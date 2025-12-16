Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Nawrocki gratuluje Sikorskiemu "dobrego samopoczucia"

2-radoslaw-sikorski
Sikorski: prezydent Nawrocki nie podpisuje 40 nominacji ambasadorskich; liczyłem na lepszą współpracę
Źródło: TVN24
Uważam, że pan Radosław Sikorski ma chyba bardzo "krótki lont" i nie trzyma ciśnienia - powiedział prezydent Karol Nawrocki w wywiadzie dla Wirtualnej Polski. Odniósł się też do słów Sikorskiego o "quasi-rycerskiej" przeszłości ich obu i do sporu o nominacje ambasadorskie.

Prezydent został zapytany przez Wirtualną Polskę o to, czy podobnie jak premiera Donalda Tuska, ocenia ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego jako "najgorszego w historii". Według Nawrockiego "znalazłby się w czołówce" najgorszych, ale przyznał, że "ma za sobą dobre, miłe spotkania" z nim. "Uważam, że pan Sikorski ma chyba bardzo 'krótki lont' i nie trzyma ciśnienia" - dodał.

Nawrocki był też pytany o słowa Sikorskiego, który w trakcie rozmowy z kanałem "Didaskalia" na YouTube powiedział, że obaj z prezydentem mieli w przeszłości "quasi-rycerskie epizody". "On w Afganistanie, a pan prezydent w lesie" - brzmiało pytanie WP.

Nawrocki o Sikorskim: jeżeli czuje się rycerzem, wypada pogratulować

"On w Afganistanie z aparatem, a ja w lesie z pięściami? Jeżeli minister Sikorski czuje się rycerzem, to wypada mi pogratulować mu dobrego samopoczucia" - odpowiedział Nawrocki.

Prezydent przekonywał, że udział w bijatyce pseudokibiców, do czego przyznał się w trakcie kampanii wyborczej, to część "historii jego drogi życiowej". "Historia, która doprowadziła mnie do tego miejsca, w którym dziś jestem" - uzupełnił.

Wpis Radosława Sikorskiego z archiwalnym zdjęciem z Afganistanu
Wpis Radosława Sikorskiego z archiwalnym zdjęciem z Afganistanu
Źródło: Radosław Sikorski/Facebook

Nawrocki powiedział, że nie liczy na to, iż "Radosław Sikorski czy premier Donald Tusk sięgną po jedną z jego książek" czy wysłuchają któregoś z wykładów. "Jeżeli chcą patrzeć na mnie i przekonywać, że tylko to jedno doświadczenie mnie stworzyło, nie zamierzam im tego zabraniać" - stwierdził.

Radosław Sikorski w latach 80. XX wieku pracował jako wojenny korespondent brytyjskich mediów. Relacjonował wojnę w Afganistanie, która wybuchła w 1979 roku po interwencji Związku Radzieckiego w tym kraju.

Nawrocki: zaproszę Sikorskiego i będę chciał rozwiązać tę sprawę

W wywiadzie dla WP prezydent został zapytany o toczący się wciąż spór o ambasadorów. "Wielokrotnie rozmawiałem z ministrem Sikorskim dobrze i merytorycznie. Problem polega na tym, że później relacjonuje on nasze ustalenia i korespondencję publicznie" - skwitował prezydent.

Nawrocki przypomniał, że minister Sikorski w marcu 2024 r. odwołał 50 ambasadorów "bez porozumienia z prezydentem Andrzejem Dudą". "Mieliśmy w tej sprawie merytoryczne spotkanie i byłem przekonany, że uda się ten problem rozwiązać. Znaleźć mechanizm, który zadowoli obie strony. No i potem bach! Pismo z tych negocjacji widzimy w mediach społecznościowych" - relacjonował obecny prezydent.

"Osobiście zaproszę ministra Sikorskiego i będę chciał dalej, w sposób metodyczny i merytoryczny, rozwiązać tę sprawę" - uzupełnił.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Sikorski zaproponował Nawrockiemu kompromis

Sikorski zaproponował Nawrockiemu kompromis

Prezydencki minister oskarża. "Tusk wywołuje wielką inbę"

Prezydencki minister oskarża. "Tusk wywołuje wielką inbę"

Spór o nominacje ambasadorskie

Spór o nominacje ambasadorskie między rządem a prezydentem (wówczas Andrzejem Dudą) trwa od marca 2024 r. Wtedy szef MSZ Radosław Sikorski zdecydował, że ponad 50 ambasadorów zakończy misję, a kilkanaście kandydatur zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo resortu zostanie wycofanych. Andrzej Duda podkreślał natomiast, że "nie da się żadnego ambasadora polskiego powołać, ani odwołać bez podpisu prezydenta".

W miejsce ambasadorów, którzy opuścili placówki, ale nie zostali wówczas formalnie odwołani przez prezydenta, trafili wskazani przez MSZ dyplomaci, którzy nie mają statusu ambasadorów, lecz charge d’affaires. Taka sytuacja jest np. w USA, gdzie były szef MON w rządzie PO-PSL Bogdan Klich zastąpił Marka Magierowskiego.

Na początku grudnia minister Sikorski przyznał, że "liczył na lepszą współpracę" z prezydentem Nawrockim. Zwrócił uwagę, że Nawrocki nie podpisał jeszcze żadnej ze skierowanych na jego biurko nominacji ambasadorskich. Szef MSZ argumentował, że kieruje się "intencją powrotnej profesjonalizacji polskiej służby zagranicznej".

Sikorski: ambasador Najder jest zawodowym dyplomatą; przywracam profesjonalizm polskiej służby dyplomatycznej
Źródło: TVN24

Z opublikowanego listu Sikorskiego do Nawrockiego wynika, że szef MSZ zaproponował na stanowisko ambasadora RP w USA Jacka Najdera, obecnego stałego przedstawiciela Polski przy NATO.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/lulu

Źródło: Wirtualna Polska, tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Radosław Sikorski/Facebook

Udostępnij:
TAGI:
Karol NawrockiRadosław SikorskiMinisterstwo Spraw ZagranicznychKancelaria Prezydenta RP
Czytaj także:
Premier Finlandii Petteri Orpo przed Szczytem Wschodniej Flanki w Helsinkach
"Przeniosą swoje siły zbrojne w pobliże naszej granicy"
Świat
Jelenia Góra
16 psychologów oddelegowanych do pomocy po tragedii. Spotkania w szkołach i specjalne dyżury
Polska
Kwiaty na plaży Bondi w Sydney
Masakra na plaży. Media: przeszli "szkolenie w stylu wojskowym" na Filipinach
Świat
Spłonęły trzy auta
Spłonęły dwa auta osobowe i jedno dostawcze. Policja zatrzymała dwóch podejrzanych
Lublin
Zalana miejscowość Tukwila w wyniku przerwania wału przeciwpowodziowego
Pękł wał przeciwpowodziowy, zarządzono ewakuację
METEO
Poszukiwania wędkarza w powiecie zwoleńskim
Pijanego wędkarza szukało 50 strażaków i policjantów
WARSZAWA
Mężczyzna ranny po strzelaninie na stacji paliw w Żarach. Policja zatrzymała sprawcę (zdj. ilustracyjne)
Strzały na stacji paliw. Ranny mężczyzna, drugi zatrzymany po obławie
Lubuskie
Oszust podszył się pod lekarkę i wykonywał badania neurologiczne
"Nie wygląda na panią z depresją". Ginekolodzy rozmawiali o psychiatrii
Zuzanna Kuffel
Wołodymyr Zełenski przed rozmowami w Berlinie
Ukraińcy nie chcą teraz wyborów. Wyniki badania
Świat
imageTitle
W takim składzie FC Barcelona może zagrać we wtorkowy wieczór
EUROSPORT
imageTitle
Nie żyje była reprezentantka Polski. Miała 25 lat
EUROSPORT
Emilewicz o Małym ZUS plus: przedsiębiorca wybiera - niższe składki czy wyższa emerytura
Resorty nie nadążają za elektronicznymi fakturami
BIZNES
Zderzenie aut w alei Krakowskiej
"Samochód przewozu osób nie ustąpił pierwszeństwa"
WARSZAWA
Donald Trump
Oburzenie po wpisie Donalda Trumpa na temat zamordowanego reżysera
Świat
Mężczyzna ranny po strzelaninie na stacji paliw w Żarach. Policja zatrzymała sprawcę (zdj. ilustracyjne)
Wojskowy dron awaryjnie lądował na prywatnej posesji
WARSZAWA
Donald Tusk w Helsinkach (16.12.2025)
Tusk na szczycie "absolutnie kluczowym z punktu widzenia Polski"
Polska
Rob Reiner, Nick Reiner
Policja: syn odpowiedzialny za śmierć reżysera i jego żony
Świat
Nasdaq Composite poszedł w dół o 0,12 proc. do 5.432,1 pkt
Amerykańska giełda chce działać niemal całą dobę
BIZNES
Zbigniew Ziobro
Paszport Ziobry unieważniony
Polska
dubaj AdobeStock_566291771
"To już nie jest zwykłe sprzątanie, to ruch narodowy"
METEO
samochod auto elektryczne elektryk ladowanie shutterstock_2461534095
Amerykański koncern rezygnuje z całej serii modeli elektrycznych
BIZNES
Moskwa. Plac Czerwony
"To jest bardzo ważna decyzja, która może Rosję zaboleć"
BIZNES
Zmiany w kierownictwie PiS
PiS "w bardzo głębokim kryzysie". "Takie sytuacje się nie zdarzały"
Polska
imageTitle
Nagłe wystrzały zaskoczyły piłkarzy. Trzech trafiło do szpitala
EUROSPORT
gorki-2
Atak nożem w szkole pod Moskwą
Świat
ABW
Student KUL miał planować zamach. Został zatrzymany przez ABW
Lublin
Las w Amazonii, Brazylia
Możemy utracić prawie 40 procent kluczowego dla Ziemi ekosystemu
METEO
Trening wstępnej gotowości operacyjnej systemu Patriot 37. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej
"Pełna gotowość" polskich Patriotów. Sekretarz generalny NATO odwiedzi Polskę
Świat
Madryt zabudowania
Ogromna grzywna dla platformy oferującej najem krótkoterminowy
BIZNES
Marcin Przydacz
O czym Nawrocki będzie rozmawiać z Zełenskim? "Trzy bloki tematów"
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica