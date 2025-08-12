Tragiczny wypadek. Nie żyje 61-letnia kobieta

Do zdarzenia doszło w powiecie oleskim w województwie opolskim Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 6 na drodze wojewódzkiej 487 na trasie Olesno - Gorzów Śląski na wysokości miejscowości Jastrzygowice.

- Kierujący osobową skodą 61-letni mieszkaniec powiatu oleskiego, jadąc w kierunku Olesna, na prostym odcinku drogi z nieustalonej przyczyny zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z jadącym prawidłowo osobowym citroenem kierowanym przez 54-letnią kobietę. W skodzie podróżowały w sumie trzy osoby, dwóch mężczyzn w wieku 58 i 61 lat oraz 61-letnia kobieta, która zginęła w wyniku tego zdarzenia - poinformował asp. Marek Kotara z policji w Oleśnie.

Pozostali uczestnicy ruchu zostali przetransportowani do szpitala. Jak ustaliła policja, kierujący byli trzeźwi.

Śmiertelny wypadek pod Olesnem Źródło: KP PSP Olesno

Są utrudnienia w ruchu

Droga wojewódzka 487 jest zablokowana. Na miejscu pracują służby. Policja kieruje objazdami. Podróżujący samochodami osobowymi mogą jechać objazdem przez miejscowość Kozłowice. Pojazdy ciężarowe powinny jechać przez Kluczbork. Według policji, utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.