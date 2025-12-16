Logo strona główna
Polska

Nawrocki "nie odbiera telefonu" od Tuska? Odpowiedź szefa prezydenckiej kancelarii

Źródło: TVN24
Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki odniósł się w "Faktach po Faktach" w TVN24 do słów premiera Donalda Tuska, że Karol Nawrocki nie odbiera od niego telefonu. - Nie mam takiej wiedzy - powiedział. Przekonywał też, że "jeżeli premier chciał się spotkać z prezydentem, to spotkał się następnego dnia".

Premier Donald Tusk powiedział we wtorek, że podjął "próby bliskiej współpracy z prezydentem, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, ale od wielu tygodni nie ma właściwie żadnej reakcji, włącznie z nieodbieraniem telefonu".

Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki odniósł się w "Faktach po Faktach" w TVN24 do relacji Karola Nawrockiego i Donalda Tuska. Powiedział, że "ta temperatura sporu politycznego (...) ma swoje źródło, ma swój początek". O podsycanie sporu oskarżył rządzących. - Do pojednania zawsze potrzebne jest wyciągnięcie dwóch rąk - dodał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Prezydent "nie odbiera telefonu"? Bogucki: nie mam takiej wiedzy

- Mamy sytuację, w której jeżeli pan premier chciał się spotkać z panem prezydentem, to spotkał się następnego dnia. Kiedy były obchody kolejnej tragicznej rocznicy wybuchu II wojny światowej, także ze sobą rozmawiali. Pamiętam Radę Gabinetową - wyliczał Bogucki.

Dopytywany, czy rzeczywiście było tak, jak mówi premier, że prezydent przestał odbierać telefony od niego, Bogucki odparł: - Nie mam takiej wiedzy, żeby tak było. Pan prezydent jest naprawdę otwarty, spotyka się z różnymi środowiskami. 

Bogucki był też pytany o sprawę, o której poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Polski attaché wojskowy w USA generał Krzysztof Nolbert nie został dopuszczony do rozmów delegacji Biura Bezpieczeństwa Narodowego z przedstawicielami USA w Waszyngtonie.

-  Nie znam kulisów tej sytuacji. Wiem jedno - że w momencie, kiedy 5 grudnia pan prezydent Trump przyjął nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego, to administracja pana prezydenta Nawrockiego w postaci przedstawicieli Biura Bezpieczeństwa Narodowego właściwie natychmiast tam się znalazła. Podjęła tę agendę, podjęła rozmowy, miała kontakt, bo to dotyczy żywotnych interesów Polski, naszego bezpieczeństwa. I wiem, że ta akcja dyplomatyczno-wojskowa została podjęta przy administracji prezydenta - powiedział szef prezydenckiej kancelarii.

Autorka/Autor: Marcin Złotkowski/akr

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Zbigniew BoguckiKarol NawrockiDonald TuskPrawo i Sprawiedliwość
