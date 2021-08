Ewakuacja z Afganistanu. Michał Dworczyk: dziś wieczorem powinien wystartować ostatni samolot do Polski

Ostatni samolot z osobami ewakuowanymi z Afganistanu powinien w środę wieczorem wylecieć do Polski – powiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Dodał, że większość osób, które wspierały Polski Kontyngent Wojskowy oraz polskich dyplomatów została już ewakuowana.

- Jeżeli nic się nie zmieni w sytuacji w Afganistanie, to dzisiaj wieczorem ostatni samolot z ewakuowanymi Afgańczykami powinien wystartować do Polski. Należy podkreślać, że sytuacja jest bardzo dynamiczna, jesteśmy też w dużej mierze uzależnieni od sojuszników, od Amerykanów, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo całego lotniska w Kabulu, czyli miejsca, z którego prowadzona jest ta akcja ewakuacji – oświadczył Michał Dworczyk w Polskim Radiu 24.

Michał Dworczyk o ewakuacji z Afganistanu

Jak dodał, "absolutna większość osób, które blisko współpracowały z Polskim Kontyngentem Wojskowym czy polską placówką dyplomatyczną została już ewakuowana do Polski, bądź jest w drodze do naszego kraju". - W konsekwencji do naszego kraju trafi około 800 osób ewakuowanych - poinformował. Zapewnił, że osobom tym będzie zapewniona opieka, zgodnie ze wszystkimi standardami, których w tego rodzaju sytuacjach należy przestrzegać.