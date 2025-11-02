Logo strona główna
Czy porządkować "poniemieckie" cmentarze? "Mam mieszane uczucia"

Tomasz Słomczyński
Tomasz Słomczyński
Agnieszka Kamińska
Agnieszka Kamińska
Cmentarz ewangelicki na Kaszubach
Cmentarz ewangelicki na Kaszubach
Źródło: Agnieszka Kamińska
Cmentarze ewangelickie zwane "poniemieckimi". Ograbione, zdewastowane, zapomniane. Są rozsiane na całych tak zwanych Ziemiach Odzyskanych. Coraz częściej pojawiają się przy nich mieszkańcy okolicznych miast i wsi, by podnieść płyty nagrobne z błota, wyczyścić je i upamiętnić dawnych gospodarzy ich małych ojczyzn. Nie wszyscy pochwalają ich działania.Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Socjologiczna reguła "trzeciego pokolenia" wskazuje, ze dopiero dzisiejsi 40-latkowie, mieszkający na tak zwanych Ziemiach Odzyskanych, są gotowi na przywracanie pamięci o niemieckiej przeszłości.
  • Zdaniem historyka ze Słupska inicjatywy polegające na opiece nad grobami budzą "mieszane uczucia".
  • Czy bliżej nam do wysiedlonych niemieckich gospodarzy Pomorza Zachodniego i ich cmentarzy, czy naszych przodków, którzy po 1945 roku owe cmentarze likwidowali?

W opublikowanym w sobotę reportażu zabraliśmy czytelników na wędrówkę po zniszczonych pomorskich cmentarzach ewangelickich. Spotkaliśmy tam ludzi, którzy z własnej inicjatywy, poświęcając swój wolny czas, a niekiedy również prywatne środki, porządkują nekropolie zwane "poniemieckimi".

Dlaczego to robią? Mówią, że z potrzeby serca, że tak należy. Po prostu.

Sprawdziliśmy, czy trend polegający na "odpamiętywaniu" niemieckiej przeszłości w północnej i zachodniej Polsce, na tak zwanych Ziemiach Odzyskanych, jest przedmiotem badania naukowców. Okazuje się, że tak.

Stosunek do "poniemieckich" cmentarzy jest sztandarowym przykładem tego, co niekiedy nazywa się "regułą trzeciego pokolenia".

wideo cmentarze 1
Wolontariusze ze Słupskiego Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego "Gryf" ze Słupska, Smołdzino, 19 października 2025 roku

Przetrwać

Wedle tej teorii dopiero trzecie pokolenie po osadnikach z 1945 roku zaczyna odczuwać potrzebę posiadania odrębnej, regionalnej tożsamości. Podczas jej tworzenia wnukowie i prawnukowie osadników muszą "rozliczyć się" z niemiecką przeszłością swojej małej ojczyzny.

Proces tworzenia takiej tożsamości opisał socjolog Jacek Poniedziałek w pracy "Postmigracyjne tworzenie tożsamości regionalnej". Swoje badania skoncentrował na Warmii i Mazurach, jednak ich wyniki można odnosić również do Pomorza. Wyróżnił trzy fazy powstawania takiej tożsamości, odpowiadające trzem pokoleniom zamieszkującym te ziemie po 1945 roku.

Pierwsza z nich to migracja.

Skończyła się druga wojna światowa, na Ziemie Zachodnie - tak je wówczas nazywano - przybywają osadnicy. Zastają jeszcze tu Niemców, którzy zostaną wkrótce wysiedleni. Zazwyczaj wysiedlenia trwały do 1947 roku.

Tomasz Słomczyński
Tomasz Słomczyński
Dziennikarz tvn24.pl
Agnieszka Kamińska
Agnieszka Kamińska
