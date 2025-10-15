Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Kluczowe fakty: Ekolodzy alarmują, że wraz z nowelizacją ustawy tylnymi drzwiami wprowadza się możliwość działań leśników bez jakiejkolwiek zewnętrznej kontroli.

Proponowane przez rząd przepisy wykluczają udział organizacji ekologicznych w postępowaniu administracyjnym dotyczącym planowania wycinek.

Zdaniem ekologów projekt ustawy zamiast wzmacniać pozycję tak zwanej strony społecznej jeszcze bardziej ją osłabia.

2 marca 2023 roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok, który miał trwale zmienić sposób, w jaki zarządza się polskimi lasami. Tak się jednak nie stało. Po dwóch i pół roku nie zmieniło się nic. Zmiana, która ma zostać wprowadzona, w zasadzie - jak mówią ekolodzy - będzie krokiem do tyłu, wykonanym wbrew intencjom, jakie przyświecały europejskiemu trybunałowi.