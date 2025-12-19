Decyzja sądu w sprawie Marcina Romanowskiego

Romanowski: zachęcałbym ministra Ziobro, żeby skorzystać z możliwości ochrony prawnej Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wcześniej w serwisie X o decyzji sądu w sprawie Marcina Romanowskiego poinformował pełnomocnik posła PiS, mec. Bartosz Lewandowski. "Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił mój wniosek i uchylił Europejski Nakaz Aresztowania wydany wobec posła Romanowskiego. Może on swobodnie poruszać się po krajach Unii Europejskiej i nie jest już ścigany poza Polską" - napisał Lewandowski.

Przypomniał też, że wcześniej Interpol odmówił wystawienia czerwonej noty wobec Romanowskiego.

- Sad uznał, że nie istnieje ważny interes państwa do dalszego utrzymywania europejskiego nakazu aresztowania - powiedział PAP mec. Lewandowski. Dodał, że sąd podzielił jego pogląd, iż w śledztwie dotyczącym posła Romanowskiego dochodziło do "bezprawnego nacisku politycznego, a działania organów ścigania stanowią zagrożenie dla praw i wolności chronionych w konstytucji i prawie międzynarodowym".

Marcin Romanowski podejrzanym w sprawie Funduszu Sprawiedliwości

Prokuratura Krajowa prowadzi śledztwo w sprawie wydawania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości i zastępca Zbigniewa Ziobry w tym resorcie, jest jednym z podejrzanych w sprawie. Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu.

W grudniu 2024 r. sąd wyraził zgodę na aresztowanie Romanowskiego na trzy miesiące i w tym samym miesiącu wydał za nim europejski nakaz aresztowania.

Poseł PiS od roku przebywa na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny od rządu Viktora Orbana. Sam Romanowski oświadczył wówczas, że "swoją misję nad Dunajem" traktuje jako walkę z bezprawiem i jako działania zmierzające do tego, by "jak najprędzej odsunąć od władzy szkodliwy dla Polaków reżim".

Natomiast w lutym Sejm po raz kolejny uchylił Romanowskiemu immunitet oraz wyraził zgodę na jego zatrzymanie i areszt w związku z nowymi zarzutami prokuratury dla posła PiS w tym samym śledztwie. W maju warszawski sąd okręgowy nie uwzględnił zażalenia obrony Romanowskiego na decyzję o jego aresztowaniu. Nie uwzględnił też wniosku obrony o wyłączenie jednego z sędziów.

OGLĄDAJ: Jądro ciemności Zobacz cały materiał