Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz kandydatką Polski 2050 na wicepremiera

Leo: klub Polski 2050 podzielił się po połowie w sprawie rekomendacji na stanowisko wicepremiera

Rada Krajowa partii obradowała we wtorek wieczorem. "Wczoraj Klub, dzisiaj Rada Krajowa mówi jasno: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz kandydatką na wicepremiera K15X" - podało później ugrupowanie w komunikacie zamieszczonym na platformie X.

"Do przodu – po rozwój mniejszych miast, asystencję osobistą, rozdział państwa od kościoła, tani prąd z polskich źródeł, uczciwy rynek mieszkaniowy i państwo, które stoi po stronie ludzi, a nie wielkich korporacji i lobbystów" - dodano we wpisie.

Pełczyńska-Nałęcz jest obecnie ministrą funduszy i polityki regionalnej. Przed uzyskaniem poparcia przez Radę Krajową wygrała w głosowaniu klubu, choć - jak ustaliła reporterka TVN24 Maja Wójcikowska - jedynie 16:14, mając za rywalkę ministrę klimatu i środowiska Paulinę Hennig-Kloskę.

Do przodu – po rozwój mniejszych miast, asystencję osobistą, rozdzial państwa od kościoła, tani prąd z polskich źródeł, uczciwy rynek mieszkaniowy i państwo, które stoi po stronie…

Hołownia nie zamierza ubiegać się o funkcję wicepremiera

Już pod koniec lipca marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia zapowiedział, że w listopadzie - po zakończeniu pełnienia przez niego funkcji marszałka Sejmu, Polska 2050 otrzyma stanowisko wicepremiera oraz wicemarszałka Sejmu.

Zgodnie z umową koalicyjną marszałkiem Sejmu do 13 listopada 2025 r. ma pozostać Hołownia, którego później zastąpić ma współprzewodniczący Nowej Lewicy, obecny wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty.

W ostatnią sobotę Pełczyńska-Nałęcz przekazała, że Rada Krajowa zarekomendowała Hołownię na funkcję wicemarszałka Sejmu.

Hołownia przekazał wówczas, że nie zamierza ubiegać się o funkcję wicepremiera i nie będzie startował na przewodniczącego partii w styczniowych wyborach wewnętrznych. Jak dodał wtedy, szansę na objęcie funkcji wicepremiera należy dać Pełczyńskiej-Nałęcz. Zastrzegł jednak, że jest to decyzja partii, a nie jego.