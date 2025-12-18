Logo strona główna
10 Gruzinów deportowanych z Polski. "Stanowili zagrożenie dla bezpieczeństwa"

10 Gruzinów deportowanych z Polski
Szef MSWiA: z Polski deportowano 10 Gruzinów stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa
Źródło: Straż Graniczna
Z Polski deportowano kolejnych 10 Gruzinów stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego - poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Cudzoziemcy odlecieli samolotem z Łodzi do Tbilisi. To piętnasta tego typu operacja w tym roku zrealizowana z wykorzystaniem lotu czarterowego. 

Straż Graniczna poinformowała w czwartek, że z 10 deportowanych obywateli Gruzji "siedmiu było wcześniej karanych prawomocnymi wyrokami sądów za przestępstwa popełnione w Polsce. Cudzoziemcy zostali skazani między innymi za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia, kradzieże, prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości i posiadanie środków odurzających.".

Dwaj kolejni "nie mieli dokumentów uprawniających do pobytu w kraju", a dane ostatniego z nich "figurowały w wykazie osób, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany".

Informację potwierdził również na portalu X szef MSWiA Marcin Kierwiński. "Z Polski deportowano kolejnych 10 Gruzinów stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego" - napisał. Jak dodał, "od początku roku w tym trybie Polskę opuściło ponad 9 tys. cudzoziemców, w tym 2,1 tys. pod przymusem".

Jak podaje Straż Graniczna, cudzoziemcy zostali przetransportowani z ośrodków dla cudzoziemców do placówki Straży Granicznej w Łodzi, skąd odlecieli do Tbilisi. Operacja z udziałem SG została zorganizowana przez stronę niemiecką we współpracy z unijną agencją ochrony granic Frontex.

"To piętnasta w tym roku operacja powrotowa zrealizowana z wykorzystaniem lotu czarterowego"- czytamy w komunikacie.

29-latek został aresztowany
Zatrzymali "ducha", oficjalnie nie istniał
WARSZAWA
Funkcjonariusze kontrolują przewoźnika
Wozili pasażerów. W Polsce byli nielegalnie
WARSZAWA
Marcin Kierwiński, Marek Boroń, Robert Bagan, Czesław Mroczek
Szef MSWiA z "jasnym komunikatem do świata przestępczego"
