Premier: cztery osoby zatrzymane w sprawie fałszywych alarmów

- Trwają przesłuchania. Cztery osoby [zostały - red] zatrzymane. Będą prawdopodobnie kolejne zatrzymania - mówił Tusk. - Na pewno jest dzisiaj za wcześnie, żeby definiować precyzyjnie, dlaczego, czy ktoś za tym stał, czy ktoś komuś płacił, czy to tylko była idiotyczna zabawa komputerowych maniaków - dodał, pytany o motywacje zatrzymanych.

Areszty w sprawie fałszywych alarmów

Wcześniej informowano o trzech osobach zatrzymanych. Dwie z nich - podała prokuratura - zostały w środę objęte tymczasowym aresztem.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński w TVN24 mówił, że zatrzymani w sprawie fałszywych alarmów to "młode osoby, to są dwudziestolatkowie". Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w czwartek w TVN24 przekazał, że służby interesowały się tymi osobami już wcześniej.

W sobotę 23 maja służby siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku należącego do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Straż pożarna zdecydowała się wyłamać zamki drzwi w związku ze zgłoszeniami o zagrożeniu życia. Te okazały się nieprawdziwe.

Kilka dni wcześniej policja interweniowała - tak samo po fałszywym, jak się okazało, alarmie - w mieszkaniu szefa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza oraz na warszawskiej posesji prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. O interwencji służb przed blokiem, w którym mieszka, informował też były szef BBN Sławomir Cenckiewicz.

