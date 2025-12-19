Nawrocki przekazał Zełenskiemu pewną książkę. Dotyczy kluczowego tematu rozmów

Rozmowa w cztery oczy Zełenski-Nawrocki Źródło: Kancelaria Prezydenta RP

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wizyta relacjonowana jest na stronie tvn24.pl, a także na antenie TVN24. Bądź na bieżąco ze wszystkim, co najważniejsze z TVN24+ >>>

W trakcie rozmowy prezydentów w cztery oczy, na stoliku Nawrockiego reporterzy zauważyli książkę.

Rozmowa Prezydentów Polski @NawrockiKn i Ukrainy @ZelenskyyUa będzie dotyczyła bezpieczeństwa, kwestii historycznych i gospodarczych. pic.twitter.com/iqTC2MibvR — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) December 19, 2025 Rozwiń

Nawrocki wręczył Zełenskiemu publikację "Dokumenty Zbrodni Wołyńskiej" - dwutomowe opracowanie wydane przez Instytut Pamięci Narodowej. Książka ukazała się w 2023 r., kiedy Nawrocki był prezesem IPN.

Ma ona formę zeznań, które, według Instytutu, w większości zostały uwiarygodnione własnoręcznym podpisem naocznego świadka lub adnotacją o źródle informacji.

Spotkanie prezydentów dotyczyło kwestie bezpieczeństwa, historycznych i współpracy gospodarczej. Po nim Zełenski zatrzymał się przed Grobem Nieznanego Żołnierza, a następnie pojechał do Sejmu i Senatu.

Przed godz. 16. ma się spotkać i rozmawiać z premierem Donaldem Tuskiem.

OGLĄDAJ: Prezydent Zełenski w Polsce.