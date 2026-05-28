Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Premier: cztery osoby zatrzymane w sprawie fałszywych alarmów

|
Na miejscu pracują służby (zdjęcie ilustracyjne)
Tusk: Cztery osoby są zatrzymane w sprawie fałszywych alarmów. Będą prawdopodobnie kolejne zatrzymania
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Czwarta osoba została zatrzymana w sprawie fałszywych alarmów. Informację potwierdził premier Donald Tusk w rozmowie z reporterką TVN24 Małgorzatą Mielcarek.

- Trwają przesłuchania. Cztery osoby [zostały - red] zatrzymane. Będą prawdopodobnie kolejne zatrzymania - mówił Tusk. - Na pewno jest dzisiaj za wcześnie, żeby definiować precyzyjnie, dlaczego, czy ktoś za tym stał, czy ktoś komuś płacił, czy to tylko była idiotyczna zabawa komputerowych maniaków - dodał, pytany o motywacje zatrzymanych.

Areszty w sprawie fałszywych alarmów

Wcześniej informowano o trzech osobach zatrzymanych. Dwie z nich - podała prokuratura - zostały w środę objęte tymczasowym aresztem.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński w TVN24 mówił, że zatrzymani w sprawie fałszywych alarmów to "młode osoby, to są dwudziestolatkowie". Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w czwartek w TVN24 przekazał, że służby interesowały się tymi osobami już wcześniej.

"To jest plaga i problem"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"To jest plaga i problem"

Sebastian Zakrzewski

W sobotę 23 maja służby siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku należącego do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Straż pożarna zdecydowała się wyłamać zamki drzwi w związku ze zgłoszeniami o zagrożeniu życia. Te okazały się nieprawdziwe.

Kilka dni wcześniej policja interweniowała - tak samo po fałszywym, jak się okazało, alarmie - w mieszkaniu szefa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza oraz na warszawskiej posesji prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. O interwencji służb przed blokiem, w którym mieszka, informował też były szef BBN Sławomir Cenckiewicz.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
24 min
Maciej Świrski
"Koszty nie grały roli. On pławił się w luksusie". Pokazujemy bizancjum Świrskiego
Kacper Sulowski, Jan Kunert
1 godz 5 min
The Pelicot Rape Case - dokument w Plusie
Miasto oprawców. Ta historia wstrząsnęła światem
36 min
pc
Nie czują żadnych objawów. Trafiają do lekarza, bo "żona im kazała"
Wywiad medyczny
Udostępnij:
Tagi:
Donald TuskPrzestępstwa
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Donald Tusk
Tusk: nie chce mi się wierzyć, żeby ktoś wpadł na tak niemądry pomysł
Przymrozek
Powrót przymrozków. Alarmy w dziewięciu województwach
METEO
Zbigniew Kapiński
Żurek apeluje do Kapińskiego. "Jeszcze nie jest za późno"
NEWS MICHALSKIEGO
kroplowka shutterstock_2289663457
Niepozorne objawy, poważna choroba. Te nowotwory długo rozwijają się po cichu
Zdrowie
Karol Nawrocki
Siemoniak o słowach Nawrockiego: nie jestem w stanie tego pojąć
Michał Woś
Jest decyzja sądu w sprawie Wosia
Marek K.
"Wielki Mistrz" opuszcza więzienie. W jego dyskotece zaginął 16-latek
Martyna Sokołowska
Śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Zapytali czata AI o objawy i wezwali ratowników. Chłopcy uratowali koleżankę
Szczecin
Czesław Mroczek
PiS o zatrzymanych "chłopcach". Wiceminister: nie bierzcie w obronę przestępców
Polska
Od lewej: książę Sverre Magnus, księżna Mette-Marit i książę Haakon 17 maja 2026 roku w Asker
Następca tronu o żonie: jej stan zdrowia się pogorszył
Świat
Moment wypadku zarejestrował monitoring
14-latka potrącona na przejściu. Prokurator oskarżył dwóch policjantów
Rzeszów
Melania Trump Z CHOINKĄ
Dlaczego Melania nie była na weselu Donalda Trumpa juniora
Maciej Wacławik
"Odmówił uklęknięcia" w meczecie. Jeden szczegół nie pasuje
"Odmówił uklęknięcia do modlitwy" w meczecie. Jeden szczegół nie pasuje
Zuzanna Karczewska
39-latek złamał trzy dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów
Złamał trzy dożywotnie zakazy. Znów go złapali, ale do aresztu nie trafił
OTWOCK
Dostawca pizzy (zdjęcie ilustracyjne)
Słona kara za krewetki na pizzy. "Czuję ogromny żal do systemu"
BIZNES
Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz
"SAFE wchodzi w finalną fazę". Pierwsze umowy podpisane
BIZNES
Ryga Łotwa zima shutterstock_1681366414
Turyści odwołują rezerwacje. "Mówią wprost, że chodzi o drony"
BIZNES
Vectra
Klienci Vectry bez dostępu do usług
BIZNES
Mateusz H. słucha mów końcowych. Na ogłoszeniu wyroku go nie było
Rzucił monetą i zabił 18-latkę. Jest wyrok
Katowice
Łukasz Miśkiewicz, burmistrz Pionek
Chcą odwołać burmistrza, w niedzielę referendum
WARSZAWA
Debata Biden - Trump
"Byłam śmiertelnie przerażona". Żona Bidena wspomina jego debatę z Trumpem
Świat
pap_20260417_0CQ
Mastalerek o Czarnku i decyzji Kaczyńskiego: polityczny absurd
Justyna Sochacka
Pożar wybuchł w miejscowości Kruszew
Pożar dachu szkoły, ewakuacja uczniów
WARSZAWA
Sklepy Biedronka będą otwarte dłużej
Oburzenie po reklamie Biedronki. Znany raper zabrał głos
BIZNES
KUCHCINSKI
"Ja się dostosuję do opinii organu". Kuchciński zmienia zdanie w kilka sekund
Justyna Sochacka
Zbigniew Ziobro
Zmienili terminy urlopów. Sąd przyspiesza w sprawie Ziobry
Atak nożownika na stacji Winterthur w Szwajcarii
Atak nożownika w Szwajcarii. Są ranni
Świat
20-latek spowodował kolizję i uciekł
Kolizja kabrioleta samoróbki. Kierowca nigdy nie miał prawa jazdy
WARSZAWA
Pusty pawilon na Skwerze Hoovera
Elegancki pawilon kolejny sezon świeci pustkami
Piotr Bakalarski
Donald Trump i Nikol Paszynian
Trump wspiera "wielkiego przyjaciela" przed wyborami
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica