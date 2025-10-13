Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Opole

Podczas rajdu zginął kierowca. Śledztwo prokuratury

Śmiertelny wypadek podczas Rajdu Nyskiego
Śmiertelny wypadek na rajdzie
Źródło: TVN24
Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie wypadku, do którego doszło podczas Rajdu Nyskiego. Samochód biorący udział w zawodach wypadł z drogi, uderzył w drzewo i stanął w płomieniach. Zginął 40-letni kierowca, a pilot z obrażeniami trafił do szpitala. Śledczy zabezpieczają materiał dowodowy, w tym nagrania od świadków, by ustalić przebieg zdarzenia oraz ocenić zabezpieczenie trasy rajdu.

Do tragedii doszło w niedzielę, 12 października o 11.30 w trakcie rajdu na odcinku specjalnym między Polskim Świętowem a Suchą Kamienicą na Opolszczyźnie.

- W niedzielę, koło południa w trakcie nyskiego rajdu na odcinku drogi powiatowej pomiędzy miejscowościami Polski Świętów a Sucha Kamienica samochód biorący udział w tym rajdzie wypadł z drogi i uderzył w drzewo, następnie doszło do jego zapłonu. Zginął 40-letni kierowca. Pilot odniósł obrażenia i został przetransportowany Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do szpitala - wyjaśnił tvn24.pl Stanisław Bar, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Na miejsce wezwano służby: policję, straż pożarną, ratowników medycznych.

- Samochód objęty był płomieniami w momencie dojazdu naszych jednostek. Jedna z osób, która była w tym pojeździe rajdowym znajdowała się już poza pojazdem, natomiast druga osoba nie była w stanie samodzielnie wyjść i w wyniku pożaru pojazdu spłonęła w samochodzie - powiedział starszy kapitan Dariusz Pryga z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie. 

Sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa w Prudniku. - Na miejscu zdarzenia przeprowadzono oględziny, będzie weryfikowany stan techniczny tego pojazdu, na ile to jest możliwe, ponieważ jest już wrakiem. Sprawdzamy zabezpieczenie tego rajdu, przede wszystkim oznaczenie i reguły, które obowiązywały na tym odcinku. Trwa zabezpieczanie materiału filmowego od widzów. Liczymy, że w ten sposób będziemy mogli dotrzeć do materiału z samego zdarzenia, który pozwoli nam ocenić zachowanie kierującego - dodał Bar.

Śmiertelny wypadek podczas Rajdu Nyskiego
Śmiertelny wypadek podczas Rajdu Nyskiego
Źródło: Policja Nysa
Śmiertelny wypadek na rajdzie, zginął jeden z kierowców
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Śmiertelny wypadek na rajdzie, zginął jeden z kierowców

Rajd Nyski został odwołany

Organizatorzy Rajdu Nyskiego poinformowali o odwołaniu zawodów.

"Z szacunku dla poszkodowanych, ich bliskich oraz całej społeczności rajdowej organizatorzy podjęli decyzję o zakończeniu zawodów. Rywalizacja nie będzie kontynuowana" - napisali w mediach społecznościowych.

"Organizatorzy zawodów składają najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłego kierowcy oraz życzą szybkiego powrotu do zdrowia pilotowi. Jednocześnie proszą o uszanowanie prywatności poszkodowanych i powstrzymanie się od spekulacji" - dodali.

Zaledwie dzień przed niedzielną tragedią doszło do innego niebezpiecznego zdarzenia na trasie Rajdu Nyskiego. W sobotę jeden z samochodów rajdowych wypadł z drogi i uderzył w dwóch fotoreporterów, którzy znajdowali się w miejscu oznaczonym jako strefa zagrożenia. Jak podkreśla policja, teren był wyraźnie oznaczony tabliczką ostrzegawczą. Obaj poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala.

CZYTAJ TEŻ: Rajd Nyski 2025. Śmiertelny wypadek 40-kierowcy zakończył rywalizację

Kierowca rajdowy: trudny fragment, też czułem, że auto płynie

Łukasz Byśkiniewicz, kierowca rajdowy z TVN Turbo również brał udział w Rajdzie Nyskim. Jak mówił na antenie TVN24, jechał trasą pół godziny wcześniej. Przyznał, że to trudny teren.

- Ten odcinek bardzo nierówny. Pierwsze 600 metrów do momentu tego wypadku cały czas na asfalcie nierównym, podbijającym, gdzie trzeba mieć bardzo dobrze zestrojone zawieszenie, żeby to auto jechało tam, gdzie kierowca chce. Trudny fragment, ja też w tym miejscu czułem, że to auto potrafi pływać - opisywał.

Jak dodawał, z relacji kibiców wynika, że auto po uderzeniu w drzewo od razu stanęło w płomieniach i przewróciło się na bok.

- Pilot wydostał się z samochodu, chociaż sam miał poparzenia chciał udzielać pomocy kierowcy, ale zaraz osłabł, stracił przytomność i położył się obok samochodu. Kibice rzucili się, żeby ratować kierowcę, ale był tak poważny pożar, że nie udało się zbliżyć tego samochodu i spłynęły do nas te najgorsze wiadomości, że kierowca zginął - relacjonował.

Łukasz Byśkiniewicz dodał, że kierowca, który zginął, był z Nysy, gdzie doszło do wypadku. Miał żonę i dwójkę dzieci.

Śmiertelny wypadek na rajdzie
Śmiertelny wypadek na rajdzie
Źródło: TVN24
TVN24 HD. Oglądaj na żywo
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD. Oglądaj na żywo

Autorka/Autor: Svitlana Kucherenko/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Nysa

Udostępnij:
TAGI:
NysaWypadekProkuratura
Czytaj także:
Poszukiwany ukrywał się z żoną i niemowlęciem w altanie
Z dziewięciomiesięcznym synem ukrywał się na działce, w organizmie dziecka wykryto kokainę
Kraków
pap_20250326_07Q
Dziemianowicz-Bąk: złożyłam w tej bulwersującej sprawie zawiadomienie do prokuratury
BIZNES
Pijani zajmowali się dwuletnią córką
Głodną dziewczynkę nakarmili policjanci. Jej rodzice byli pijani
Lublin
Robert Bąkiewicz na wiecu PiS
Prokuratura przyjrzy się wypowiedziom Bąkiewicza o "wyrywaniu chwastów" i "zrzucania napalmu"
WARSZAWA
Bamako, stolica Mali
10 tysięcy dolarów za wizę. USA ogłaszają nowy program
Świat
44-latek w rękach policjantów
Pałką teleskopową pobił trzech nastolatków
Trójmiasto
Blaknące koralowce na Pacyfiku
Ziemia osiągnęła pierwszy punkt krytyczny. "Ponura sytuacja"
METEO
Donald Trump
Trump w izraelskim parlamencie. "To nie tylko koniec wojny"
Świat
Drążenie kolektora Mokotowskiego Bis (pierwszy etap)
Wybudują wielki kolektor pod Wisłostradą
WARSZAWA
Noa Argamani na gali TIME 100, kwiecień 2025
Po dwóch latach od porwania, dzień po swoich urodzinach, Noa spotka swojego chłopaka
Świat
tokio japonia shutterstock_2332337511
Cofnęli się o dekady. Braki w całym kraju
BIZNES
Ayman Odeh
Incydent w czasie przemówienia Trumpa
Świat
Krosno: w mieszkaniu znaleziono ciała dwóch mężczyzn. Prokuratura wszczęła śledztwo
Ciała dwóch mężczyzn w mieszkaniu
Rzeszów
Siedziba Prokuratury Krajowej
Chcieli przekazać informacje o rosyjskich opozycjonistach w Polsce, jest akt oskarżenia
Katowice
imageTitle
Szykuje się wielki powrót na trenerską ławkę
EUROSPORT
Donald Trump w Knesecie
"Wszyscy myśleli, że będę brutalny". Trump o "swojej specjalności"
RELACJA
Mateusz Piwowar w klinice w trakcie pobrania krwiotwórczych komórek macierzystych
"Nie mówimy: idźcie. Tylko: my poszliśmy, chodźcie z nami"
Natalia Bitowska
Zgodnie z zapowiedzią, Robert P. miał dziś usłyszeć wyrok
Wojtuś nie żyje, bo obudził ojca. Sąd chce dodatkowej opinii
Lubuskie
imageTitle
"Trener wniósł dużo spokoju. Idziemy za nim w ogień"
EUROSPORT
Jakub Iwaniec
Świadkowie byli pewni, że kierował pijany sędzia. Prokuratura o swoich ustaleniach
Lublin
Sławomir Ćwik jest liderem listy Trzeciej Drogi
"Nie jestem posłem po to, by przesiedzieć 10 godzin w tygodniu w pociągu"
BIZNES
Wypadek na Słowacji
Czołowe zderzenie pociągów. Około 100 poszkodowanych
Świat
hotel forum krakow - Longfin Media shutterstock_2365405907
Hotel Forum jest już zabytkiem
Kraków
Warszawskie Drzewo Roku
Warszawskie Drzewo Roku wybrane. Rośnie na Ochocie
WARSZAWA
Objawy choroby zakrzepowo-zatorowej można przegapić. A zagrażają życiu
Objawy zakrzepicy nie zawsze są dramatyczne. Ale konsekwencje mogą takie być
Zuzanna Kuffel
Bez alkoholu na stacjach?
"Zabójca na stacjach benzynowych". Resort zdrowia z nową wersją "ustawy alkoholowej"
Zdrowie
Wilk szary (Canis lupus)
Wilk zabity na polowaniu. Myśliwy stanie przed sądem
Rzeszów
Ks. Rafał Główczyński
Ksiądz otwiera klubokawiarnię w lokalu po agencji towarzyskiej
WARSZAWA
Do wypadku doszło w sobotę
Wszedł na most, raził go prąd, spadł na tory. 17-latek w szpitalu
Łódź
imageTitle
Legenda przeprasza za piłkarzy po klęsce w eliminacjach
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica