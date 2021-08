Ewakuacja z Afganistanu. Wiceszef MSZ Marcin Przydacz: nie możemy już dłużej ryzykować

Ostatni samolot z osobami ewakuowanymi z Afganistanu powinien w środę wieczorem wylecieć do Polski – powiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Dodał, że większość osób, które wspierały Polski Kontyngent Wojskowy oraz polskich dyplomatów, została już ewakuowana. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz przekazał przed południem, że koniec ewakuacji jest związany z tym, że "nie możemy dłużej ryzykować życia dyplomatów i wojskowych".

Przydacz poinformował, że obecnie jeden z samolotów z osobami ewakuowanymi z Afganistanu jest w drodze do Polski, a jeden znajduje się jeszcze w Uzbekistanie.

Ostatnie samoloty wylądują w Warszawie

- Biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, została podjęta decyzja, że te dwa samoloty na ten moment, na dziś, to będą dwa ostatnie samoloty ewakuujące naszych współpracowników. Pozostanie tam jeszcze przez moment Wojsko Polskie, które musi dokonać pewnych czynności, w tym zamknąć obóz - poinformował wiceszef MSZ

Michał Dworczyk o ewakuacji z Afganistanu

- Jeżeli nic się nie zmieni w sytuacji w Afganistanie, to dzisiaj wieczorem ostatni samolot z ewakuowanymi Afgańczykami powinien wystartować do Polski. Należy podkreślić, że sytuacja jest bardzo dynamiczna, jesteśmy też w dużej mierze uzależnieni od sojuszników, od Amerykanów, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo całego lotniska w Kabulu, czyli miejsca, z którego prowadzona jest ta akcja ewakuacji – mówił wcześniej w środę Michał Dworczyk w Polskim Radiu 24.

Jak dodał, "absolutna większość osób, które blisko współpracowały z Polskim Kontyngentem Wojskowym czy polską placówką dyplomatyczną, została już ewakuowana do Polski bądź jest w drodze do naszego kraju". - W konsekwencji do naszego kraju trafi około 800 osób ewakuowanych - poinformował. Zapewnił, że osobom tym będzie zapewniona opieka, zgodnie ze wszystkimi standardami, których w tego rodzaju sytuacjach należy przestrzegać.