Kolejne państwo "powinno płacić". Trump stawia warunki sojusznikom 

Xi i Putin - "bardzo dobrzy przyjaciele" Trumpa

- Nigdy nie groziło nam niebezpieczeństwo wojny. On nigdy by nie wszedł na Ukrainę . Powiedziałem mu: "Nigdy, przenigdy nie idź na Ukrainę" - mówił Trump.

Krytykował też politykę obecnej administracji USA za to, że "zmusiła Chiny i Rosję do małżeństwa". - Potem przygarnęli swojego małego kuzyna, Iran , i potem wzięli Koreę Północną. Nie potrzebują nikogo więcej - dodał Trump.

Pytany o ocenę sankcji przeciwko Rosji, były prezydent stwierdził natomiast, że "nie kocha sankcji" i "to, co robimy z sankcjami, to zmuszamy wszystkich do odejścia od nas". Dodał jednak, że użyteczne były sankcje nałożone na Iran.