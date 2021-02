Sprawdzone formaty i wiele nowości. Wiosna w Grupie TVN Discovery pod hasłem "Jesteśmy w domu!"

Wciągające seriale, poruszające ludzkie historie, porady, gwiazdy, dużo rozrywki, sprawdzone hity i nowe pomysły - to wiosenne propozycje Grupy TVN Discovery. Wśród nowości - program "Równi sobie", nowe seriale "Tajemnica zawodowa" czy "Lab". Wśród kontynuacji lubianych pozycji - "Kuchenne rewolucje", "MasterChef Junior", "Kuba Wojewódzki", "Milionerzy" czy "Efekt Domina".

W niedzielę została zaprezentowana wiosenna oferta programowa Grupy TVN Discovery.

"Jesteśmy w domu!"

W niedzielę na antenie TVN pod hasłem "Jesteśmy w domu!" zaprezentowaliśmy, co ciekawego pojawi się wiosną w serialach, rozrywce, a także w programach, które inspirują i są blisko ludzi.

W wirtualnym studiu, którego gospodarzami byli Paulina Krupińska i Marcin Prokop, gwiazdy kanałów TVN Grupa Discovery i platformy player.pl pojawiły się w niecodziennych rolach, w specjalnie przygotowanych wyzwaniach sprawdzając siebie i swoje poczucie humoru. Na żywo stawili temu czoła między innymi Magdalena Różczka, Magda Gessler, Magdalena Boczarska, Piotr Głowacki, Mateusz Gessler, Przemek Kossakowski, Dominika Kulczyk, Piotr Kraśko.

"Tajemnica zawodowa" w środy o 21.30 od 17 lutego

Na liście premier TVN jest serial "Tajemnica zawodowa", w którym elementy prawnicze łączą się z medycznymi. Poruszające ludzkie historie pozwolą zrozumieć zawód obrońcy i lekarza z różnych perspektyw. Widzowie będą mieli okazję zarówno obserwować historie rozgrywające się na sali sądowej, jak i poznać przypadki kliniczne inspirowane autentycznymi zdarzeniami. To także opowieść o oswajaniu problemów, które wydają się nie do przejścia. W głównych rolach Magdalena Różczka, Cezary Pazura, Piotr Stramowski i Anna Dereszowska.

Na liście premier TVN pojawi się serial "Tajemnica zawodowa" TVN

"Żywioły Saszy - Ogień" we wtorki o 21.30 od 6 kwietnia

Sasza Załuska wraca do Polski po latach spędzonych w Wielkiej Brytanii i niemal natychmiast otrzymuje swoje pierwsze zadanie. Jako doświadczona profilerka kryminalna ma odkryć, kto odpowiada za serię podpaleń i wybuchów w łódzkich kamienicach. "Żywioły Saszy - Ogień" to adaptacja bestsellerowej powieści "Lampiony" Katarzyny Bondy.

"Żywioły Saszy - Ogień" to adaptacja bestsellerowej powieści "Lampiony" TVN

"Lab" od poniedziałku do piątku o 17.00 od 15 lutego

"Lab" to nowy, codzienny serial kryminalny. Widzowie będą w samym centrum wydarzeń i krok po kroku zobaczą kolejne etapy śledztwa - od miejsca zbrodni, odnalezienia zwłok, przez prosektorium i laboratorium, po salę przesłuchań.

"Lab" to nowy, codzienny serial kryminalny TVN

"Power Couple" w soboty o 20.00, od 20 marca

"Power Couple" to wybuchowa mieszanka emocji, humoru, napięcia i gorącego uczucia. W programie wezmą udział pary pewne siebie i wiary w swój związek. Swoje zgranie mogą zamienić na duże pieniądze. Siedem par zamieszka w willi. Spędzą ze sobą trzy tygodnie, a ich zmagania zobaczymy w 10 odcinkach. Związki muszą wytrzymać nie tylko wspólne życie w jednym miejscu z innymi parami, ale także cotygodniowe wyzwania. Program poprowadzi Olivier Janiak.

"Power Couple" poprowadzi Olivier Janiak TVN

"Równi sobie" w poniedziałki o 21.30 od 1 marca

Kolejną nowością jest program "Równi sobie". To coś więcej niż doraźna pomoc. Co tydzień widzowie będą świadkami spotkania dwóch rodzin pochodzących z diametralnie różnych światów. Zobaczymy realne wsparcie polegające na prawdziwym zainteresowaniu się cudzymi problemami.

Program "Równi sobie" TVN

"Totalne remonty Szelągowskiej" w poniedziałki o 21.30 od 19 kwietnia

Na antenę TVN wraca program "Totalne remonty Szelągowskiej". Kto tym razem otrzyma wyjątkową niespodziankę od bliskich? Na widzów czekają spektakularne metamorfozy mieszkań i domów oraz inspirujące podróże po Polsce. Nie zabraknie wnętrzarskich inspiracji, a przede wszystkim wyjątkowych ludzkich historii.

Na antenę TVN wraca program "Totalne remonty Szelągowskiej" TVN

"Chyłka - Rewizja" we wtorki o 21.30 od 16 lutego

Widzowie dowiedzą się, czy to już koniec kariery "Chyłki". Pozbawiona swojej pozycji i prestiżowej posady prawniczka będzie musiała zmierzyć się z nową, niezwykle skomplikowaną sprawą podwójnego morderstwa.

Widzowie dowiedzą się również, czy to już koniec kariery "Chyłki" TVN

Powrót programów i seriali

W nowej ofercie nie zabraknie też lubianych przez widzów programów i seriali, takich jak:

"Na Wspólnej, poniedziałek-czwartek, godzina 20.15 - mieszkańcy najpopularniejszej ulicy w Polsce już od 18 lat dostarczają niezapomnianych emocji.

"Co za tydzień", niedziela godzina 13.00 - Olivier Janiak i jego ekipa są jeszcze bardziej głodni nowych wydarzeń i spotkań z przedstawicielami świata kultury, sportu i rozrywki.

"Milionerzy", poniedziałek-czwartek 20.55, od 15 lutego - kolejna odsłona teleturnieju.

"Ukryta prawda", poniedziałek-piątek, godzina 18.00, od 15 lutego - znowu będzie okazja obserwować rodzinne konflikty, od tych najmniejszych po najbardziej dramatyczne.

"Kuchenne rewolucje", czwartek, godzina 21.30, od 18 lutego - widzów czekają kolejne batalie o smak i styl restauracji.

"MasterChef Junior", niedziela, godzina 20.00, od 7 marca - kuchnię już po raz szósty przejmą młodzi kucharze.

"MasterChef Junior" od niedzieli 7 marca wraca na antenę TVN TVN

"Kuba Wojewódzki", wtorek, godzina 22.30, od 16 lutego - popularny i kontrowersyjny dziennikarz powraca z kolejnym sezonem swojego programu. "Efekt Domina", niedziela godzina 11.30, od 7 marca - Dominika Kulczyk porusza trudne społecznie tematy. Po raz pierwszy program poświęcony jest w całości kobietom i sile, z jaką mierzą się z trudnościami wynikającymi z patriarchalnej kultury, tradycji, trudnej sytuacji ekonomicznej i politycznej.

"Uwaga!", poniedziałek-piątek, godzina 19.50 i sobota-niedziela 19.45 - codzienne reportaże o najtrudniejszych sprawach i rozmowy z ekspertami. "Uwaga! Koronawirus" poniedziałek-piątek, godzina 19.25 - z gąszczu pandemicznych informacji twórcy wybierają te najciekawsze, często gdzie indziej nieobecne. "Superwizjer", wtorek, godzina 23.30, od 16 lutego - ważne społecznie historie, obok których nie można i nie wolno przejść obojętnie. "Dzień dobry TVN", codziennie, godzina 8.00-11.30 - najważniejsze informacje z kraju i ze świata, garść przydatnych porad, ciekawi goście. "Fakty", codziennie, godzina 19.00 - codzienna dawka rzetelnych i obiektywnych informacji.

''Efekt Domina" do oglądania od niedzieli 7 marca TVN

PLAYER

"Chyłka - Inwigilacja"

Wiosna w Playerze to przede wszystkim szeroki wachlarz nowych autorskich produkcji. Do serwisu trafią nowe sezony lubianych przez widzów tytułów Player Original - w tym "Chyłka - Inwigilacja". Chyłka w obawie o bezpieczeństwo bliskich zrezygnuje z wyjazdu. Langer szantażem zmusza ją do obrony ojca, który zostaje oskarżony o morderstwo. Jednocześnie kancelaria przyjmuje sprawę Fahada – młodego mężczyzny aresztowanego pod zarzutem próby zamachu terrorystycznego. Przed Joanną czas pełen prawniczych i osobistych wyzwań.

"Chyłka - Inwigilacja" od 25 lutego w Player TVN

"Szadź 2"

Dalsze losy Piotra Wolnickiego i Agnieszki Polkowskiej w kontynuacji serialu "Szadź". Głośna sprawa seryjnego mordercy znajduje finał w sądzie. Wolnicki, znany religioznawca, pozornie wzorowy mąż i ojciec, oczekuje w areszcie na wyrok. Nie przyznaje się do winy. Czy zdoła uniknąć kary?

Głośna sprawa seryjnego mordercy znajduje swój finał w sądzie TVN

"Mamy to!"

Do kolekcji produkcji własnych dołączy pierwszy serial parentingowy "Mamy to!".

To serial komediowy Player Original oparty na autorskim pomyśle Laury Breszki i Katarzyny Kołeczek. Przedstawia codzienne życie rodziców. Ten słodko-gorzki bałagan to nieustająca karuzela emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji.

Do kolekcji produkcji własnych dołączy pierwszy serial parentingowy "Mamy to!" TVN

"Hotel Paradise", "Warsaw Shore - Legends", "Wild life"

W serwisie Player znajduje się także cała lista programów reality. Po pierwsze: "Hotel Paradise". Tylko w Playerze widzowie znajdą poszerzone odcinki oraz materiały na wyłączność, które pozwolą być jeszcze bliżej wydarzeń w luksusowym kurorcie.

Wśród nowości czeka "Warsaw Shore - Legends", czyli powrót największych imprezowiczów "Warsaw Shore".

Kolejna nowość to program "Wild Life" (od 11 lutego). Dziesięcioro nieznajomych - pięciu mężczyzn i pięć kobiet - spędzi dwa tygodnie na jednej z wysp Oceanu Atlantyckiego. Na pierwszy rzut oka może to wyglądać na drogie wakacje, ale pod zasłoną urlopu marzeń kryje się zacięta walka o wygraną, gra uczuć pełna niespodzianek. Na śmiałków czeka długa lista zadań do wykonania, często szokujących, oraz całkowity brak reguł.

"Wild Life" to nowa propozycja w Playerze TVN

DISCOVERY+

To globalny serwis streamingowy Discovery, oferujący najlepsze treści non-fiction na świecie. W Polsce discovery+ ruszyło w grudniu 2020 roku w ramach oferty Playera. Użytkownicy serwisu otrzymali wyłączny dostęp do produkcji własnych Discovery − discovery+ originals - oraz popularnych polskich i zagranicznych serii w ramach kategorii tematycznych.

Do najważniejszych tytułów tej wiosny należą: "Liverpool. Powrót mistrzów", "Donald Trump: Sztuka kłamstwa", "Książę Andrzej i seksafera Epsteina", "Francesco" oraz "Co zabiło Maradonę?".

Serwis oferuje dostęp do najpopularniejszych programów i seriali TVN Grupa Discovery aż do siedmiu dni przed ich emisją w telewizji. W tej formule widzowie zobaczą między innymi "Tajemnicę Zawodową", "Lab", "Totalne remonty Szelągowskiej", "Kuchenne Rewolucje", "Down the Road. 2".

Tej wiosny do discovery+ dołączy najnowszy, dwunasty sezon "Złomowiska.pl".

Serwis proponuje bogatą kolekcję filmów dostępnych zarówno w ofercie na życzenie, jak i w samych pakietach. W tym sezonie do "START VOD" dołączyły już "Listy do M.4". Po raz pierwszy tytuł tego pokroju zadebiutował w internecie. W najbliższym czasie w ofercie znajdą się też m.in. "Atomic Blonde", "John Wick" (część 1 i 2), "Hellboy", "Nice Guys. Równi Goście", czy nominowana do Oscara animacja "Praziomek".

Film "Listy do M.4" miał premierę w player.pl TVN

TVN INTERNATIONAL

Z Playera można także korzystać za granicą. TVN International to specjalny pakiet, który został stworzony z myślą o Polakach mieszkających w innych krajach. Zawiera wszystkie najważniejsze produkcie TVN Grupa Discovery – w tym formaty Player Original – oraz trzy kanały na żywo: TVN24, iTVN i iTVN Extra. Dostępny jest w 19 krajach Europy, w tym 17 państwach Unii Europejskiej.

TVN7

"Ten moment", od poniedziałku do piątku o 17.20 od 22 lutego

Serial "Ten moment" to nowość w TVN7. Opowiada o ludziach i chwilach, które na zawsze odmieniły ich los – o trudnych do zapomnienia, bardzo dramatycznych minutach wywracających życie do góry nogami. Towarzyszymy ludziom, których połączył ten sam ciąg wydarzeń. Skoncentrowanie na momencie przemiany, chwili zmieniającej wszystko, jest dominującą osią serialu.

Serial "Ten moment" to nowość w TVN7 TVN

"Hotel Paradise" od poniedziałku do czwartku o 20.30 od 22 lutego

"19+" od poniedziałku do czwartku o 19.00 od 22 lutego

"BrzydUla" od poniedziałku do piątku o 20.00

W trzeciej edycji "Hotelu Paradise" uczestnicy i widzowie przeniosą się na egzotyczny Zanzibar.

Wiosną dowiemy się również, co wydarzy się w premierowych odcinkach "19+" i "BrzydUli". Czy nowy wygląd Uli wystarczy, żeby zatrzymać Marka i uratować rodzinę? Dlaczego naprawdę Violetta odeszła od Sebastiana? To tylko kilka pytań, na które odpowiedzi poznamy już niedługo.

W "Hotelu Paradise" uczestnicy przeniosą się na Zanzibar TVN

"Zakochani po uszy" od poniedziałku do czwartku o 19.30

Serial "Zakochani po uszy" powrócił w styczniu na antenę TVN7. Jakie zmiany szykują się w życiu bohaterów? Jak potoczą się ich losy? O tym widzowie będą się mogli przekonać w finałowym sezonie.

Serial "Zakochani po uszy" powrócił w styczniu na antenę TVN7 TVN

"Ślub od pierwszego wejrzenia" w piątki o 20.30 od 26 lutego

"Ślub od pierwszego wejrzenia" to budzący emocje miłosny eksperyment. Czy bohaterowie pokonają swoje lęki i staną przed urzędnikiem stanu cywilnego?

TTV

"Najgorsze polskie tatuaże" w soboty o godzinie 22.00 od 20 lutego. To nowość TTV. W każdym odcinku poznamy czterech posiadaczy fatalnych tatuaży, którzy trafią w ręce profesjonalnych tatuatorów.

Widzowie TTV będą mogli przenieść się również na krańce Ziemi z programem "Polski świat" (w środy o 20.05 od 17 lutego). Zobaczą rzeczywistość odległych, egzotycznych zakątków świata, bez filtrów i cenzury.

Kolejny nowy program to "Przystanek miłość", w którym młodzi, ustatkowani mężczyźni z małych miast poszukują swojej drugiej połówki.

Widzowie będą mogli przenieść się na krańce Ziemi z programem "Polski świat" TVN

"Down the road" w niedzielę o 22.00 od 21 lutego

Wspólna podróż Przemka Kossakowskiego oraz nowej grupy sześciu osób z zespołem Downa. Tym razem bohaterowie przemierzą Chorwację i Grecję.

Na ekrany powróci również "Gogglebox. Przed telewizorem". Emisja w poniedziałek o 22.00 od 22 lutego.

Losy bohaterów "Królowych życia" na dobre zagościły w ramówce TTV. Wiosną, w 10. sezonie programu, okazji do spotkań będzie więcej. Premierowe odcinki otrzymały specjalne pasmo i będą emitowane cztery dni w tygodniu od wtorku do piątku o 22.05 od 16 lutego.

Zobaczymy również nowy sezon "Kanapowców" (we wtorki o 22.00 od 6 kwietnia), którzy pod okiem trenera Krzysztofa Ferenca powalczą o zdrowie, kolejne odcinki "It’s my life! To moje życie" (wtorek i środa o 22.30 od 16 lutego) oraz "DeFacto" z Janem Pirowskim w niedzielę o 9.15 od 28 lutego.

TVN STYLE

W kanale TVN Style na widzów czeka pięć nowości. Dzięki programowi "Inspirujące kobiety" (premiera w kwietniu), który prowadzi Dorota Wellman, poznamy historie niezwykłych Polek. "Rozenek cudnie chudnie" (w piątki o 20.10 od 1 lutego) - to program, w którym Małgorzata Rozenek-Majdan poradzi, jak małymi krokami wprowadzać zdrowe nawyki do swojej codzienności. Anna Dereszowska z partnerem Danielem Duniakiem pokażą, jak podczas pandemii zmienili swoje życie, "Budując marzenia". W programie "Zrób coś z tym dzieckiem" dowiemy się, jak budować relacje z najbliższymi, a "Rośliny dla zielonych" nauczą dbania o naturę.

"Rozenek cudnie chudnie" udowodni, jak wprowadzać zdrowe nawyki TVN

Na widzów czeka również pięć kontynuacji, w tym nowe odcinki "Patentu na dom" (we wtorki o 22.25 od 2 marca) oraz "Jestem z Polski" (w piątki o 22.25 od 5 marca) - o naszych rodaczkach mieszkających za granicą. "Pani Gadżet" (w czwartki o 22.25 od 4 marca) dodatkowo odwiedzi również małe, kobiece biznesy w Polsce. Dorota Szelągowska ponownie udowodni, że "Tu jest pięknie" (w środy o 22.25 od 3 marca), a Izabela Janachowska odpowie na pytanie, "W czym do ślubu?".

HGTV HOME & GARDEN

Wiosna w HGTV to jeszcze więcej tego, co widzowie lubią najbardziej - remonty, metamorfozy i piękne ogrody. "Weekendowa metamorfoza" z Krzysztofem Miruciem (w soboty o 22.00, od 10 kwietnia) to duża dawka porad i inspiracji.

Iwona Durka postawiła wszystko na jedną kartę – rzuciła swoją dotychczasową karierę, by zostać architektem. Teraz widzowie mogą oglądać jej "Pomysłowe projekty".

W dziewiątym sezonie "House Hunters - Poszukiwacze domów" (w czwartki o 22.00 od 4 marca) dowiemy się, od czego rozpocząć poszukiwania wymarzonego mieszkania. Co zrobić, by odnaleźć się w gąszczu ogłoszeń?

Na antenie będą premierowe sezony "Polowania na ogród" (w niedziele o 10.30 od 7 marca) i "Wymarzonych ogrodów". Izabela Szarmach i Olga Piórkowska zaprojektują ogródek, przebudują go, przekopią i nauczą widzów, jak o niego dbać.

Powróci także "Nowa Maja w ogrodzie" (w niedziele o 9.20 od 7 marca), której w sierpniu wypada emisja 800. odcinka. Królowa ogrodów zaprosi widzów w inspirującą podróż pełną kolorów.

"Nowa Maja w ogrodzie" wiosną w HGTV TVN

TVN TURBO

W TVN Turbo ramówka wiosenna startuje już 28 lutego. Na widzów czeka 15 lokalnych produkcji i 128 godzin premierowych odcinków.

"ABC motoryzacji" (w niedziele o 14.45 od 11 kwietnia) to program garażowy, w którym Przemek Szafrański pokaże, jak działają oraz jak są zbudowane elementy samochodu.

"Mobilni mechanicy" (w niedziele o 15.15 od 28 lutego) dojadą tam, gdzie są potrzebni, czy jest to środek ronda, pole, czy bezdroże. Fachowcy na miejscu usprawnią i naprawią samochód.

Dawid Andres w nowym programie porzuci swojego trucka, by z plecakiem dotrzeć tam, gdzie pojazdy nie mają wstępu. "Dawid Andres z buta" (w czwartki o 22.15 od 4 marca) przemierzy w ten sposób Islandię.

"Dawid Andres z buta" przemierzy Islandię TVN

"Kolekcjoner" (w niedziele o 16.00 od 25 kwietnia) to opowieść o życiu człowieka, którego codzienność wygląda jak marzenia większości mężczyzn na świecie.

Nie zabraknie także codziennego przeglądu najważniejszych wydarzeń z męskiego świata, czyli "Raportu Turbo" (od poniedziałku do piątku o 18.00).

Łukasz Sychowicz opowie o najciekawszych urządzeniach w "Raporcie Technologicznym" (w sobotę o 10.30 od 20 lutego).

"Pomoc drogowa 24h" (w niedziele o 14.00 od 28 lutego) pokazuje codzienne zmagania pracowników pomocy drogowej z rzeczywistością na drodze, czyli nieprzewidywalne sytuacje, zagadkowe manewry, niezrozumiałe sytuacje i inne atrakcje, które fundują sobie i pracownikom pomocy drogowej kierowcy polskich dróg.

Wiosną widzowie programu "Klimek kontra Duda" zobaczą czwartą rundę zmagań. Tym razem mechanicy zbudują kampera. Nie może zabraknąć lubianych programów jak "Zakup kontrolowany" (w niedziele o 12.45 od 28 lutego), "Zawodowi handlarze", "Wojny samochodowe" (w niedziele o 12.15 od 28 lutego) czy "Absurdy drogowe" (w niedziele o 14.45 od 28 lutego).

W programie "Wojny samochodowe" odpowiemy na pytanie, jak tanio kupić używany samochód, a następnie sprzedać go z zyskiem. Przemek Szafrański i Paweł Miszta mają tydzień na zakup auta, jego naprawę oraz sprzedaż.

W programie "101 gadżetów motoryzacyjnych" (w niedziele o 11.45) Grzegorz Duda przygotowuje zestawienie gadżetów motoryzacyjnych, które niejednego kierowcę przyprawią o ciarki na plecach.

W programie "Najlepsze premiery motoryzacyjne" (w niedziele o 9.30) zostaną omówione wyjątkowe auta. Widzowie poznają subiektywny ranking osiemdziesięciu czterech "najlepszych premier motoryzacyjnych".

W nowym sezonie "Zawodowych handlarzy" (we wtorki o 22.15) pokazane zostaną prawdziwe historie pracowników i właścicieli firm - zawodowych handlarzy.

W programie "Waga ciężka" (w niedziele o 15.15) będziemy mieli możliwość przyjrzenia się pracy trzech firm o różnej specjalizacji. Łączy je jedno: praca z wielkim sprzętem drogowym i wielkimi gabarytami.

TVN FABUŁA

TVN Fabuła to propozycja dla wszystkich, którzy cenią sobie najlepsze kino oraz chcą być na bieżąco z nowinkami z planów zdjęciowych. Wiosną Kaja Klimek ponownie zajrzy na serialowe podwórko, aby przeprowadzić miłośników produkcji telewizyjnych przez najciekawsze propozycje sezonu! "Seriaale" to program w całości poświęcony wyłącznie temu gatunkowi.

Dla widzów, którzy śledzą każdą informację z polskiej i międzynarodowej sceny kinowej, "Fabuła News" to pozycja obowiązkowa w wiosennej ramówce. Ewelina Witenberg w autorskim serwisie pokaże, co istotnego wydarzyło się na małym i wielkim ekranie w kraju i za granicą.

"Kino Buzz" to pigułka kinowej wiedzy i szalona podróż w głąb kina. Opowiemy o najbardziej nietypowych scenach miłosnych, najbardziej szalonych tanecznych popisach i spektakularnych scenach filmowych.

TVN Fabuła to także ogromna dawka mocnych pozycji filmowych. Marzec będzie na Fabule miesiącem kobiet – przez pięć dni, od 8 do 12 marca, widzowie będą mogli zobaczyć kino poświęcone właśnie im.

TVN24

W tym sezonie TVN24 będzie obchodzić 20. rocznicę pracy. 9 sierpnia 2001 roku w Polsce wystartował pierwszy całodobowy kanał informacyjno-publicystyczny. Dzięki wiarygodnym i rzetelnym informacjom, które stały się jej wizytówką, stacja od kilku lat cieszy się rosnącą popularnością i niesłabnącą pozycją lidera w swojej kategorii.

Uzupełnieniem marki TVN24 jest portal tvn24.pl oraz aplikacja mobilna TVN24 GO. Oprócz bieżących informacji oferuje on dostęp do tekstów premium, a także dwóch kanałów z portfolio informacyjnego TVN Grupa Discovery: TVN24 i TVN24 BiS, bogatej biblioteki programów publicystycznych i reporterskich na żądanie oraz transmisji nawet na czterech kanałach. Tym samym użytkownicy serwisu są jeszcze bliżej wydarzeń z kraju i ze świata. Mają wolność wyboru miejsca, czasu i ekranu. Z serwisu można korzystać zarówno z poziomu przeglądarki internetowej, jak i w formie aplikacji na urządzenia mobilne oraz Smart TV.

W tym sezonie TVN24 będzie obchodzić 20. rocznicę swojego powstania TVN

TVN24 BiS

Flagowym tytułem TVN24 BiS są "Fakty o Świecie", który emitowany jest w dwóch odsłonach – o godzinie 18.30 i 20.20. Główną prowadzącą jest Jolanta Pieńkowska.

TVN24 BiS to też pozycje dostępne na TVN24GO, takie jak: program Macieja Sokołowskiego "7 DNI UNIA", Jacka Stawiskiego "Horyzont" czy przegląd najważniejszych informacji biznesowych "Byk i Niedźwiedź", a także autorski cykl Michała Sznajdera – "Faster, Harder, Sznajder".

DISCOVERY CHANNEL

Od 24 lutego widzowie Discovery Channel będą mogli obejrzeć 12. sezon programu "Złomowisko PL". Bohaterowie najbardziej rozpoznawalnej polskiej produkcji tej stacji wracają do poszukiwania złomu w najmniej oczekiwanych miejscach. Walka z przemytem nie zwalnia tempa – nawet w czasach pandemii.

Tej wiosny po raz ostatni widzowie zobaczą ukochanego, zmarłego niedawno Marka "Krzykacza" Pawłowskiego.

17 lutego o godzinie 23.00 premierę będzie miała nowość kanału - program "Kalifornijscy strażacy". Rok 2020 przyniósł Kalifornii jedną z najgorszych w historii serię pożarów. Walka z szalejącymi płomieniami wymagała zaangażowania najlepszych fachowców. Kalifornijski Wydział ds. Leśnictwa i Ochrony Przeciwpożarowej (California Department of Forestry and Fire Protection), zwany w skrócie Cal Fire, chroni lasy i dziką przyrodę. Dramatyczna seria pokazuje pracę strażaków, którzy stoją na pierwszej linii frontu.

"Kalifornijscy strażacy" to nowść w Discovery Channel Discovery

Wyszkoleni i bezkompromisowi funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej nieustannie strzegą granic Polski i Unii Europejskiej przed napływem nielegalnych towarów. W wiosennej ramówce czwarty sezon programu "Nic do zgłoszenia", od poniedziałku o 21.00 od 8 marca.

Widzowie będą mogli również obejrzeć spin-off znanego i lubianego amerykańskiego programu "Brudna robota", w którym Mike Rowe podejmuje się najróżniejszych trudnych i niebezpiecznych zawodów - "Brudna robota: ekipa w trasie". Emisja w czwartki o 23.00 od 11 lutego.

Kolejny program na Discovery Channel to "Fani czterech kółek" w poniedziałki o 23.00 od 15 lutego. Doświadczony diler samochodowy Mike Brewer i znakomity mechanik Ant Anstead wyszukują i restaurują zniszczone, klasyczne samochody, aby odsprzedać je z zyskiem w Los Angeles.

W "Łowcach opali" poznamy poszukiwaczy skarbów w australijskiej dziczy. Emisja w czwartki o 22.00 od 18 marca.

Alaska to jedno z najbardziej odosobnionych miejsc na kuli ziemskiej. Tam też odnotowano największą liczbę obserwacji niezidentyfikowanych obiektów latających. O tym opowie program "Kosmici na Alasce" w środy o 23.00 od 31 marca.

EUROSPORT I EUROSPORT PLAYER

W marcu widzów Eurosportu czekają decydujące momenty sezonu zimowego na czele z Pucharem Świata w skokach narciarskich. W marcu zakończą się także Puchary Świata w biathlonie i narciarstwie alpejskim, które co tydzień gromadzą przed telewizorami tysiące widzów.

Po zakończeniu sezonu zimowego tempa nabierze kolarski peleton. Eurosport pokazuje wszystkie najważniejsze wyścigi kolarskie jednodniowe i etapowe.

W drugiej połowie maja przyjdzie czas na wielkie tenisowe emocje. Ubiegłoroczny Roland-Garros był niesamowitym przeżyciem dla wszystkich kibiców tego sportu w Polsce. Iga Świątek w pięknym stylu pokonała wszystkie rywalki i została pierwszą Polką, która wygrała turniej Wielkiego Szlema. Na przełomie maja i czerwca oczy tenisowego świata ponownie będą zwrócone na Paryż.

Nim anteną Eurosportu zawładnie tenis, miłośnicy snookera będą pasjonować się mistrzostwami świata. Najważniejszy turniej w snookerowym kalendarzu będzie rozgrywany w Crucible Theatre w Sheffield od 17 kwietnia do 3 maja.

W nadchodzących miesiącach widzów czekają także kolejne wirtualne wyścigi z cyklu Eurosport eRacing, w których możemy zobaczyć czołowych polskich simracerów.

METRO

Kinowe hity, wciągające seriale i fascynujące serie dokumentalne - to wiosenna oferta telewizji Metro. Kanał dostępny jest bezpłatnie w ramach naziemnej telewizji cyfrowej oraz u operatorów kablowych i satelitarnych.

W sześcioodcinkowej serii "Na ratunek oceanom" twórcy programu poruszą tematy pogarszającego się stanu oceanów, do których każdego roku trafiają liczone w milionach tony odpadów.

Dla fanów mroczniejszych historii stacja proponuje drugi sezon "Bates Motel". Dalsze losy seryjnego mordercy, Normana, będą jeszcze bardziej zawiłe, a jego patologiczna relacja z matką – znacznie bardziej skomplikowana.

Wiosną nie zabraknie również "Wojen magazynowych", w których licytacje w niczym nie przypominają powszechnie znanych z eleganckich domów aukcyjnych.

Telewizja Metro zaprezentuje także bogatą bibliotekę filmów. Sympatycy dobrego kina będą mogli wybierać spośród takich propozycji, jak: "Człowiek z blizną", "Pamięć absolutna", "Wzgórze złamanych serc", "Wehikuł czasu" czy "Kryptonim U.N.C.L.E.".

Dla fanów mroczniejszych historii stacja proponuje drugi sezon "Bates Motel" Episodic

DISCOVERY LIFE

Tej wiosny widzowie zainteresowani medycyną, zdrowiem i psychologią otrzymają nie tylko dużą dawkę rzetelnych informacji, ale też potężny zastrzyk silnych emocji w Discovery Life.

4 marca na antenie pojawi się "Być jak Hulk", który opowiada o rodzącej się w Brazylii niepokojącej, undergroundowej kulturze ekstremalnej kulturystyki.

W kolejny czwartek, 11 marca, zostanie wyemitowany dokument "Kobieta w ciele dziecka", o mającej zaledwie 99 cm wzrostu Hannah Kritzeck, jednej z najmniejszych kobiet na świecie.

Natomiast 18 marca widzowie zobaczą produkcję "Niebezpieczna bezsenność" o znaczeniu snu dla naszego zdrowia i życia.

Kolejny dokument, wyemitowany w czwartkowej serii 25 marca, to "Siostry zrośnięte głowami", przedstawiający historię bliźniaczek syjamskich Tatiany i Kristy Hogan.

Od 4 marca widzowie zobaczą program "Sekret mojego męża", dotykający tematu społeczności LGBTQ+. Poznamy w nim cztery małżeństwa przechodzące kryzys, ponieważ żony dowiedziały się, że ich mężowie od lat skrywają tajemnicę.

Inną propozycją jest program "Tylko urodzić". Od 28 lutego widzowie obejrzą historie trzech ciężarnych, mieszkających w ośrodku adopcyjnym w Utah i mierzących się z bolesną decyzją o oddaniu swoich dzieci.

FOOD NETWORK

Na wiosnę Food Network zaprezentuje szeroki wybór programów kulinarnych - "Wiosenny turniej wypieków", "Molly gotuje na farmie", "Jedzenie w trasie", "Posiekani" czy "Kulinarne podróże z Guyem".

Nowością jest program "Palce lizać", w którym Eddie Jackson, amerykański szef kuchni, zaprosi widzów na wspólne ucztowanie, tworząc całodzienne menu.

"Palce lizać" to nowość "Food Network" Discovery

TRAVEL CHANNEL

Wiosną 2021 roku Travel Channel zabierze widzów w wyjątkową podróż po ś wiecie, pokaże fascynujące historie niezwykłych ludzi, miejsc i kultur. "Dziki Frank – świat zwierząt w pandemii" to program, w którym bohater powróci w kolejnej serii przygód. Tym razem zbada nową rzeczywistość, w której znalazły się zwierzęta od momentu wybuchu pandemii COVID-19.

Wspólnie z twórcami kolejnego programu przeniesiemy się na "Bazary Europy", po których oprowadzać będzie aktorka Maria Konarowska.

W Travel Channel przeniesiemy się na "Bazary Europy" Discovery

A dokąd zabiorą widzów "Tropicielki rodzinnych historii"? Wyprawa nietypowa, bo tym razem będzie to podróż w czasie. Drzewo genealogiczne może kryć wiele tajemnic.

"Miasta świata w jeden weekend" to niezbędnik dla wszystkich tych, którzy swoje podróże lubią dobrze zaplanować.

Wiosenną ofertę stacji wzbogaci również nowe, familijne pasmo. "Farma pełna miłości" to idealna weekendowa propozycja dla całej rodziny.

ANIMAL PLANET

Luty na Animal Planet zaczyna się od "Inwazji pytonów" (w piątki o 22.00). Łowca węży Dusty Crum i jego zespół wypowiadają "wojnę" tysiącom osobników, które przejmują podmokłe tereny południowej Florydy.

Stacja zaprasza także na nowy program "Potwór z Loch Ness: nowe dowody". Profesor Neil Gemmell wykorzystuje najnowocześniejsze badania środowiska, chcąc rozwikłać tajemnicę legendarnego stwora.

W marcu widzowie Animal Planet zobaczą drugi sezon programu "Zoo w San Diego", ukazującego codzienność ogrodu zoologicznego i towarzyszącego mu parku safari.

Zobaczymy także 4. sezon programu "Alaska: ostatni przystanek". Ta pouczająca seria ukazuje życie niewielkiej grupki osób, które dostały pozwolenie na zamieszkanie na terenie liczącego niemal 75 tys. kilometrów kwadratowych rezerwatu przyrody.

DISCOVERY SCIENCE

Już w lutym Discovery Science zabierze widzów do najmroźniejszych zakątków ziemi. W każdy wtorek stacja przygotowała specjalny tytuł opowiadających o najbardziej brawurowych wyprawach i biorących w nich udział śmiałkach, nie bojących się temperatur mocno poniżej zera. Wśród proponowanych pozycji znajdują się: "Największa tajemnica Mount Everestu", "Ocalić życie na Evereście", "Pomoc drogowa na Alasce" oraz "Śmierć w cieniu Everestu".

W marcu stacja zaprasza na "Tajemnice starożytnych mumii" oraz "Smakołyki z fabryki".

Kolejne dwa maratony na Discovery Science zaplanowane są na kwiecień. Pierwszy poświęcony jest tajemnicom starożytnego Egiptu. Co niedziela stacja pokaże wyjątkową produkcję nawiązującą do architektury, kultury i sposobu życia dawnych Egipcjan. W programie znajdą się m.in. propozycje: "Zoom na architekturę" i "Expedition Unknown".

Drugi maraton stacja pokaże z okazji Dnia Ziemi – 22 kwietnia – i zawierać on będzie programy poświęcone naszej planecie, m.in. "Krótka historia plastiku", "Szkoła z ekomisją" czy głośny dokument "Ginący świat".

"Największa tajemnica Mount Everestu" Discovery

DISCOVERY HISTORIA

Na okres wielkanocny Discovery Historia przygotowała dwa poruszające filmy biograficzne. Pierwszy, którego premiera zaplanowana jest na Wielki Piątek (2 kwietnia), opowiada historię życia i posługi papieskiej św. Jana Pawła II. Drugi jest spojrzeniem na życie papieża Franciszka. Emisja tego dokumentu odbędzie się w Wielką Sobotę (3 kwietnia).

Piątkowe wieczory na Discovery Historia to wyjątkowe premierowe pasmo filmów dokumentalnych. Start pasma już 9 kwietnia o godz. 23.00. Pierwszym w kolekcji tytułem są "Świadkowie Putina". W kolejny piątek – 16 kwietnia – w ramach cyklu odbędzie się premiera "My Generation". To oparta na osobistych relacjach i nieznanych archiwalnych zdjęciach historia narodzin brytyjskiej popkultury. Trzecią propozycją są "Czyściciele internetu", na antenie Discovery Historia 23 kwietnia. Dokument przedstawia kulisy, skutki i ofiary cenzury Internetu.

Kolejną nowością stacji Discovery Historia jest pasmo "Dokumenty z uśmiechem". Od 11 kwietnia niedzielne wieczory będą pełne śmiechu i dobrego humoru. W ramach cyklu stacja pokaże między innymi format "Co za kabaret!". To opowieść o niezwykłych twórcach, ich pasji do sceny, emocjach, radności, wzruszeniu i spełnieniu. Kamery zaglądają za kulisy pracy czołowych grup kabaretowych w kraju.

Do Discovery Historia wracają także "Łowcy staroci". W czerwcu widzowie zobaczą już 15. sezon programu. A od 1 kwietnia, co czwartek o 22, Discovery Historia zaprasza na trzecią serię spin-offu tego znanego tytułu - "Łowcy staroci: renowacje". W tym programie Drew Pritchard, ekspert w dziedzinie wynajdywania i ratowania wyjątkowych staroci, łączy siły z innymi handlarzami, rzemieślnikami i artystami. Razem zdobywają cenne znaleziska do odrestaurowania.

ID

Te wiosny ID pokaże "Śledztwo na wizji". Program opowiada o misji Johna Walsha, amerykańskiego prawnika i śledczego, będącego równocześnie znaną osobowością telewizyjną, który poświęcił życie tropieniu przestępców, odnajdywaniu zaginionych dzieci oraz budowie bardziej skutecznego i odpowiedzialnego systemu wymiaru sprawiedliwości.

Stacja zaprezentuje także dwugodzinny dokument "Morderca bez wyroku" o sprawie Anthony’ego Graya, oskarżonego o zamordowanie rodziców w 2007 roku.

Seria "Sekta zagłady" to kulisy sprawy morderstwa 7-letniego JJ Vallowa i jego przyrodniej siostry, 17-letniej Tylee Ryan, którzy zniknęli w 2019 roku.

Kolejną propozycją ID jest program "Śmiertelna dawka", który próbuje rozwikłać przyczynę śmierci Susan Winters, prawniczki i matki dwojga dzieci mieszkających w Las Vegas.

TLC

Na kanale TLC będziemy mogli oglądać kolejne odcinki programów takich jak "Historie wielkiej wagi" (o zmaganiu się z nadwagą), "Suknie ślubne dla puszystych" (jeden z najbardziej znanych salonów sukni ślubnych w Wielkiej Brytanii po raz kolejny otwiera swoje podwoje dla panien młodych o krągłych kształtach) czy "Moje koszmarne stopy" (o chorobach stóp).

DTX

Na antenie DTX zobaczymy programy takie jak "Militaria na warsztat - Unboxing" (w środy o godzinie 18.00, od 14 kwietnia) czy "Auto-naprawa" (wtorki o godzinie 18.00, od 16 marca). W najnowszej serii programu Bryan Fuller i Jeremy Bumpus, dwaj utalentowani mechanicy i konstruktorzy samochodowi, pokażą, jak przeprowadzić rozmaite renowacje i naprawy.

Ponadto zobaczymy progamy "Uliczne wyścigi - Memphis" oraz "Królowie asfaltu", które spodobają się fanom motoryzacji.

"Uliczne wyścigi - Memphis" Discovery

