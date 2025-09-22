Logo TVN24+
Subskrybuj
Przejdź do TVN24
Na żywo
Programy
Filmy dokumentalne
Podcasty
Artykuły
Newslettery
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kropka nad i

"Osoby, które współpracują z Cenckiewiczem, powinny być bardzo ostrożne"

Sławomir Cenckiewicz
Żurek: osoby, które współpracują z Cenckiewiczem, powinny być bardzo ostrożne
Źródło: TVN24
Sławomir Cenckiewicz nie ma dostępu do informacji niejawnych - ocenił w "Kropce nad i" minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Wskazywał, że złamaniem prawa byłoby zapoznawanie się przez szefa BBN z takimi dokumentami, ale prawo łamałaby także osoba, która mu je przekazuje.

Szef resortu sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek komentował w "Kropce nad i" w TVN24 spór o uprawnienia szefa Biura Bezpieczeństwa Sławomira Cenckiewicza.

Rząd oraz Pałac Prezydencki prezentują odmienne interpretacje tego, czy ma on dostęp do informacji niejawnych. Temat uprawnień powrócił w kontekście dyskusji, czy sprawa ta nie jest jednym z elementów wpływających negatywnie na komunikację między dwoma ośrodkami władzy w Polsce.

Od ubiegłego tygodnia strona rządowa i prezydencka toczą publiczną wymianę zdań na temat tego, co było komu wiadomo o obiekcie, który w nocy z 9 na 10 września - kiedy rosyjskie drony wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną - spadł i uszkodził dom we wsi Wyryki.

"Osoby, które współpracują z Cenckiewiczem, powinny być bardzo ostrożne"

Żurek wyraził przekonanie, że Cenckiewicz "nie ma dostępu". - Widzę zupełnie nieprawdziwe przekazy z jego strony, że sąd uchylił (decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa - red.) - kontynuował. - Nie ma tego dostępu. O tym decydują odpowiednie organy bezpieczeństwa i ja wiem o tym, że tego dostępu nie ma - podkreślał.

Według niego istnieje "pytanie, co tak naprawdę przedstawiciele kancelarii prezydenta udostępniają panu Cenckiewiczowi, czy rzeczywiście łamią prawo".

Minister został zapytany, czy osoba, która dawałaby Cenckiewiczowi dokumenty niejawne, łamałaby prawo. - Nie mam co do tego wątpliwości, że oczywiście łamałby prawo ten, który się zapoznaje, ale także ten, który udostępnia - odparł.

- Proszę zwrócić uwagę, że jak było spotkanie rządu z prezydentem, to pana Cenckiewicza nie było na tym posiedzeniu. Ono było zaklauzulowane przez kancelarię prezydenta. I gdyby się pojawił, a były tam objęte klauzulą informacje, to ja osobiście bym wyszedł z takiego posiedzenia Rady Gabinetowej - przyznał.

- Wydaje mi się, że osoby, które współpracują z panem Cenckiewiczem, powinny być naprawdę bardzo ostrożne. Bo takie dokumenty ujawnione osobie, która nie ma tych uprawnień, to jest współsprawstwo - wskazywał.

Żurek o wtargnięciu dronów: objąłem te śledztwa osobistym nadzorem

Prokurator generalny został też zapytany o słowa Dowódcy Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych generała broni Macieja Klisza, który mówiąc w "Faktach po Faktach" o tym, co spadło na dom w Wyrykach, przyznał, że "mogła to być rakiet".

Żurek powiedział, że początkowym komunikacie prokuratura "wskazywała, że może być rzeczywiście tak, jak mówi dzisiaj generał". - Objąłem te śledztwa, bo było wiele tych miejsc, gdzie spadły te drony, osobistym nadzorem prokuratora generalnego. Wszystko jest skumulowane w prokuraturze w Lublinie - dodał.

I wskazywał: - Znajdujemy coraz to nowe miejsca upadku tych dronów. Oczywiście procedura jest taka, że musimy zebrać to wszystko i przebadać. Z reguły to odpowiedni biegli będą nam raportować. Ja jestem zwierzchnikiem prokuratorów, ale nie ingeruję w konkretne śledztwa. 

Prowadząca program Monika Olejnik zauważyła, że według dziennika "Rzeczpospolita" na dom spadł pocisk z F-16, zaś prokuratura utajnia tę sprawę. I zapytała, skąd był przeciek? - Tego nie wiemy, skąd był przeciek. Ale oczywiście, nawet gdybym wiedział, to jest to tajemnica śledztwa - odpowiedział Żurek.

Żurek o wtargnięciu rosyjskich dronów: objąłem te śledztwa osobistym nadzorem
Źródło: TVN24

"To, co się działo na sali rozpraw jest skandalem, ale może także być łamaniem prawa"

Żurek komentował też czwartkowe posiedzenie Trybunału Stanu w sprawie uchylenia immunitetu pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej. Na posiedzeniu niejawnym podjęto decyzję o umorzeniu postępowania. Zrobił to trzyosobowy skład, w którym znalazło się dwóch byłych polityków związanych z PiS - Piotr Andrzejewski i Piotr Sak. Trzecim sędzią był Józef Zych, który zgłosił zdanie odrębne. Część sędziów TS uważa, że obrady były bezprawne.

Także wcześniejsze posiedzenie, w lipcu, wywołało spór wewnątrz TS. Doszło na nim też do burzliwej dyskusji, padły ostre słowa.

Minister zwrócił uwagę, że objął urząd, kiedy procedura rozpatrywania wniosku o uchylenie immunitetu była już w toku.

- Kontynuując ścieżkę mojego poprzednika, miałem bezpośredni kontakt z prokuratorami, którzy brali udział w tych posiedzeniach i oczywiście wszystko to, co się dzieje dzisiaj w tym fragmencie Trybunału Stanu, jest daleko idącym bezprawiem - powiedział.

Żurek o sprawie immunitetu Manowskiej przed Trybunałem Stanu
Źródło: TVN24

Mówił też o podjętych przez siebie krokach. - W ubiegłym tygodniu poleciłem i proszę Prokuratora Krajowego, z którym jestem w stałym kontakcie, żeby dokładnie przeanalizować działania tej trójki osób, zwłaszcza tych dwóch osób, bo wiemy, że dokoptowano tam pana Zycha - mówił.

Skomentował też wydarzenia z lipcowego posiedzenia. - Moim zdaniem to, co się działo na sali rozpraw, to, co cała Polska widziała, jest skandalem, ale może także być łamaniem prawa. Dlatego, że to jest wywieranie wpływu na organ sądowy i także to przewrócenie, czy też popchnięcie, krzesła jest zachowaniem absolutnie niedopuszczalnym - mówił.

CZYTAJ WIĘCEJ O BURZLIWYM PRZEBIEGU LIPCOWEGO POSIEDZENIA TRYBUNAŁU STANU >>>

Żurek zaznaczył, że w sprawie immunitetu Manowskiej "prokuratura nie mówi ostatniego słowa". - Więc moim zdaniem sprawa będzie dalej procedowana, ale te zachowania - niewpuszczenie sędziów Trybunału, uniemożliwienie im wejścia do miejsca ich funkcjonowania, ich pracy - to moim zdaniem może być oceniane prawno-karnie - powiedział. Dodał, że wyda decyzje o przeanalizowaniu tego i "czeka teraz na analizę prokuratorów".

OGLĄDAJ: Waldemar Żurek
pc

Waldemar Żurek

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: akr/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Waldemar ŻurekMinisterstwo SprawiedliwościMinister SprawiedliwościSławomir CenckiewiczBiuro Bezpieczeństwa Narodowego
Sprawdź także
22 min
pc
Wydanie z 22.09.2025
Fakty o świecie
20 min
pc
"Mam nadal pięciu zastępców. To są ludzie Ziobry"
Kropka nad i
9 min
pc
Marek Zuber, prof. Witold Orłowski
Tak jest
29 min
pc
"Drony leciały takim kursem, że mogły zagrozić Warszawie"
Fakty po Faktach
8 min
pc
prof. Karolina Wigura, Agata Szczęśniak
Tak jest
30 min
pc
Wydanie z 22.09.2025
Fakty
28 min
pc
Andrzej Halicki, Anita Kucharska-Dziedzic
Tak jest
Maria Żodzik, radość medalistki
Jest już nasza. Z Białorusi do Polski po medal
Rafał Kazimierczak
cnb o biurach poselskich widmo
"Muszę dowieźć"; "nie mam obowiązku"; "nie chcę rozmawiać"
Polska
Otyłość zabiera mężczyznom testosteron. To ma szereg konsekwencji
"Piwny brzuch" albo "miś" jest społecznie akceptowany. Ale otyłość rujnuje męskie zdrowie
Zuzanna Kuffel
Wilk szary
Boimy się ich, a mogą pomóc nam uzdrowić klimat
Agnieszka Stradecka
26 min
pc
Premier: jeżeli chcemy elektrownię jądrową, musimy budować specjalne połączenia kolejowe
Opinie i wydarzenia
16 min
pc
Płk Maciej Matysiak: Rosja będzie prowokować. To pokaz siły
Rozmowa Piaseckiego
pap_20230710_0OZ
Zrzutka na kłamstwo. Historia pewnej internetowej zbiórki
Justyna Suchecka, Szymon Jadczak
28 min
odkurzacze
PremieraGdzie ten odkurzacz? "Na wykazie"
Czarno na białym
43 min
pc
Od jachtu do kawiarki
Szkło kontaktowe
1 godz 7 min
pc
"Kierwiński chciał pokazać Trzaskowskiemu, kto rządzi w Warszawie"
W kuluarach
36 min
Krzysztof Gawkowski
"Codziennie na Polskę spada kilka tysięcy ataków"
Fakty po Faktach
24 min
pc
Wydanie z 21.09.2025
Fakty
41 min
pc
"Ogromny problem społeczny, którego nikt nie chce zauważyć", a pacjentów przybywa
Wywiad medyczny
45 min
pc
Miało być na bogato, ale inwestorzy poszli z torbami. Królowej kryptowalut szuka pół świata
52 min
pc
"Rosjanom trzeba bardzo twardo powiedzieć, że to się wydarzy"
Loża prasowa
1 godz
pc
"Warto było pomyśleć, żeby edukacja zdrowotna była przedmiotem obowiązkowym"
Kawa na ławę
Gukesh Dommaraju jest najmłodszym szachowym mistrzem świata
Oni trzęsą światowymi szachami. Wśród nich polski trener
Tomasz Wiśniowski
41 min
pc
Nieoczekiwany zwrot akcji
Szkło kontaktowe
29 min
nawigacja
PremieraPosłują, więc podróżują. Z wyjątkowym rozmachem
Czarno na białym
29 min
Joanna Lichocka
Premiera"Jest ze złota?" Strona internetowa posłanki Lichockiej kosztowała fortunę
Czarno na białym
29 min
pc
Przywracanie praworządności. "Potrzebne są radykalne środki"
Fakty po Faktach
24 min
pc
Wydanie z 20.09.2025
Fakty
22 min
pc
"Niemcy są otwarte na jakąś formę zadośćuczynienia"
Horyzont

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica