Mariusz Chłopik rezygnuje ze stanowiska w Legii Warszawa

USA wyślą w ciągu najbliższych dni dodatkowe siły do Rumunii, Polski i Niemiec - poinformował admirał John Kirby, rzecznik Pentagonu. Tysiąc wojskowych ma trafić do Rumunii, a do Polski i Niemiec - dwa tysiące, z czego większość do naszego kraju. - Obecna sytuacja wymaga, abyśmy wzmocnili zdolność odstraszania na wschodniej flance NATO - dodał Kirby na konferencji prasowej.