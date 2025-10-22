Ukradł zabytkowe porsche i próbował je podpalić

Opole Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło 21 października przed godziną 21. Opolscy policjanci otrzymali zgłoszenie o kradzieży zabytkowego porsche. Według właściciela nieznany mu mężczyzna odjechał jego samochodem. Policjanci ustalili możliwą trasę jazdy kradzionego pojazdu. Po chwili namierzyli samochód i rozpoczęli pościg za kierowcą.

"Mężczyzna siedzący za kierownicą pojazdu nie reagował na sygnały do zatrzymania pojazdu i uciekał przed interweniującymi policjantami. Po chwili utracił panowanie nad samochodem i wjechał pojazdem do rowu. Mężczyzna usiłował jeszcze podpalić skradzione porsche. Policjanci zatrzymali 19-latka i zapobiegli pożarowi samochodu" - informuje Komenda Miejska Policji w Opolu.

Ukradł zabytkowe porsche Źródło: KMP Opole

Mężczyzna został osadzony w policyjnym areszcie. Za kradzież z włamaniem do pojazdu, niezatrzymaniem się do kontroli drogowej oraz usiłowaniem zniszczenia mienia grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Zatrzymany 19-latek Źródło: KMP Opole

