Ukrywał się przed karą więzienia. Wpadł w miejscu pracy

36-letni obywatel Ukrainy ukrywał się przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości w celu uniknięcia kary za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Do tragicznego zdarzenia doszło na przejściu dla pieszych, gdzie kierujący samochodem potrącił pieszego, który zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.
Jak ustalili śledczy, sprawca był w chwili wypadku pijany. Po zakończeniu postępowania sądowego mężczyzna został skazany na karę więzienia, jednak nie zgłosił się do zakładu karnego w wyznaczonym terminie. Sąd Rejonowy w Brzegu wydał za nim list gończy.
Ukrywał się przed karą więzienia, został zatrzymany w pracy
Policjanci z Brzegu, prowadząc intensywne działania poszukiwawcze, ustalili, że 36-latek może przebywać w Warszawie, gdzie znalazł pracę.
"Kilka dni temu brzescy policjanci wspólnie z poszukiwaczami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu zatrzymali mężczyznę w zakładzie pracy. Po wykonaniu czynności z poszukiwanym został on osadzony w więzieniu, gdzie spędzi najbliższe lata" - informuje opolska policja.
