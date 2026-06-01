Będzie skarga do ETPC. Chodzi o sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Gajowniczek-Pruszyńska: będzie kolejna skarga do ETPC

Europejski Trybunał Praw Człowieka niespełna miesiąc temu - 5 maja - wydał decyzję o zabezpieczeniu, nakazującą Polsce zaprzestanie utrudnień w objęciu i wykonywaniu obowiązków sędziowskich przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Decyzja ta to pokłosie wniosku czworga niedopuszczonych do orzekania sędziów złożonego w ETPC. Sędziowie ci mają czas najbliższego wtorku na złożenie właściwej skargi w europejskim trybunale.

- Jutro będzie skierowana skarga do ETPC przez panią mecenas Sylwię Gregorczyk-Abram, która ma być, jak mam nadzieję, wsparciem w zakresie ciągłej pracy nad tym, żeby dopuścić tych sędziów do orzekania, do realizacji ich zadań i do objęcia funkcji - powiedziała Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska w poniedziałkowym wydaniu "Faktów po Faktach" w TVN24.

- Te cztery osoby, które tam przychodzą, zasługują na to, żeby je wesprzeć w tym zakresie - dodała.

Sędziowie wybrani, Święczkowski nie dopuszcza ich do pracy

13 marca Sejm wybrał sześcioro sędziów do TK. Dwóch z nich - Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek - 1 kwietnia, na zaproszenie prezydenta Nawrockiego, złożyło ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Przedstawiciele kancelarii prezydenta wskazywali wówczas, że sytuacja czworga pozostałych sędziów jest analizowana, gdyż - według prezydenckiej kancelarii - w Sejmie doszło do błędów.

9 kwietnia pozostałych czworo sędziów - Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski i Marcin Dziurda - złożyło ślubowanie podczas uroczystości w sejmowej Sali Kolumnowej z formułą, że robią to "wobec prezydenta". Ślubowanie ponownie złożyli wówczas też sędziowie Bentkowska i Szostek. Następnie wszyscy przekazali pisemne roty ślubowań na biurze podawczym kancelarii prezydenta.

Szostek i Bentkowska tego samego dnia objęli urzędy w TK. Prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuszcza pozostałej czwórki do pracy, twierdzi, że nie objęli urzędów, bo wydarzenia w Sejmie z ich udziałem nie może uznać za ślubowanie "wobec prezydenta".

