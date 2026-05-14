Olsztyn Dwoje poszukiwanych na jednej hulajnodze Oprac. Michał Malinowski |

Dwie nastolatki na jednej hulajnodze zderzyły się z autem

Do zatrzymania doszło w pobliżu miejscowości Adamowo, w powiecie elbląskim. Uwagę policjantów zwrócił styl jazdy hulajnogą. Od 42-latka, który stał za sterami pojazdu, policjanci wyczuli alkohol. Mężczyzna nie poddał się jednak badaniu, więc przewieźli go na badanie krwi. Zanim do tego doszło 42-latek został wylegitymowany. Okazało się, że był poszukiwany przez sąd w Elblągu. Ma do odbycia karę pozbawienia wolności.

26-latka też była poszukiwana, ale przez sąd w Katowicach

Oboje zostali zatrzymani i trafią do zakładu karnego. 42-latek odpowie też za jazdę hulajnogą pod wpływem alkoholu i przewożenie pasażerki.

