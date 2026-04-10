Opole Pijany, poszukiwany, z dożywotnim zakazem

Dr Bukowska o spożyciu alkoholu w Polsce: Polacy piją dużo, w sposób ryzykowny, który przynosi dużo szkód Źródło: TVN24+

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

7 kwietnia, o godzinie 5:50, w trakcie akcji "Trzeźwy poranek" w okolicach miejscowości Prądy, funkcjonariusze ruchu drogowego zatrzymali do kontroli kierującego fordem 32-letniego mężczyznę. Miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.

"W trakcie kontroli okazało się, że kierowca ma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dodatkowo sprawdzenie w policyjnych systemach wykazało, że 32-latek jest osobą poszukiwaną do odbycia kary 2,5 roku pozbawienia wolności za wcześniejsze kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu" - przekazuje w komunikacie opolska policja.

Auto na parkingu, kierowca w areszcie

Auto zostało odholowane na strzeżony parking, a 32-latek przewieziony do aresztu śledczego w Opolu, gdzie odbywa zasądzoną wcześniej karę.

Teraz odpowie za złamanie sądowego zakazu oraz za kierowanie w stanie po spożyciu alkoholu. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

OGLĄDAJ: TVN24 HD