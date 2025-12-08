Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

W "Kropce nad i" o "byłym prokuratorze z projektora"

Konferencja Zbigniewa Ziobry
Bodnar: mieliśmy kiedyś premiera z tabletu, teraz mamy byłego prokuratora generalnego z projektora
Źródło: TVN24
Mieliśmy kiedyś premiera z tabletu, teraz mamy byłego prokuratora generalnego z projektora - powiedział w "Kropce nad i" w TVN24 senator KO Adam Bodnar, komentując piątkowe oświadczenie Zbigniewa Ziobry. - Nie wierzyłem w to, że Zbigniew Ziobro zdecyduje się przekroczyć granicę Rzeczypospolitej - mówił.

Senator KO Adam Bodnar, były minister sprawiedliwości, były prokurator generalny, w "Kropce nad i" w TVN24 komentował piątkowe oświadczenie Zbigniewa Ziobry. Biuro prasowe PiS wystosowało na nie zaproszenie do siedziby partii na Nowogrodzkiej w Warszawie. Ziobro nie pojawił się jednak na miejscu fizycznie. Po rozpoczęciu konferencji rzecznik PiS Rafał Bochenek oznajmił, że oświadczenie byłego szefa MS "będzie miało formę zdalną".

"Ziobro dokładnie wie, jaki los może go czekać"

- Mieliśmy kiedyś premiera z tabletu, teraz mamy byłego prokuratora generalnego z projektora - skomentował Bodnar. W 2013 r. Jarosław Kaczyński prezentował w Sejmie przemówienie Piotra Glińskiego na tablecie.

- Ja od razu tak czułem, że jeżeli była zapowiedź tej konferencji prasowej, to nie wierzyłem w to, że Zbigniew Ziobro zdecyduje się przekroczyć granicę Rzeczypospolitej, bo w takiej sytuacji obowiązuje zgoda Sejmu na dokonanie zatrzymania - mówił. Jak dodał, "wtedy po prostu policja na zlecenie prokuratury musiałaby zatrzymać Zbigniewa Ziobrę".

Adam Bodnar
Adam Bodnar
Źródło: TVN24

- To pokazuje, że te zarzuty są po prostu poważne, że one nie są wbrew narracji Prawa i Sprawiedliwości pisane na jakieś polityczne zamówienie, tylko są po prostu przygotowane przez porządnych, doświadczonych prokuratorów - powiedział Bodnar.

Jak stwierdził, "Zbigniew Ziobro dokładnie wie, jaki los może go czekać i jakie są konsekwencje czynów, które popełnił".

Bodnar zapytany został także o słowa prezydenta Karola Nawrockiego na temat sprawy Ziobry. - Mamy zarzuty, które w części zupełnie są oderwane od rzeczywistości - ocenił Nawrocki w Kanale Zero.

Prezydent o Ziobrze: kłopotliwa sprawa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Prezydent o Ziobrze: kłopotliwa sprawa

- My żyjemy w takiej rzeczywistości, gdzie są przedstawiane określone fakty, określone zdarzenia, poparte określonymi dowodami - odpowiedział Bodnar. - Natomiast jest też świat polityki, świat narracji, tworzenia określonej opowieści - dodał.

- Jak rozumiem, pan prezydent Nawrocki żyje w tym drugim świecie, że można wszystko powiedzieć wbrew faktom, wbrew rozsądkowi, wbrew logice, ale tak długo, jak czyta i słucha go jego elektorat, jego zwolennicy, to wszyscy to kupują - powiedział były minister sprawiedliwości.

Bodnar o europejskim nakazie aresztowania wobec Ziobry

Bodnar został zapytany o odebranie paszportu Ziobrze. Byłemu ministrowi sprawiedliwości uchylono paszport dyplomatyczny, natomiast cały czas może się posługiwać "zwykłym" paszportem. - O ile wiem, prokuratura uruchomiła odpowiednią procedurę, natomiast myślę, że pewnie jest rozważane to, że z punktu widzenia i tak codziennej rzeczywistości pana Zbigniewa Ziobry to nie będzie miało większego wpływu - mówił. 

Wicepremier o paszportach Ziobry. "Panie Zbyszku, zapraszamy na łono ojczyzny"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wicepremier o paszportach Ziobry. "Panie Zbyszku, zapraszamy na łono ojczyzny"

Czy możliwe jest wydanie europejskiego nakazu aresztowania za byłym prokuratorem generalnym? - Oczywiście, jeżeli sąd uzna konieczność tymczasowego aresztowania i osoba nie przebywa na terytorium Polski, to wtedy jest europejski nakaz aresztowania - wskazał senator. Jak wyjaśnił, "obowiązuje on w odniesieniu do państw Unii Europejskiej".

- To, co może być kłopotem i czego można by się spodziewać, to na ile ten europejski nakaz aresztowania będzie przestrzegany i realizowany przez Węgry - zauważył. - Węgry ze względu na swoją postawę w stosunku do Marcina Romanowskiego stawiają się poza nawiasem normalnej integracji europejskiej - dodał.

Zbigniew Ziobro był widziany w Budapeszcie w połowie listopada. W czwartek, 4 grudnia, przekazał, że jest w Brukseli.

Prokuratura Krajowa, której zespół śledczy nr 2 prowadzi postępowanie dotyczące między innymi ustawiania konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa wniosek o aresztowanie Ziobry na trzy miesiące. Posiedzenie w tej sprawie zaplanowane jest na 22 grudnia.

26 zarzutów dla Zbigniewa Ziobry. O co oskarża go prokuratura
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

26 zarzutów dla Zbigniewa Ziobry. O co oskarża go prokuratura

Dariusz Kubik

Śledczy zamierzają postawić Ziobrze łącznie 26 zarzutów dotyczących między innymi nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości. W tym celu Sejm uchylił immunitet posłowi PiS w odniesieniu do wszystkich zarzutów. Sejm wyraził także zgodę na zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie byłego szefa MS.

Bodnar do TK?

Prowadząca "Kropkę nad i" Monika Olejnik zapytała również byłego ministra sprawiedliwości o to, czy chce być sędzią Trybunału Konstytucyjnego. - Nie. Uważam, że każda osoba, która pełni stanowisko polityczne, jest posłem, senatorem, powinna, zgodnie z tym, co uchwaliliśmy w czerwcu 2024 roku, mieć okres czteroletniej karencji i nie starać się o zasiadanie w Trybunale Konstytucyjnym - odparł Bodnar.

Liderzy koalicji rządzącej mieli podjąć decyzję o obsadzaniu wakatów w TK, a procedura ma ruszyć od przyszłego roku.

OGLĄDAJ: Bodnar: PiS powinno zagłosować za odrzuceniem weta prezydenta
pc

Bodnar: PiS powinno zagłosować za odrzuceniem weta prezydenta

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Kuba Koprzywa/kg

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Adam BodnarZbigniew ZiobroProkuraturaPrawo i SprawiedliwośćKarol Nawrocki
Czytaj także:
imageTitle
Trener zabrał głos w sprawie Salaha. To jego koniec w Liverpoolu?
EUROSPORT
Alerty przed roztopami
Śnieg topi się tak mocno, że aż IMGW ostrzega
METEO
Marek Migalski
Migalski: czuję się na sześć-siedem
Zdrowie
Autobusy Solaris
120 autobusów dla Warszawy. Będą miały nietypową funkcję
WARSZAWA
Wołodymyr Zełenski
Zełenski: zaprosiłem Nawrockiego do Ukrainy. Jest odpowiedź z kancelarii
Panorama współczesnego Pekinu
Pierwszy taki wynik w historii. "Właśnie nas zalewają towarami"
BIZNES
Utrudnienia na pierwszej linii metra (zdj. ilustracyjne)
Bagaż w pociągu, metro kursowało w dwóch pętlach
WARSZAWA
imageTitle
Lider, ale nie samodzielny. Korona grała do końca
EUROSPORT
Prognozowane porywy wiatru w Wielkiej Brytanii i Irlandii we wtorek 9 grudnia
Nadciąga Bram. Wiatr sięgnie 11 stopni w skali Beauforta
METEO
Prokurator Ewa Wrzosek przed sejmową komisją śledczą
Kara dla Wrzosek podtrzymana. "Pewnych granic nie wolno przekraczać"
imageTitle
Jest polską nadzieją na powrót do Formuły 1. Marzenia musi odłożyć
EUROSPORT
PZU
Fikcyjne etaty i miliony z publicznych pieniędzy. "Złota era dzieci PiS"
Małgorzata Mielcarek
Paryż
Rosyjskie miliardy zamrożone we francuskich bankach. Presja na Paryż
BIZNES
imageTitle
Jej udział był sensacją. 67-letnia mistrzyni olimpijska zachwyciła
EUROSPORT
Adam Szejnfeld
Szejnfeld i wędzona makrela. Co senator miał na myśli?
Prezydent RP Karol Nawrocki
"Nadzwyczajna rzecz" w strategii USA. Prezydent "powinien wykonać telefon do Waszyngtonu"
Wypadek na drodze krajowej numer 60
Zderzenie z ciężarówką. Jedna osoba nie żyje
WARSZAWA
telewizor telewizja pilot shutterstock_1724369860
Rewolucja w sprawie abonamentu rtv. Jest projekt
BIZNES
imageTitle
Polki dopięły swego. Najlepszy wynik od dekady
EUROSPORT
Trzęsienie ziemi przesuwa przedmioty w domu w mieście Tomakomai w Japonii
Silne trzęsienie ziemi w Japonii. Ewakuacje i wstrzymane pociągi
METEO
imageTitle
Podczas zwykłych badań wykryli nowotwór. Mistrz Polski musi przejść chemioterapię
EUROSPORT
Rafał Kasprzyk
Jest kolejny kandydat na przewodniczącego Polski 2050
Chłopcy utknęli na balkonie
Chłopcy utknęli na balkonie. Groziło im wychłodzenie
WARSZAWA
imageTitle
Znany zawodnik groził Joannie Jędrzejczyk
EUROSPORT
10 osób zabitych na jarmarku bożonarodzeniowym we Francji? Jak było naprawdę
FAŁSZ10 osób zabitych na jarmarku bożonarodzeniowym we Francji? Jak było naprawdę
Zuzanna Karczewska
Elon Musk
Bruksela zabiera głos. "To nie ma sensu"
BIZNES
Deszcz, noc, deszczowa noc
Nocne opady ominą tylko część kraju
METEO
Wołodymyr Zełenski, Keir Starmer, Emmanuel Macron i Friedrich Merz
Rozmowy z sojusznikami po spotkaniu w Londynie. Wśród nich Polska
Świat
imageTitle
Polakom uciekają igrzyska. Wciąż czekają na sukces w Kanadzie
EUROSPORT
Samochód po pościgu uderzył w betonowe bariery
Ścigali go kilkadziesiąt kilometrów. Usłyszeli, że chciał się "pobawić"
Białystok

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica