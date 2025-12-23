Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Prezydent popełnił błąd" w sprawie ustawy o piratach drogowych. Jakie ma zastrzeżenia?

pap_20251211_0Y3
Waldemar Żurek walczy z piratami drogowymi. Zakazy prowadzenia samochodów są nieskuteczne
Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN
Prezydent nie powinien kierować ustawy uderzającej w piratów drogowych do Trybunału Konstytucyjnego - ocenił poseł PSL Jarosław Rzepa. Karol Nawrocki podpisał ustawę, ale chce, by w trybie kontroli następczej zajął się nią TK. Co wzbudziło jego wątpliwości?

Prezydent Karol Nawrocki w trybie kontroli następczej skieruje do Trybunału Konstytucyjnego projekt ustawy uderzającej w piratów drogowych. Oznacza to, że ustawa może wejść w życie, a dopiero potem TK ma się zająć jej zgodnością z konstytucją. Nowe przepisy mają bezpośrednio uderzyć w osoby świadomie i rażąco lekceważące prawo drogowe. Zmiany zakładają m.in., że z udziału w ruchu drogowym mają zostać wyeliminowani m.in. recydywiści i posiadacze wielokrotnych zakazów prowadzenia pojazdów. Surowsze sankcje mają dać efekt odstraszający.

Zdaniem prezydenta, cel ustawy jest słuszny, jednak ma on zastrzeżenia co do niektórych rozwiązań prawnych. Wątpliwości Nawrockiego wzbudziła m.in. niejasna definicja "nielegalnego wyścigu" i penalizacja uczestników i widzów zlotów.

Prezydent podpisał, ale ma zastrzeżenia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Prezydent podpisał, ale ma zastrzeżenia

Uzasadnienie kancelarii prezydenta

Jak czytamy w oświadczeniu na stronie kancelarii prezydenta, nowe przepisy i zawarta w nich definicja "nielegalnego wyścigu" "łączy klasyczną rywalizację pojazdów oraz drifting/poślizgi wykonywane w kontekście zgromadzenia". W związku z tym, jak twierdzi kancelaria, "granica między zachowaniem wykroczeniowym a przestępczym może stać się płynna i zależna od oceny organu". To zdaniem Nawrockiego narusza art. 2 Konstytucji (zasada demokratycznego państwa prawnego i poprawnej legislacji).

"Szczególnie kontrowersyjne - jak czytamy na stronie kancelarii prezydenta - jest, że reżim sankcyjny obejmuje nie tylko organizatorów, lecz także uczestników i widzów spotkań, które nie spełniły formalności". Wskazano przy tym na "dalece represyjny" charakter rozwiązania, gdyż "przenosi ryzyko odpowiedzialności na osoby, które często nie mają realnego wpływu na stronę formalną wydarzenia". To - zdaniem kancelarii - wchodzi w kolizję z art. 31 ust. 3 Konstytucji (o ograniczeniach w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw), art. 42 ust. 1 (gwarancyjny charakter prawa represyjnego) i ponownie art. 2.

"Skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej jest uzasadnione nie dlatego, że państwo nie powinno walczyć z piractwem drogowym, lecz dlatego, że nawet słuszny cel nie legalizuje narzędzi niezgodnych ze standardami konstytucyjnymi" - napisano. Jak przekazano, kontrola konstytucyjna ma w tym przypadku "odpowiedzieć, czy granice dopuszczalnej penalizacji zostały zachowane, oraz czy państwo - w imię deklaracji dbania o bezpieczeństwo - nie naruszyło podstawowych gwarancji obywatelskich".

O decyzję prezydenta reporter TVN24 Bartłomiej Ślak pytał polityków.

Kmita: decyzja prezydenta powinna się spodobać

- Trzeba dbać o jasność stanowienia prawa. Tutaj ten wątek nie był zauważony w Sejmie, dobrze, że dostrzegli go prezydenccy prawnicy - skomentował poseł PiS Łukasz Kmita.

W jego ocenie "aspekt dotyczący tego, co to jest organizowanie wyścigów jest dość nieprecyzyjny". - To nawet przyznają sami posłowie różnych opcji - stwierdził.

Kmita ocenił, że "wszystkim tym, którzy mają na ustach nie tylko frazesy, ale chcą, żeby w Polsce była przestrzegana praworządność, ta decyzja prezydenta powinna się spodobać".

Kmita: aspekt dotyczący tego, co to jest organizowanie wyścigów jest dość nieprecyzyjny
Źródło: TVN24

Łoboda: prezydent nie chce współpracować z rządem

Dorota Łoboda (KO) powiedziała, że Karol Nawrocki "nie mógł się pozbawić elementu takiej szpili, którą chciałby nam wbić i skierował to następczo do Trybunału Konstytucyjnego". 

- Pan prezydent już pokazał wielokrotnie wetując ustawy, gdzie chwytał się jakichś pretekstów, że nie chce współpracować z rządem i tak naprawdę traktuje to narzędzie, jakim jest weto albo kierowanie do Trybunału Konstytucyjnego jako narzędzie walki politycznej - oceniła. 

Jej zdaniem, tak też jest w tym przypadku. - To są dobre przepisy, oczekiwana zmiana, piraci drogowi powinni być karani - mówiła. 

Łoboda: prezydent nie mógł się pozbawić elementu szpili, którą chciałby nam wbić
Źródło: TVN24

Rzepa: prezydent popełnił błąd

- Uważam, że pan prezydent tutaj popełnił błąd, powinien ją (ustawę - red.) podpisać i to zrobił, ale nie odsyłać do Trybunału - ocenił Jarosław Rzepa, poseł PSL.

Wskazał przy tym na kontrowersje wokół TK. - Nie wiem dzisiaj, w jakiej on już formule funkcjonuje, jeśli chodzi o skład, o orzekanie - zwrócił uwagę Rzepa.

Rzepa: prezydent popełnił błąd
Źródło: TVN24

Kryzys w Trybunale Konstytucyjnym

Niedawno Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że polski Trybunał Konstytucyjny naruszył kilka podstawowych zasad prawa Unii, nie respektując orzecznictwa TSUE. Według TSUE polski Trybunał "nie spełnia wymogów niezawisłego i bezstronnego sądu". Stwierdzono też, że powołanie trzech sędziów TK w grudniu 2015 roku oraz jego prezeski w grudniu 2016 roku "naruszało podstawowe reguły dotyczące procedur nominacyjnych w Polsce".

Po wyroku TSUE "stoimy przed ogromnym dylematem, co dalej"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Po wyroku TSUE "stoimy przed ogromnym dylematem, co dalej"

Kryzys w TK rozpoczął się w 2015 roku. Tuż po wygranych wyborach większość sejmowa PiS zmieniła ustawę o Trybunale i uchwaliła nieważność wyboru pięciu sędziów TK przez poprzedni Sejm. Na ich miejsce powołano trzy inne osoby: Henryka Ciocha, Lecha Morawskiego i Mariusza Muszyńskiego. Cioch i Morawski zmarli w 2017 roku, na ich miejsca Sejm wybrał Jarosława Wyrembaka i Justyna Piskorskiego. To właśnie tych trzech sędziów określa się mianem dublerów.

Po wyborach parlamentarnych w 2023 roku - w marcu 2024 - Sejm przyjął uchwałę, w której zaapelował do tych sędziów o ustąpienie ze stanowisk. Od momentu uchwały wyroki TK nie są publikowane w Dzienniku Ustaw, a Sejm nie powołuje nowych sędziów do TK.

OGLĄDAJ: Dane są szokujące. Tylu kierowców w Polsce przekracza prędkość
pc

Dane są szokujące. Tylu kierowców w Polsce przekracza prędkość

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/kg

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
Karol NawrockiTrybunał KonstytucyjnyDrogi w PolsceKonstytucja RPKancelaria Prezydenta RP
Czytaj także:
Podejrzany o porwanie 9-latka usłyszał zarzuty
Porwał 9-letniego syna byłej partnerki, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa
WARSZAWA
Groźny pożar w Nowym Stawie. Cztery budynki objęte ogniem
Cztery domy w zwartej zabudowie objęte ogniem. Zdjęcia z drona ukazują skalę zniszczeń
Trójmiasto
Akcja ratunkowa na trzecim pietrze
"Co się dzieje panie kochany?". Policjanci po balkonach weszli do mieszkania rannego mężczyzny
Opole
Iluminacje w Vigo
To najsłynniejsze iluminacje w Hiszpanii. Nie wszyscy są zadowoleni
Świat
imageTitle
Niezwykłe akrobacje. Pierwszy Polak z takim dokonaniem
EUROSPORT
Protest w Albanii
"Mamy dość". Siedziba rządu obrzucona koktajlami Mołotowa
Świat
shutterstock_1514808632
Gigant Big Tech wykrył tysiące podań od szpiegów. "Farmy laptopów"
BIZNES
Mężczyzna wjechał w grupę pieszych, staranował samochody i dachował
Jechał pod prąd i potrącił pięć osób. Wyszedł z aresztu
Kujawsko-Pomorskie
Zderzenie wozu gaśniczego i osobówki
Strażacy jechali do wycieku gazu. Po drodze mieli wypadek
WARSZAWA
Kirił Dmitrijew i Steve Witkoff
Szykuje się kolejna runda rozmów Rosjan z Amerykanami
Świat
bourbon jim beam alkohol beczka butelka shutterstock_1874571358
Słynny producent alkoholu wstrzymuje produkcję na rok
BIZNES
KRAK
Kto będzie rządził Mangghą od 2026 roku? Decyzja ministry
Kraków
Pada śnieg, Gołdap (Warmińsko-Mazurskie)
Są takie miejsca w Polsce, gdzie zrobiło się biało
METEO
imageTitle
NBA i FIBA łączą siły. Nowe rozgrywki planowane na 2027 rok
EUROSPORT
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Prawie 30 miliardów dla Polski. Ministra: podpisałam dwa wnioski
BIZNES
Dziecko trafiło do szpitala (zdjęcie ilustracyjne)
Czteromiesięczne niemowlę z obrażeniami ciała w szpitalu
Lubuskie
11 min
pc
Jak każda choinka potrzebuje lampek, tak każdy Sejm potrzebuje gwiazd. Oto one
Sejm Wita
Policyjna akcja na Białołęce (zdjęcie ilustracyjne)
Kierowca odjechał, pieszy zmarł. "Nie ma podstawy" do zarzutów
Kraków
Policja, ilustracyjne
Przez 13 lat miał odurzać i gwałcić swoją żonę. Wraz z nim oskarżono pięciu mężczyzn
Świat
"Choinka się nie zapali? Jak to?" Tym razem to nie cuda
"Choinka się nie zapali? Jak to?" Tym razem to nie cuda
Gabriela Sieczkowska
Legionowo chce ograniczyć sprzedaż fajerwerków (zdjęcie ilustracyjne)
Wojewoda chce zaskarżyć uchwałę o zakazie fajerwerków
Kraków
Mężczyzna celuje w policjanta. Był przesłuchiwany w związku z podejrzeniem o kradzież
Niedoszły zabójca na nagraniu. Wycelował w głowę policjanta i nacisnął spust
Świat
imageTitle
Portugalczycy pod wrażeniem. Kiwior nie ma sobie równych w lidze
EUROSPORT
36-latek odpowie za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia
Uciekał przed policją. Po drodze uszkodził kilka pojazdów
Kujawsko-Pomorskie
Mężczyzna włamał się do studni głębinowej
Cztery lata więzienia za zniszczenie studni
Trójmiasto
Putin, konferencja (19.12.2025)
"Dialog Putina z narodem" i wpadka propagandystów. "Nie wiedziałem, że mam sobowtóra"
Najnowsze
Syndrom świątecznego drzewka
Syndrom świątecznego drzewka. Jak się objawia?
Zuzanna Kuffel
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Służby wyłowiły z Wisły ciało mężczyzny. To zaginiony kilkanaście dni temu 43-latek
WARSZAWA
Zimowe warunki w Arabii Saudyjskiej
W Arabii Saudyjskiej spadł...śnieg
METEO
Podpalenie kantoru przy A2
Napadał na kantory, jeden podpalił. Jest akt oskarżenia
Lubuskie

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica