Nawrocki przekazał Zełenskiemu pewną książkę. Dotyczy kluczowego tematu rozmów

W trakcie rozmowy prezydentów w cztery oczy, na stoliku Nawrockiego reporterzy zauważyli książkę.
Nawrocki wręczył Zełenskiemu publikację "Dokumenty Zbrodni Wołyńskiej" - dwutomowe opracowanie wydane przez Instytut Pamięci Narodowej. Książka ukazała się w 2023 r., kiedy Nawrocki był prezesem IPN.
Ma ona formę zeznań, które, według Instytutu, w większości zostały uwiarygodnione własnoręcznym podpisem naocznego świadka lub adnotacją o źródle informacji.
Spotkanie prezydentów dotyczyło kwestie bezpieczeństwa, historycznych i współpracy gospodarczej. Po nim Zełenski zatrzymał się przed Grobem Nieznanego Żołnierza, a następnie pojechał do Sejmu i Senatu.
Przed godz. 16. ma się spotkać i rozmawiać z premierem Donaldem Tuskiem.
