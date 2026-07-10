Będzie wniosek o uchylenie immunitetu wiceministra Arkadiusza Myrchy
Informację potwierdziła prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratury Krajowej. Przekazała, że wniosek o uchylenie immunitetu Myrchy trafi w piątek do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
Sprawa dotyczy wykroczenia z Kodeksu wyborczego, a konkretnie artykułu 498.
Kto, w związku z wyborami, w okresie od zakończenia kampanii wyborczej aż do zakończenia głosowania prowadzi agitację wyborczą podlega karze grzywny.Kodeks wyborczy
Zawiadomienie w tej sprawie złożył poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki, oskarżony w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.
Myrcha tłumaczy się z wpisu
Sytuacja ta miała miejsce przed wyborami prezydenckimi w 2025 roku. 17 maja, około godziny 6 rano - dzień przed pierwszą turą wyborów prezydenckich, w trakcie obowiązywania ciszy wyborczej - na profilu polityka na platformie Facebook pojawiła się grafika zawierająca hasło: "W niedzielę głosuję na Rafała Trzaskowskiego". Wpis zniknął z profilu po około trzech godzinach.
Myrcha przyznał się do publikacji i przeprosił. W radiu RMF FM w czerwcu ubiegłego roku powiedział, że popełnił "głupkowaty błąd". Polityk tłumaczył incydent usterką techniczną - zadeklarował, że post ładował się zbyt długo i przez to pojawił się na stronie w sobotni poranek, a on sam nie upewnił się, czy proces publikacji zakończył się przed nastaniem ciszy wyborczej.