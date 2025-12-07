Cierpienie idzie pod młotek

Tzw. winkle, czyli naszywki w formie trójkątów służące do znakowania różnych kategorii więźniów. Są kolekcjonerzy, którzy je zbierają

Na zdjęciu widać dwóch mężczyzn stojących w ogrodzie i trzymających na rękach córki. Panowie dobrze się znają, atmosfera jest swobodna. Dziewczynki są w wieku przedszkolnym. Jedna z nich się uśmiecha, dwie pozostałe chyba nie chcą pozować. Najbardziej naburmuszoną minę ma moja babcia, którą trzyma mój pradziadek Mścisław Frankowski.