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News Michalskiego

Będzie kolejne podejście do uregulowania rynku kryptowalut. Czy spotka się z wetem?

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Karol Nawrocki
Regulacja rynku kryptowalut. Szłapka: rząd też będzie miał przygotowaną ustawę
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Andrzej Jackowski/PAP
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Wciąż nie ma zgody między rządem a Pałacem Prezydenckim w sprawie ustawy regulującej rynek kryptowalut. Prezydent Karol Nawrocki zawetował propozycje rządu i złożył we wtorek drugi raz swój projekt. Przygotowanie kolejnego rządowego zapowiada w "Newsie Michalskiego" w TVN24+ Adam Szłapka. Ujawnia, czym będzie się różnił od poprzedniego i kiedy można spodziewać się jego przedstawienia.

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Prezydent Karol Nawrocki w czerwcu po raz trzeci zawetował przygotowaną przez rząd ustawę w sprawie rynku kryptowalut. Na początku września w Sejmie odbyło się głosowanie nad odrzuceniem weta, jednak nie zdołano uzyskać wystarczającej liczby głosów.

We wtorek prezydent złożył drugi projekt ustawy regulującej rynek kryptowalut. Wówczas premier Donald Tusk stwierdził między innymi, że "żadne kolejne pseudoinicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie, skończyło się bezkarne chronienie interesów". Dyskusja o uregulowaniu rynku kryptowalut toczy się w trakcie afery wokół giełdy Zondacrypto.

O to, czy jest szansa na przyjęcie projektu Nawrockiego, był pytany rzecznik rządu Adam Szłapka. - Propozycję prezydenta niestety myślę, że wszyscy powinniśmy potraktować jako próbę odsunięcia od siebie i od środowiska pana prezydenta bycia uwikłanym w jakiś sposób w tę sprawę - skomentował w "Newsie Michalskiego" w TVN24+.

Poinformował również, że prezydencki projekt "pójdzie normalnym trybem sejmowym". - Natomiast to nie zmienia faktu, że rząd też będzie miał przygotowaną ustawę - dodał.

Rząd zapowiada przygotowanie własnego projektu

Szłapka pytany o termin przygotowania projektu przez rządu, ocenił, że "to jest kwestia raczej dni niż tygodni". - Różnica będzie polegała na tym - po tych wszystkich informacjach, które zostały ujawnione - że pewnie będzie wzmocnienie kontrolnych możliwości służb, jeśli chodzi o ten rynek - zapowiedział.

Zaznaczył w tym kontekście, że "ustawa, która była przygotowana przez rząd i którą trzykrotnie zawetował prezydent, w sposób zasadniczy zwiększała możliwości kontrolowania tego [rynku kryptowalut - red.] i spraw związanych z obronnością państwa".

Dopytywany, czy propozycja rządu może pojawić się w przyszły wtorek na posiedzeniu Rady Ministrów, przyznał, że prawdopodobnie nie. - To musiałbym sprawdzić z ministrem finansowów, bo tutaj jest potrzebna dodatkowa jeszcze współpraca pomiędzy Ministerstwem Finansów, koordynatorem służb i służbami - wskazał Szłapka.

Czy będzie prezydenckie weto?

Szłapka był również pytany o krytykę osób ze środowiska prezydenta i zapowiedzi dotyczące weta, jeśli to będzie ten sam rządowy projekt ustawy. - Tak zupełnie ta sama ustawa nie będzie. To będzie ustawa, która będzie trochę bardziej restrykcyjna, jak sądzę - ocenił.

Czy jest jednak szansa, że propozycje przepisów zostaną zaakceptowane przez Nawrockiego? Rzecznik rządu ocenił, że rynek kryptowalut musi być uregulowany ze względu na bezpieczeństwo obywateli, którzy inwestują w taki sposób pieniądze. - Po drugie ta regulacja jest potrzebna, dlatego że wiemy, iż wrogowie Polski wykorzystują kryptowaluty do tego, żeby zagrażać naszemu bezpieczeństwu - dodał.

Jako trzecią kwestię Szłapka wskazał na brak możliwości "zmazania głębokiego uwikłania środowiska Prawa i Sprawiedliwości - też Konfederacji i Pałacu Prezydenckiego - w sprawy związane z Zondacrypto". - Wściekła obrona przez Pałac Prezydencki i próba blokowania wszystkich regulacji jest bardzo kosztowna politycznie - zaznaczył.

Poprzedni prezydencki projekt odnoszący się do kryptoaktywów trafił do Sejmu w maju i prace nad nim były prowadzone łącznie z projektem rządowym. Wówczas uchwalone przepisy prezydent zawetował w czerwcu. Prezydent uzasadniał wtedy, że "z 16 kluczowych obszarów poprawek uwzględniono zaledwie jedną", a na jego "biurko trafiła ustawa, która jest niemal identyczna" z wcześniej dwukrotnie zawetowaną.

Szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki przekonywał we wtorek, że nowa propozycja to "projekt środka", która "jest kompromisem, konsensusem, próbą porozumienia". Dodał, że "mamy do czynienia z sytuacją, w której można tę sprawę kompromisowo rozwiązać" i "potrzebna jest minimalna, dosłownie minimalna dobra wola po stronie rządzących".

CZYTAJ TEŻ: Dużo podobieństw, porozumienia brak. Czym różnią się projekty ustawy o kryptowalutach?

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Źródło: TVN24+, PAP
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Tagi:
ZondacryptoKryptowalutyAdam SzłapkaPrezydent RPKarol NawrockiKancelaria Prezydenta RP
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