Pijany, poszukiwany, z dożywotnim zakazem
7 kwietnia, o godzinie 5:50, w trakcie akcji "Trzeźwy poranek" w okolicach miejscowości Prądy, funkcjonariusze ruchu drogowego zatrzymali do kontroli kierującego fordem 32-letniego mężczyznę. Miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.
"W trakcie kontroli okazało się, że kierowca ma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dodatkowo sprawdzenie w policyjnych systemach wykazało, że 32-latek jest osobą poszukiwaną do odbycia kary 2,5 roku pozbawienia wolności za wcześniejsze kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu" - przekazuje w komunikacie opolska policja.
Auto na parkingu, kierowca w areszcie
Auto zostało odholowane na strzeżony parking, a 32-latek przewieziony do aresztu śledczego w Opolu, gdzie odbywa zasądzoną wcześniej karę.
Teraz odpowie za złamanie sądowego zakazu oraz za kierowanie w stanie po spożyciu alkoholu. Grozi mu do pięciu lat więzienia.
