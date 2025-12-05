Prezydent o ochronie zdrowia. Wszystko, co powiedział dziś Karol Nawrocki

Prezydent o kryzysie w ochronie zdrowia

Kluczowe fakty: W szczycie "Na ratunek ochronie zdrowia" w Pałacu Prezydenckim udział wzięli przedstawiciele izb lekarskich, a ze strony rządu wiceminister zdrowia, Tomasz Maciejewski.

Zdaniem Nawrockiego o skali kryzysu najlepiej świadczą dwie liczby: 14 miliardów złotych, których brakuje w finansowaniu opieki zdrowotnej w tym roku, oraz 23 miliardy złotych, których ma zabraknąć w roku przyszłym.

Prezydent wskazał pięć zagrożonych przez szukanie oszczędności obszarów, które jego zdaniem uderzą bezpośrednio w pacjentów i realnie pogorszą dostęp do opieki zdrowotnej. Odniósł się także do niespełnionych obietnic rządowych.

Szczyt "Na ratunek ochronie zdrowia", który odbył się w piątek w Pałacu Prezydenckim, został - jak mówił Karol Nawrocki - zwołany w odpowiedzi na narastający kryzys w systemie. Prezydent podkreślił, że zdrowie Polaków "nie może i nigdy nie powinno zależeć od politycznego sporu", choć - jak zauważył - dziś realia temu przeczą. Spotkanie określił jako wydarzenie "o charakterze ratunkowym", mające być odpowiedzią na pogłębiającą się "finansową przepaść" w ochronie zdrowia.

Szczyt ratunkowy i finansowa przepaść

Nawrocki podkreślił, o skali kryzysu najlepiej świadczą dwie liczby: 14 miliardów złotych, których brakuje w finansowaniu opieki zdrowotnej w tym roku, oraz 23 miliardy złotych, których ma zabraknąć w roku przyszłym.

Prezydent wyliczał, że trafiają do niego informacje o zamykaniu oddziałów położniczych, odwoływaniu operacji - także dla pacjentów onkologicznych - kończących się limitach przyjęć i odsuwaniu wizyt u specjalistów, a także o "katastrofalnej sytuacji finansowej wielu szpitali". - Prezydent Polski nie może być obojętny na tego typu informacje i nie może nie reagować na tak poważne kryzysy - zaznaczył.

Jednocześnie podkreślił, że ochrona zdrowia nie może być "przestrzenią politycznych trików i chwytów" ani polem "zabawy kalendarzem i wyścigiem o to, kto, kiedy i gdzie będzie rozmawiał". - Liczą się efekty rozmów, a nie to, kto pierwszy zwoła konferencję - mówił, zapowiadając, że celem szczytu jest przygotowanie "konkretnego zakresu działań dla rządu".

Ustawa o Funduszu Medycznym: "między złym a gorszym scenariuszem"

W swoim wystąpieniu Nawrocki szeroko odniósł się do nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym. Przypomniał, że projekt powstawał "w trybie pilnym, w niecały miesiąc i na sam koniec roku" i że częściowo współtworzyli go jego doradcy. Zaznaczył jednocześnie, że nie wyrażał zgody na odebranie w tym roku 4 miliardów złotych z Funduszu Medycznego - środków przeznaczonych na onkologię, kardiologię i terapie dla dzieci. Mimo to ustawę podpisał. Tłumaczył, że stanął przed wyborem „między złym a gorszym scenariuszem”.

- Gdybym zawetował tę ustawę, zamiast 4 miliardów mniej, byłoby ponad 7,5 miliarda mniej na leczenie pacjentów. Z powodu tego, co rząd zrobił z finansami publicznymi, także tymi na służbę zdrowia, stanąłem przed takim dylematem - mówił.

Nawrocki zarzucił rządowi, że "czekał z tą ustawą do samego końca roku", aby postawić pacjentów i prezydenta w roli zakładników. – Rząd czekał do ostatniej chwili, żeby szantażować prezydenta: albo zgodzi się pan na 4 miliardy mniej, albo będzie 7,5 miliarda mniej. Takie rzeczy nie powinny się zdarzać. Konsekwentnie apeluję do premiera, żeby nie brać pacjentów za zakładników i nie wrzucać służby zdrowia do sporu politycznego - powiedział.

Zaznaczył, że w zamian za podpis w ustawie zapisano rozwiązania, które mają uniemożliwić Ministerstwu Zdrowia podobne przesunięcia środków z Funduszu Medycznego w kolejnych latach. Wskazał też, że dzięki nowelizacji możliwe będzie finansowanie terapii chorób rzadkich, przygotowania systemu na sytuacje kryzysowe - w tym medycyny pola walki - oraz rozwój Centrum Obsługi Pacjenta, jednego z kluczowych elementów jego prezydenckiego "Planu 21".

Prezydent przypomniał, że COP było jednym z centralnych elementów jego programu wyborczego. Zapewnił, że zamierza pozostać temu zobowiązaniu wierny. - Uważam, że Centrum Obsługi Pacjenta jest kluczem w procesie naprawy systemu ochrony zdrowia – mówił. Podkreślił też, że dziś pacjent otrzymujący diagnozę i skierowanie "w praktyce zostaje sam z problemem". COP ma odwrócić tę logikę: pacjent ma w jednym miejscu uzyskać potrzebne informacje, zostać pokierowany w systemie i móc zarejestrować się tam, gdzie pomoc uzyska najszybciej. Ma to być rozwiązanie gwarantujące realną koordynację leczenia, tak by kolejne etapy terapii nie były oderwanymi od siebie procedurami. - Chcemy, by pacjent nie błądził po systemie. Centrum Obsługi Pacjenta ma być odpowiedzią na potrzebę koordynacji leczenia - mówił prezydent.

Pięć zapalnych punktów w planach Ministerstwa Zdrowia

Nawrocki podczas szczytu szczegółowo omówił pismo Ministerstwa Zdrowia do Ministra Finansów z końca października, które - jak podkreślił - "stało się dokumentem publicznym” i ujawniło kierunek planowanych przez rząd oszczędności. Wskazał pięć obszarów, które jego zdaniem uderzą bezpośrednio w pacjentów i realnie pogorszą dostęp do opieki zdrowotnej.

Powrót limitów i cięcia wycen

Najbardziej alarmujący - jak ocenił - jest powrót limitów i obniżanie wycen świadczeń, w tym badań obrazowych, operacji zaćmy czy wizyt u specjalistów. Prezydent mówił, że to "najważniejsza i najbardziej niepokojąca sprawa", bo wynika z niej, że "rząd zakłada oszczędności na pacjentach, a konsekwencją będzie po prostu wydłużenie kolejek". Podkreślał, że po "latach walki o zniesienie limitów i skracanie kolejek" ponowne wprowadzenie tych rozwiązań byłoby cofnięciem systemu do punktu wyjścia.

Uderzenie w szpitale powiatowe

Szczególny niepokój prezydenta budzi także plan odebrania około 600 milionów złotych szpitalom powiatowym. Nawrocki przypomniał, że to właśnie one pełnią pierwszą linię zabezpieczenia zdrowotnego w mniejszych miejscowościach i są kluczowe dla społeczności lokalnych.

- Jestem prezydentem powiatów, gmin, polskiej wsi i polskich miast. Kiedy widzę, że cięcia mają dotykać szpitali powiatowych, jestem głęboko zaniepokojony. Szpitale powiatowe nie są kulą u nogi. To placówki w powiatach, a powiaty są częścią Rzeczypospolitej - mówił. Jego zdaniem osłabienie tych jednostek szczególnie uderzy w osoby mieszkające poza dużymi ośrodkami.

Cięcia w lekach refundowanych

Zastrzeżenia prezydenta dotyczą również zapowiadanych ograniczeń w dostępie do bezpłatnych leków dla dzieci, kobiet w ciąży i osób powyżej 65. roku życia. Prezydent podkreślił, że są to grupy, które powinny być "pod szczególną opieką państwa, a nie źródłem oszczędności", a kierowanie cięć właśnie w ich stronę „jest sprzeczne z podstawową funkcją państwa".

Zamrożenie płac medyków

Niepokój budzi także kwestia minimalnych wynagrodzeń pracowników medycznych. W piśmie - jak mówił - pojawia się zapowiedź braku waloryzacji płac w przyszłym roku, mimo że obowiązek ich podnoszenia wynika wprost z ustawy, o którą środowisko medyczne "walczyło przez dekady".

- Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia była jednym z najważniejszych zwycięstw zawodów medycznych. Dziś słyszymy, że ma być pierwszą ofiarą rządowych cięć - powiedział. Zapowiedział jednocześnie, że nie zgodzi się na żadne zmiany odbierające medykom ustawowe podwyżki.

- Chcę jasno zapewnić pracowników medycznych: nie pozwolę, żeby w przyszłym roku zabrano te podwyżki pensji minimalnej. Jakiekolwiek zmiany w tym zakresie będą wymagały mojego podpisu. Na to się nie zgodzę. To jest moja jednoznaczna deklaracja. Oszczędności na posiłkach pacjentów

Duży sprzeciw prezydenta budzi również plan ograniczenia środków na program posiłków w szpitalach, które mają sięgać niemal miliarda złotych. Określił go jako "symboliczny, ale bardzo wymowny". Prezydent przypomniał, że program ten był sukcesem, bo poprawił jakość żywienia i standard pobytu w wielu placówkach. - Uważam, że powinien być kontynuowany, a nie likwidowany w imię księgowych oszczędności - mówił.

W ocenie prezydenta taki zestaw działań tworzy niebezpieczny kierunek, który jednocześnie dotyka pacjentów, pracowników medycznych i podstawowych funkcji szpitali - zwłaszcza powiatowych. Podkreślił, że wiele z tych działań może być wprowadzonych poza ścieżką ustawową, co - jego zdaniem - dodatkowo zwiększa ryzyko niekontrolowanego pogorszenia dostępności świadczeń.

"Źródłem problemów jest stan finansów publicznych"

Nawrocki przekonywał, że wszystkie zapowiedzi cięć mają wspólny mianownik - trudną kondycję finansów publicznych, która jego zdaniem zaczyna realnie ograniczać możliwości państwa w zakresie ochrony zdrowia.

– Źródłem wszystkich dzisiejszych problemów w ochronie zdrowia jest stan finansów publicznych - mówił, dodając, że w demokratycznym państwie ktoś musi ponieść odpowiedzialność za sytuację, w której "nie starcza pieniędzy na pacjentów, szpitale i podstawowe zadania państwa". - Jeśli widzimy, że za fatalny stan finansów publicznych odpowiada minister finansów, to powinien zostać zmieniony albo podać się do dymisji - ocenił.

Zwrócił uwagę, że wiele spośród przedstawionych przez resort zdrowia propozycji można wdrożyć z pominięciem procesu legislacyjnego, co - jak zaznaczył - budzi dodatkowy niepokój. Zaapelował o wspólne działania środowisk medycznych i strony społecznej, by "powstrzymać planowane cięcia" i wymusić rzetelną debatę o przyszłości systemu.

Prezydent odniósł się także do niespełnionych obietnic rządowych i podkreślił, że sam swoje deklaracje traktuje inaczej. Przypomniał, że z 58 zapowiedzi dotyczących ochrony zdrowia "mniej niż osiem jest choćby częściowo zrealizowanych". – To jest po prostu mało - ocenił. Zapewnił jednocześnie, że jego własne zobowiązania pozostają aktualne: - Swoje obietnice wyborcze traktuję poważnie. Swój "Plan 21" traktuję poważnie. Jednym z jego filarów jest Centrum Obsługi Pacjenta i bardzo liczę na państwa pomoc.

Podtrzymał również jednoznaczny sprzeciw wobec prywatyzacji publicznych placówek. Jak mówił, szpitale i przychodnie zbudowane wysiłkiem społecznym „nie mogą stać się źródłem prywatnego zysku kosztem pacjentów”. Zaznaczył, że fundamentem działań w ochronie zdrowia musi być dialog ze środowiskiem medycznym i organizacjami pacjentów, a szczyt ma służyć nie tylko diagnozie problemów, ale przede wszystkim wypracowaniu kierunków zmian.