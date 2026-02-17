Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Tusk o "obsesji antyrządowej". "Znajdziemy sposoby, nawet jak będą blokować"

Donald Tusk
Tusk o programie SAFE: znajdziemy sposoby, nawet jak będą blokować
Źródło: TVN24
Zastanówcie się, czy chcecie uderzyć w samo serce Polski - mówił premier Donald Tusk, zwracając się do prezydenta Karola Nawrockiego, jego otoczenia oraz liderów PiS-u i Konfederacji w sprawie programu SAFE. Oświadczył, że w przypadku weta "i tak znajdziemy sposoby, żeby przynajmniej część z tych środków uratować".

Donald Tusk ocenił przed posiedzeniem rządu, że "dzisiejsza noc pokazuje ze szczególną ostrością, jak ważne są pieniądze, jakie udało się naszemu rządowi, naszym ludziom, także w Brukseli, zorganizować w Unii Europejskiej". - Mówimy o setkach miliardów złotych dodatkowych, kredytów na bardzo korzystnych zasadach, które mają służyć polskiemu przemysłowi zbrojeniowemu i polskiej obronie powietrznej - dodał.

Premier wspomniał, że Rosjanie zaatakowali Ukrainę z powietrza, wykorzystując 425 dronów i pocisków.

- 90 procent wydatków, jakie są związane z naszą obroną powietrzną i przeciwdronową w programie SAN będzie pochodziło ze środków SAFE, tego wielkiego projektu - podkreślił.

Dodał, że "nikt już nie ma wątpliwości, że jednym z warunków odstraszenia Rosji od ataku na Polskę i inne kraje jest zbudowanie systemu, który będzie uniemożliwiał ataki takie, jakie dzisiaj miały miejsce nad Ukrainą".

Decyzja Unii w sprawie SAFE. Dotyczy Polski
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Decyzja Unii w sprawie SAFE. Dotyczy Polski

BIZNES

Tusk: jeśli będą blokować, znajdziemy sposób

- Chcę, żeby w takim konkretnym obrazie wiedzieli państwo, na co szykuje zamach PiS, Konfederacja i prezydent Nawrocki, niestety - powiedział Tusk. Przypomniał, że "tylko dla samej Huty Stalowa Wola z programu SAFE wartość inwestycji przekroczy 20 miliardów złotych".

Szef rządu powiedział, że "nie jest w stanie zrozumieć, czym się kierują ci, którzy podejmują w tej chwili decyzję o próbie zablokowania tych pieniędzy".

Zadeklarował, że "my i tak znajdziemy sposoby, nawet jak będą blokować, nawet jak będą wetować, żeby przynajmniej część z tych środków uratować". - Ale to będzie kosztowało czasu i to trochę będzie kosztowało też niepotrzebnie pieniędzy, nerwów - dodał.

- Rozumiem jakieś obsesje antyrządowe. Być może to jest powodem, dla którego chcą zablokować ten wielki program. Może wśród nich są lobbyści, którzy działają na rzecz innych państw czy innych firm. Tak to czasami wygląda. Ale nic nie jest w stanie usprawiedliwić działania, które w konsekwencji może oznaczać utratę, powtórzę jeszcze raz, 20 miliardów złotych tylko dla jednego zakładu, jakim jest Huta Stalowa Wola - mówił Tusk.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
SAFE a mechanizm warunkowości. Z czego opozycja zrobiła demona

SAFE a mechanizm warunkowości. Z czego opozycja zrobiła demona

Michał Istel
Sikorski odpowiedział na tyradę Kaczyńskiego. "Potrzebne egzorcyzmy"

Sikorski odpowiedział na tyradę Kaczyńskiego. "Potrzebne egzorcyzmy"

Zwrócił się przy tym "do prezydenta Nawrockiego i jego ludzi, i do liderów politycznych PiS-u i Konfederacji". - Zastanówcie się, czy naprawdę chcecie uderzyć w samo serce Polski w sytuacji, kiedy za granicą jest tak okrutna wojna, o jakiej przed chwilą mówiłem. Nikt wam tego nie wybaczy i naprawdę nikomu łaski nie robicie, pomagając rządowi w realizacji tego programu - oświadczył premier.

Dodał, że "tu żadne słowa nie są zbyt wielkie". - Takiej zdrady interesów narodowych nikt wam nigdy nie wybaczy, jeśli rzeczywiście będziecie atakowali te polskie interesy w sposób tak cyniczny i tak szeroki - powiedział Tusk do oponentów politycznych.

Polska z unijnego instrumentu pożyczkowego SAFE ma otrzymać 43,7 miliarda euro (około 184 miliardów złotych), co czyni ją największym beneficjentem programu. Środki mają zostać przeznaczone przede wszystkim na zakup sprzętu wojskowego, a według zapowiedzi rządu 80 procent przyznanych pieniędzy zostanie wydanych w Polsce.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Justyna Sochacka /akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

Udostępnij:
Tagi:
Donald Tusk
Czytaj także:
kot leżący na lewym boku shutterstock_2317362029
"Koty funkcjonują na wyższym poziomie"
METEO
Paweł Poncyljusz
Kłótnia o SAFE. O tej spółce mówi się najwięcej. Co o niej wiemy
Gabriela Sieczkowska
operacja szpital shutterstock_633360893
Transplantacja "łóżko w łóżko". Decyzja matki i technologia zmieniły życie rodziny
Piotr Wójcik
Ewakuowali mężczyznę z pożaru
"Nic nie widzę, dawaj na górę". Wynieśli mężczyznę z płonącego mieszkania
WARSZAWA
Waldemar Żurek i Waldemar Żurek
Jest zielone światło dla reformy Państwowej Inspekcji Pracy
BIZNES
Siertołowo
Wybuch w rosyjskim ośrodku wojskowym. Zawalił się budynek, są ofiary
Świat
Hillary Clinton pokazała, że zwycięstwo kobiety w wyborach prezydenckich w USA jest możliwe
Hillary Clinton o aktach Epsteina. Oskarża administrację Trumpa o "ciągłe tuszowanie" sprawy
Świat
nowe delhi - Yogifromhills shutterstock_1743686498
Adani inwestuje 100 miliardów w rozwój AI. Notowania spółki w górę
BIZNES
Wielka awantura po meczu Radomiak Radom - Korona Kielce
Kibic urzędnik stracił pracę. Rzucał butelkami podczas meczu
WARSZAWA
Sprawa zabójstwa Anny Prus nadal nierozwiązana
Sprawa zabójstwa Anny Prus. Archiwum X szuka świadków zbrodni
Trójmiasto
Warszawa, 17.02.2026. Główny Inspektor Sanitarny dr Paweł Grzesiowski (P) i dyrektor NASK Radosław Nielek (L) podczas konferencji prasowej "Podpisanie porozumienia pomiędzy GIS a NASK ws. przeciwdziałania dezinformacji medycznej"
"Naszym zadaniem jest jak najszybsze wykrywanie fałszywek". GIS i NASK przeciw dezinformacji
Anna Bielecka
Śmiertelne potrącenie dziecka na Pradze
Tramwaj ciągnął dziecko, czterolatek nie przeżył. Motorniczy skazany
Alicja Glinianowicz
Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze
Afera z maturą kosztowała go stanowisko. Powiat ma nowego starostę
Najnowsze
Śnieg z deszczem, śnieg
Ciepło wtargnie z dużą siłą. Czeka nas odwilż
METEO
Shein - nic prostszego
Lalki erotyczne i uzależniające systemy. Postępowanie przeciwko Shein
BIZNES
2026-02-16-1017---none--_902682_s20260215114316000-0001
Próba porwania dziecka w supermarkecie. Policja pokazała nagranie
Świat
Uderzył w latarnię i zasnął. Był pijany
Uderzył w latarnię i zasnął. Był pijany
Szczecin
Krzempek na trasie
Polscy biathloniści chcą sprawić niespodziankę. Na co ich stać?
RELACJA
imageTitle
Evenepoel potwierdził klasę. Został liderem w Emiratach
EUROSPORT
lepsze samopoczucie shutterstock_2504253847
Nauka wie, co poprawia humor. Dziewięć rzeczy, które działają lepiej niż masaż w spa
Anna Bielecka, Agnieszka Pióro
Oblodzenia, oblodzone drogi
Ślizgawica i śnieg. Alarmy dla ponad połowy województw
METEO
Donald Trump
"Trump może wszystko odciąć". Szukają alternatywy dla Visa i Mastercard
BIZNES
imageTitle
Uderzenie prosto w sędziego. "Bardzo bolesne"
EUROSPORT
Ześlizgnięcie się podczas wejścia na Rysy
Poślizgnął się na Rysach, poleciał w dół. Nagranie
METEO
Rękopis trafił do Wrocławia
Skradziony rękopis z XV wieku wrócił do Wrocławia
Wrocław
imageTitle
Szaleństwo w klubie Tomasiaka. Telefony się urywają
EUROSPORT
Poszukiwany listem gończym zatrzymany na parkingu w Jędrzychowicach
"Łowcy głów" wytropili mężczyznę poszukiwanego za przestępstwa seksualne
Katowice
Nietrzeźwy kierowca z sądowym zakazem i narkotykami zatrzymany w Piastowie
Jechał kompletnie pijany, miał sądowy zakaz. Pogrążyły go małe paczki
WARSZAWA
Szyby oszronione. Kierowca otworzył drzwi i pojechał
Kierowca nie odśnieżył auta, jechał i patrzył na drogę przez otwarte drzwi
Trójmiasto
Pacjentka zgłosiła się z wysoką gorączką (zdjęcie ilustracyjne)
Przypadki dengi w Krakowie. Dwójka nastolatków w szpitalu
Zdrowie

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica