Ukradł zabytkowe porsche i próbował je podpalić

Do zdarzenia doszło 21 października przed godziną 21. Opolscy policjanci otrzymali zgłoszenie o kradzieży zabytkowego porsche. Według właściciela nieznany mu mężczyzna odjechał jego samochodem. Policjanci ustalili możliwą trasę jazdy kradzionego pojazdu. Po chwili namierzyli samochód i rozpoczęli pościg za kierowcą.
"Mężczyzna siedzący za kierownicą pojazdu nie reagował na sygnały do zatrzymania pojazdu i uciekał przed interweniującymi policjantami. Po chwili utracił panowanie nad samochodem i wjechał pojazdem do rowu. Mężczyzna usiłował jeszcze podpalić skradzione porsche. Policjanci zatrzymali 19-latka i zapobiegli pożarowi samochodu" - informuje Komenda Miejska Policji w Opolu.
Mężczyzna został osadzony w policyjnym areszcie. Za kradzież z włamaniem do pojazdu, niezatrzymaniem się do kontroli drogowej oraz usiłowaniem zniszczenia mienia grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.
Autorka/Autor: SK/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KMP Opole