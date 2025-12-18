10 Gruzinów deportowanych z Polski. "Stanowili zagrożenie dla bezpieczeństwa"

Szef MSWiA: z Polski deportowano 10 Gruzinów stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa Źródło: Straż Graniczna

Straż Graniczna poinformowała w czwartek, że z 10 deportowanych obywateli Gruzji "siedmiu było wcześniej karanych prawomocnymi wyrokami sądów za przestępstwa popełnione w Polsce. Cudzoziemcy zostali skazani między innymi za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia, kradzieże, prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości i posiadanie środków odurzających.".

Dwaj kolejni "nie mieli dokumentów uprawniających do pobytu w kraju", a dane ostatniego z nich "figurowały w wykazie osób, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany".

Informację potwierdził również na portalu X szef MSWiA Marcin Kierwiński. "Z Polski deportowano kolejnych 10 Gruzinów stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego" - napisał. Jak dodał, "od początku roku w tym trybie Polskę opuściło ponad 9 tys. cudzoziemców, w tym 2,1 tys. pod przymusem".

Z Polski deportowano kolejnych 10 Gruzinów stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego. To już 15 tego typu akcja deportacyjna. Od początku roku w tym trybie Polskę opuściło ponad 9 tys. cudzoziemców, w tym 2,1 tys. pod przymusem pic.twitter.com/3HHc0ctOpT — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) December 18, 2025 Rozwiń Źródło: X/Marcin Kierwiński

Jak podaje Straż Graniczna, cudzoziemcy zostali przetransportowani z ośrodków dla cudzoziemców do placówki Straży Granicznej w Łodzi, skąd odlecieli do Tbilisi. Operacja z udziałem SG została zorganizowana przez stronę niemiecką we współpracy z unijną agencją ochrony granic Frontex.

"To piętnasta w tym roku operacja powrotowa zrealizowana z wykorzystaniem lotu czarterowego"- czytamy w komunikacie.

