21 MF z 34. PLM z samolotem myśliwskim MiG-21 z 11. PLM. Piloci przeżyli.

16 listopada 1990 r. katastrofie w okolicy miejscowości Mostowo uległ MiG-21 bis z 9. PLM (Zegrze Pomorskie). Zginął pilot porucznik Andrzej Seroka. Lot był wykonywany w trudnych warunkach atmosferycznych. Przyczyna katastrofy niewyjaśniona. W miejscu katastrofy jest ustawiony pomnik.

Katastrofy podczas Air Show

Do katastrof dochodziło też podczas radomskiego Air Show w poprzednich latach, ale bez udziału polskich pilotów wojskowych. W 2009 r. w katastrofie Su-27 zginęło tam dwóch białoruskich pilotów, a w 2007 na niewielkiej wysokości zderzyły się dwa samoloty grupy akrobacyjnej "Żelazny" z Zielonej Góry - zginęli dwaj piloci.

To nie była pierwsza katastrofa samolotu podczas Air Show w Radomiu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

To nie była pierwsza katastrofa samolotu podczas Air Show w Radomiu

WARSZAWA

Autorka/Autor: gp

Źródło: PAP/tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Udostępnij:
TAGI:
Wojsko PolskiesamolotykatastrofyRadom
Czytaj także:
Katastrofa Mysliwca F-16 Tiger Demo Team - Air Show 2025 w Radomiu
Kilkadziesiąt sekund akrobacji i kula ognia. Nowe nagranie katastrofy
Polska
Pilne
Nowe dane o inflacji
BIZNES
mikrofony media prasa
Gala Medalu Wolności Słowa już dziś. Kto ma szansę na nagrodę
Polska
F-16
Piloci przed snajperami. Praca "najbardziej narażona na ryzyko"
Polska
Miejsce katastrofy F-16 na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu
"Na wyjaśnienie katastrofy F-16 na pewno będziemy musieli czekać miesiące"
WARSZAWA
imageTitle
Kolejna ekipa okradziona z rowerów. Straty liczy w setkach tysięcy euro
EUROSPORT
Zatrzymany 30-latek
Radiowóz dachował, kierowca uciekł. Został zatrzymany po dwóch dniach
Trójmiasto
samochody Lotus
Znana marka zapowiada zwolnienia. Na bruk trafi ponad 40 procent pracowników
BIZNES
Air Show w Radomiu (zdj. archiwalne)
Air Show odwołane, jest decyzja w sprawie biletów
WARSZAWA
imageTitle
Warto wygrywać. Cztery polskie kluby z szansami na miliony
EUROSPORT
Ulewy, intensywne opady deszczu
Silny deszcz z burzami. Nie tylko upał będzie groźny
METEO
imageTitle
Fręch poszła za ciosem w Nowym Jorku. Jeden dzień, dwa zwycięstwa
EUROSPORT
shutterstock_2372820491
W powietrzu "nie ma miejsca na przypadek"
Polska
szkola dziecko plecak rodzic rodzice corka S shutterstock_1151079065
Dodatkowe pieniądze dla rodziców. ZUS przypomina o ważnym terminie
BIZNES
Wypadek w Krakowie
Było ich trzech, po wypadku został jeden. "Tak pijany, że nie dał rady uciec"
Kraków
Łańcuch i toga sędziowska
"Jechał na CPN po piwo". Sędzia zawieszony za jazdę po alkoholu
Wrocław
AdobeStock_316182802
Ponad 27 stopni. Za nami najcieplejsza noc tego roku
METEO
WARSZAWA POSIEDZENIE RADY GABINETOWEJ
Duży spadek zaufania do Nawrockiego. Sondaż
Polska
Świątek
Pytania, które rozzłościły Świątek. "O co tutaj chodzi?"
EUROSPORT
Major Maciej "Slab" Krakowian
"Miałem poczucie, że rozmawiam z kimś wielkim"
Polska
Donald Trump
Kupują więcej od USA, by przypodobać się Trumpowi
BIZNES
imageTitle
Nowy Polak zrobił różnicę. "Czułem się niesamowicie cały mecz"
EUROSPORT
25-latek jest podejrzany o kradzież alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Opinie dzielnic są znane. Co dalej z nocnym zakazem sprzedaży alkoholu?
WARSZAWA
Zginęły trzy osoby
Koszmarny wypadek pod Krakowem. Trzy osoby spłonęły w aucie
Kraków
Zmiany w organizacji ruchu w alei Rzeczypospolitej
Prace w Wilanowie i we Włochach. Utrudnienia
WARSZAWA
Teheran, Iran
Licznik bije, Iran ma 30 dni
Świat
imageTitle
Fręch poznała kolejną rywalkę. Przed Polką trudne zadanie
EUROSPORT
Ukraińscy żołnierze w Doniecku. Ukraina, Rosja
Jest zgoda. Sprzęt i amunicja pojadą do Ukrainy
Świat
Zdzisława Sośnicka w Opolu, 1987 r.
Jej piosenki są na najpopularniejszych playlistach. Zdzisława Sośnicka kończy 80 lat
Maciej Wacławik
Borowiki
Robaczywe grzyby. Co z nimi zrobić
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica