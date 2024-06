- Nasi wyborcy mają takie przeświadczenie, że idzie ta praca za wolno - mówił w "Kropce nad i" poseł KO Roman Giertych, pytany o tempo rozliczeń rządów PiS. Dodał jednak, że nie krytykuje z tego powodu ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. - Uważam, że jego praca jest naprawdę bardzo ważna - stwierdził. Mówił też o zeznaniach Tomasza Mraza, bez których "bylibyśmy jeszcze w lesie ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości".

Poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych poinformował w czasie wtorkowego posiedzenia zespołu do spraw rozliczeń rządów PiS, że w piątek spotka się z ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym Adamem Bodnarem. Tematem mają być rozliczenia rządów PiS i "plan przyspieszenia", który zaprezentował Giertych.

Giertych: trzeba zamknąć budynek i wybrać nowych sędziów

Roman Giertych był gościem "Kropki nad i" w TVN24. Pytany o tempo rozliczeń, mówił, że "ich wyborcy mają takie przeświadczenie, że ta praca idzie za wolno". - To trochę wynika po pierwsze z niecierpliwości, która przez osiem lat się gromadziła. Myśmy przez osiem lat czuli się tacy bezsilni wobec tego, co się działo i stąd to oczekiwanie jest ogromne, żeby praca prokuratury trwała po prostu krócej - mówił.

Roman Giertych

Stwierdził, że prokuratorów, "którzy zostali nominowani do Prokuratury Krajowej przez Zbigniewa Ziobrę" należy stamtąd usunąć. - Najpierw można na pół roku zawiesić, w przyszłym roku możemy przyjąć ustawę, która to ułatwi. Może być postępowanie dyscyplinarne, które doprowadzi do usunięcia - dodał.

Powiedział także, że w kwestii Krajowej Rady Sądownictwa "trzeba zamknąć budynek i wybrać nowych sędziów", którzy będą jej członkami. - Jeżeli wchodzi osoba nieuprawniona do budynku, to powinna zostać przez ochronę zatrzymana, żeby nie weszła. To samo dotyczy neosędziów w dwóch izbach Sądu Najwyższego, o których Sąd Najwyższy w uchwale trzech izb powiedział, że nie są sędziami. No to dlaczego się ich wpuszcza do budynku i oni sobie wydają wyroki? - kontynuował.

Dodał, że propozycje, o których mówi w programie i które zaprezentował na wtorkowym posiedzeniu jego zespołu, to "wkład do dyskusji". - Ja się nie upieram na przykład, że propozycja uznania, że nie ma sędziów Trybunału Konstytucyjnego po tym, jak prezydent nie zaprzysiągł trzech prawidłowo wybranych, że wszyscy następni są nieważni, że to jest na pewno coś, co musimy przeprowadzić. Ale dyskutujmy o tym, dlatego że mamy dzisiaj Trybunał, który jest parodią, który jest kpiną - mówił.

- Pani (Krystyna - red.) Pawłowicz, która się zachowuje jak niespełna umysłu, wydaje jakieś zabezpieczenia. Za chwilę mi powiedzą, że nie możemy przychodzić do Sejmu, bo jest zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego. Co to w ogóle jest? To są ludzie, którzy są po prostu jacyś z kosmosu. Oni nie mają żadnej podstawowej wiedzy - kontynuował.

Giertych: nie krytykuję ministra Bodnara

Roman Giertych poinformował, że oprócz piątku spotka się z ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym Adamem Bodnarem także w środę i czwartek. Ocenił, że "będzie okazja, żeby poruszyć kwestię" tempa rozliczeń poprzedniej władzy. - Ja nie krytykuję pana ministra Bodnara. Uważam, że jego praca jest naprawdę bardzo ważna i to, co zrobił z prokuraturą, to, co stara się zrobić przy tym materiale, który ma, to jest naprawdę chapeau bas - stwierdził.

- Tylko że skończył się pewien taki trójskok wyborczy i teraz musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy następne zmiany w państwie polskim będą czekały na korzystną zmianę prezydenta? Czy robimy to teraz, jak jeszcze wyborów prezydenckich nie ma? Ja jestem zwolennikiem i nasz zespół, jesteśmy zwolennikami tezy, że to trzeba przeprowadzić tego lata i tej jesieni - dodał.

Giertych o aferze Funduszu Sprawiedliwości: wiadomo, kogo prokuratura wskaże jako "kierownicę" TVN24

Giertych: To oczywiste, kto jest "kierownicą". To Zbigniew Ziobro

Roman Giertych odniósł się też do wniosku o uchylenie immunitetu byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Powiedział, że wobec Romanowskiego prowadzone jest śledztwo w sprawie działania w zorganizowanej grupy przestępczej, ale nie wskazano do tej pory "tego, który kieruje tą grupą".

- To jest dosyć oczywiste, kogo prokuratura przewiduje na "kierownicę", mówiąc językiem slangowym - mówił Giertych. Jego zdaniem jest to Zbigniew Ziobro. - Powinien ponieść za to odpowiedzialność, z całym oczywiście zastrzeżeniem, że jeżeli jego sytuacja zdrowotna nie pozwala na aresztowanie czy pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, to są określone przepisy, które wykluczają izolację na okres leczenia - mówił Giertych.

"Gdyby nie wkład Mraza, bylibyśmy w lesie ze śledztwem"

Gość "Kropki nad i" mówił też o kluczowych dla śledztwa ws. Funduszu Sprawiedliwości zeznaniach Tomasza Mraza. - Pan (Tomasz) Mraz to nie jest mój współpracownik. Poznałem go w styczniu czy w lutym tego roku. Przyszedł do mnie, bo chciał uniknąć odpowiedzialności karnej, ale chciał też przynieść materiał dowodowy, który zgromadził. To był bliski współpracownik panów Ziobry, Romanowskiego, Warchoła, Mateckiego. Oni się wszyscy przyjaźnili. To on (Mraz - red.) przyniósł te informacje. Gdyby nie jego wkład, to bylibyśmy jeszcze w lesie ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości - powiedział gość "Kropki nad i".

Zobacz też: Taśmy Mraza i afera Funduszu Sprawiedliwości

Były dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości Tomasz Mraz 22 maja mówił o nieprawidłowościach we wspomnianym funduszu. Później w mediach pojawiło się wiele taśm, które nagrywał przez dwa lata były dyrektor departamentu. Mraz jest klientem Romana Giertycha, adwokata, szefa parlamentarnego zespołu ds. rozliczeń PiS.

Giertych: Sikorski byłby wspaniałym prezydentem TVN24

Giertych: Sikorski byłby wspaniałym prezydentem

Pytany o to, kto według niego powinien zostać kandydatem na prezydenta z ramienia Koalicji Obywatelskiej, odpowiedział, że popiera Radosława Sikorskiego.

- Nie jest to żadną tajemnicą, że byłem zwolennikiem startu Radosława Sikorskiego, jak startował w prawyborach z Bronisławem Komorowskim. Byłem też zwolennikiem Radosława Sikorskiego pięć lat temu i teraz też jestem. To jest mój przyjaciel. Uważam, że naprawdę byłby wspaniałym prezydentem - mówił.

Autorka/Autor:ks,ek/kab