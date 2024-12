"My nie tylko nie wiemy, ale jesteśmy błędnie przekonani o swojej wiedzy"

Nowy przedmiot edukacja zdrowotna - wspólne przedsięwzięcie resortów: edukacji narodowej, zdrowia oraz sportu i turystki - ma być wprowadzony do szkół od roku szkolnego 2025/2026 w miejsce wychowania do życia w rodzinie (WDŻ) i ma być obowiązkowy. Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania, w którym wprowadzono ten przedmiot, trafił w połowie listopada do konsultacji.

"Zmienia się styl życia dorosłych, zmienia się styl życia młodych ludzi"

- Mam świadomość, że tam, gdzie w najmniejszym stopniu pojawia się słowo seksualność, to w polskiej rzeczywistości wywołuje wiele emocji - powiedział Izdebski. Wyraził przekonanie, że "nigdy wcześniej nie potrzebowaliśmy w Polsce tak dobrego programu do edukacji zdrowotnej, szeroko rozumianej, w tym tych elementów, które dotyczą seksualności człowieka".

Prof. Izdebski wyjaśniał, że "program, który dotyczy edukacji zdrowotnej ma za zadanie wyposażyć ucznia nie tylko w samą wiedzę o procesie dojrzewania, o seksualności człowieka, ale ma wyposażyć w umiejętności psychologiczne dotyczące zachowań o charakterze asertywnym". - Przede wszystkim po to, żeby młodzi ludzie zrozumieli siebie, zrozumieli swój organizm, jak on funkcjonuje, a jednocześnie, żeby potrafili się oprzeć pewnej presji otoczenia - dodał.

- Często ta decyzja o inicjacji seksualnej to nie jest decyzja konkretnie jej, czy jego. Ta decyzja często powstaje pod presją środowiska, gdzie młodzi ludzie w internecie widzą, przekazują sobie w telefonach komórkowych, co inni już robią. I dlatego też niektórzy po prostu, w cudzysłowie, chcą eksperymentować - mówił.

"Edukacja daje nam bezpieczeństwo"

Zdaniem Martyny Wyrzykowskiej, dyrektorki zarządzającej fundacji Sexed.pl "edukacja seksualna budzi takie ogromne emocje, dlatego, że my po prostu jej nie rozumiemy". - Ona często łączona jest z seksualizacją dzieci. I to jest taki argument, który jest często podnoszony przez przeciwników. Ja bardzo wyraźnie chcę powiedzieć, że edukacja seksualna zapobiega seksualizacji. To jest jedyna słuszna ścieżka. Fantastycznie, żeby to rozwiązanie było dostępne w szkołach - powiedziała.