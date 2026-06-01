Opole Podczas zawodów rozerwał się rozdzielacz wody. Ranny strażak Oprac. Svitlana Kucherenko |

Rozerwanie rozdzielacza podczas ćwiczenia bojowego w Lubieszowie Źródło wideo: Marzena Pajęcka druhna OSP Stare Koźle Źródło zdj. gł.: Marzena Pajęcka druhna OSP Stare Koźle

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do incydentu doszło w sobotę, 30 maja około godziny 14 podczas gminnych zawodów sportowo-pożarniczych w Lubieszowie. W trakcie ćwiczenia wykonywanego przez jedną z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej doszło do poważnej awarii sprzętu.

- Z punktu widzenia technicznego to w ogóle nie powinno pęknąć. Woda poszła, po chwili pękł rozdzielacz, a dokładnie cały korpus metalowy. Czymś dostałem w lewe kolano, nie wiem, czy metalowym elementem czy ciśnieniem wody. Udzielono mi pomocy, przewieziono mnie do szpitala. Na szczęście mam tylko uraz kolana - relacjonuje poszkodowany Dawid Rosa, prezes jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Koźle.

Moment rozerwania sprzętu na zawodach OSP Źródło zdjęcia: Marzena Pajęcka, druhna OSP Stare Koźle

- W trakcie zawodów funkcją kolegi było otwieranie wody na tym rozdzielaczu i kierowanie strumieniem wody na zaworze lewym i prawym. Przy otwarciu zaworu na drugą rotę nastąpiło to uderzenie. Usłyszałem huk, trudno było dostrzec, co tam się stało. Po sekundzie zobaczyłem, że kolega leży, ktoś zawołał, że potrzebna jest deska, przenieśliśmy go do budynku, gdzie udzieliliśmy doraźnej pomocy, noga została zabezpieczona hydrożelem wraz z opatrunkiem elastycznym - mówi jeden z druhów, który brał udział w akcji.

Strażak został ranny po awarii sprzętu Źródło zdjęcia: Marzena Pajęcka, druhna OSP Stare Koźle

Awaria rozdzielacza w trakcie ćwiczenia

Strażacy podkreślają, że sytuacja była wyjątkowa.

- Podczas podania wody rozerwało rozdzielacz, który rozpadł się na dwie części. Kolegę podrzuciło do góry. Sprzęt jest atestowany, rozdzielacz ma 5-6 lat i był używany tylko do zawodów, nigdy do akcji, a więc nie był nigdy rzucony. Najprawdopodobniej musiała być jakaś wada materiału - mówi Łukasz Baśnik, naczelnik jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Koźle.

OGLĄDAJ: TVN24