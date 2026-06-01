Polska Awaryjne lądowanie samolotu pod Barczewem

Awaryjne lądowanie Cessny odbyło się w niedzielę wieczorem na polu o płaskiej powierzchni, około 250 metrów od najbliższych zabudowań, a w pobliżu nie było linii energetycznych - przekazała policja.

- Z relacji pilota wynika, że podczas lotu usłyszał on, że silnik pracuje nierówno. Postanowił więc nie dolatywać do lotniska na Dajtkach, tylko wylądować na polu rzepaku w gminie Barczewo - poinformował podkomisarz Jacek Wilczewski z olsztyńskiej policji.

- Nikomu nic się nie stało, maszyna nie została uszkodzona. Pilot był trzeźwy - dodał policjant.

Olsztyńska policja zawiadomiła o zdarzeniu Komisję Badania Wypadków Lotniczych.

Źródło: Google Maps

