"Nie jestem przed komisją śledczą". Burzliwy początek przesłuchania Ziobry

Zbigniew Ziobro pojawił się na komisji śledczej ds. Pegasusa Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zbigniew Ziobro wylądował na lotnisku w Warszawie w poniedziałek przed godziną 10.30. Po wyjściu z samolotu został zatrzymany przez policję i przewieziony do Sejmu. Posiedzenie komisji do spraw Pegasusa rozpoczęło się o godzinie 12. Wtedy też na salę wprowadzono polityka.

Zbigniew Ziobro przed komisją do spraw Pegasusa - RELACJA >>>

W czasie swojego wstępnego przemówienia przewodnicząca komisji Magdalena Sroka oświadczyła, że zarówno Pegasus, jak i system Hermes były "polityczną bronią". - To była broń skierowania przeciwko opozycji, sędziom, prokuratorom, dziennikarzom. Materiały zdobywane przy okazji wykorzystania tych metod nie służyły wymiarowi sprawiedliwości. Służyły nękaniu, dyskredytowaniu i tworzeniu kampanii propagandy - powiedziała.

Jak dodała, "to są fakty i dowody". - Zgromadzone przez komisję materiały, decyzje, opinie służb i zeznania świadków potwierdzają to, o czym mówię, dlatego bardzo potrzebne są publiczne wyjaśnienia i rozliczenie - zaznaczyła.

Zbigniew Ziobro Źródło: Marcin Obara/PAP

Ziobro grozi: będziemy się spotykać, ale w innych rolach

Ziobro został później pouczony o mówieniu prawdy i zapytany, czy rozumie treść pouczenia. Pojawiły się jednak problemy techniczne z mikrofonem byłego ministra. Gdy udało się go włączyć, stwierdził, że "sama technika zaprotestowała wobec sposobu prowadzenia tej pseudokomisji".

Jak powiedział, przyjechał "świadomy, co go tutaj spotka". Zapytany ponownie, czy zrozumiał treść pouczenia, potwierdził.

Na pytanie, czy ustanowił pełnomocnika, Ziobro odparł: - Nie jestem przed komisją śledczą, więc nie mogłem ustanowić pełnomocnika. Mógłbym to zrobić, gdyby to była komisja śledcza, czyli przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego 10 września zeszłego roku.

Ziobro złożył przysięgę jako świadek. Zadeklarował, że będzie mówił prawdę. Zrobił to odwrócony plecami do komisji.

Następnie polityk przekazał, że "składa wniosek o wyłączenie wszystkich państwa z udziału w komisji śledczej". - Uważam, że jesteście grupą osób, które działają nielegalnie, bezprawnie i do tego wyczerpujecie cechy przestępcze. Kiedyś będzie dalszy finał naszego spotkania, będziemy się spotykać na sali rozpraw, ale w innych rolach - oświadczył.

Dziewiąta próba przesłuchania Zbigniewa Ziobry

Sejmowa komisja śledcza od ponad roku chciała przesłuchać Ziobrę w związku z wykorzystywaniem w Polsce oprogramowania Pegasus do inwigilacji m.in. przeciwników politycznych. Obecną procedurę komisja wszczęła pod koniec czerwca w związku z kolejną, ósmą już, nieobecnością Ziobry na przesłuchaniu. W rezultacie Sejm 25 lipca zgodził na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie na posiedzenie komisji.

Były minister, podobnie jak inni politycy PiS, uważa, że sejmowa komisja śledcza do spraw Pegasusa działa nielegalnie, uzasadniając to nieopublikowanym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 10 września ubiegłego roku, stwierdzającym, że uchwała Sejmu o powołaniu tej komisji jest niekonstytucyjna.

W marcu ubiegłego roku Sejm podjął jednak uchwałę, w której stwierdził, że "uwzględnienie w działalności organu władzy publicznej rozstrzygnięć TK wydanych z naruszeniem prawa może zostać uznane za naruszenie zasady legalizmu przez te organy". Od czasu podjęcia tamtej uchwały przez Sejm, wyroki TK nie są publikowane w Dzienniku Ustaw.

Komisja śledcza do spraw Pegasusa bada legalność, prawidłowość i celowość czynności podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania między innymi przez rząd, służby specjalne i policję od listopada 2015 roku do listopada 2023 roku. Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz. Według przekazanych dotąd - między innymi przez NIK - informacji Pegasus zakupiono jesienią 2017 roku dla CBA, ze środków w zasadniczej części (25 milionów złotych) z Funduszu Sprawiedliwości.

OGLĄDAJ: TVN24 HD