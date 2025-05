Osiem punktów Mentzena

Mentzen wyszedł z propozycją. Uzależnia od niej swoje poparcie dla Trzaskowskiego lub Nawrockiego Źródło: Paulina Chacińska/Fakty po Południu TVN24

Ósemka Mentzena to propozycje lidera Konfederacji dla Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. Jest wśród nich "nie" dla jakiejkolwiek ustawy podnoszącej podatki, "nie" dla ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO i "nie" dla jakichkolwiek ograniczeń w dostępie do broni. O tych propozycjach Sławomir Mentzen chce rozmawiać z każdym z kandydatów osobno w swoich mediach społecznościowych. Od przebiegu tych rozmów uzależnia wsparcie przed drugą turą wyborów. Co lider Konfederacji usłyszał w odpowiedzi?

Na konferencji Sławomira Mentzena - według zapowiedzi - miała paść deklaracja komu udzieli on poparcia w drugiej turze wyborów prezydenckich. Kandydat Konfederacji postanowił jednak przejąć inicjatywę i postawić swoje warunki. - Postanowiłem jakoś spróbować pomóc moim prawie trzem milionom wyborców podjąć decyzję. Jest zupełnie oczywiste, że wyborcy to nie są worki ziemniaków. Nie da się przekazywać, przerzucać poparcia. Nie da się nikogo zmusić, żeby zagłosował na kogoś innego - wskazał Sławomir Mentzen, lider Konfederacji. Następnie zaprosił Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego do rozmów - jeden na jeden - w swoim kanale w YouTube.

Ale to nie koniec warunków. Polityk Konfederacji przygotował dla kandydatów ośmiopunktową deklarację do podpisania, a w niej m.in. zapewnienie, że przyszły prezydent nie podpisze ustaw dotyczących podniesienia podatków, ograniczenia dostępu do broni czy ograniczającej swobodę wyrażania poglądów.

Osiem punktów, które wymienił to:

1. Nie podpiszę żadnej ustawy, która podnosi Polakom istniejące podatki, składki i opłaty lub wprowadza nowe obciążenia fiskalne dla Polaków. 2. Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej obrót gotówkowy i będę stał na straży polskiego złotego. 3. Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej swobodę wyrażania poglądów zgodnych z polską konstytucją. 4. Nie pozwolę na wysłanie polskich żołnierzy na terytorium Ukrainy. 5. Nie podpiszę ustawy w sprawie ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO. 6. Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej dostęp Polaków do broni. 7. Nie zgodzę się na przekazywanie jakichkolwiek kompetencji władz Rzeczypospolitej Polskiej do organów Unii Europejskiej. 8. Nie podpiszę ratyfikacji żadnych nowych traktatów unijnych osłabiających rolę Polski.

Nawrocki podpisze deklaracje

- Starałem się je zbudować w ten sposób, żeby z jednej strony nie umieszczać tam rzeczy bardzo kontrowersyjnych, które byłyby ewidentnym "dealbreaker'em" dla jednego z kandydatów i z drugiej strony takie rzeczy, które łatwo będzie zweryfikować, czy ktoś się do tego stosuje, czy też nie - powiedział Sławomir Mentzen.

Karol Nawrocki już zapowiedział, że przyjdzie na rozmowę i podpisze wspomnianą deklarację. - I to jest poważny kandydat, i poważna oferta. Kandydat, który chce rozmawiać o przyszłości Polski przed przekazaniem oficjalnego poparcia - skomentował Karol Nawrocki, kandydat na prezydenta popierany przez Prawo i Sprawiedliwość.

Rozmowa z Karolem Nawrockim odbędzie się na moim YT w ten czwartek o godzinie 13:00.



Rozmowa z Karolem Nawrockim odbędzie się na moim YT w ten czwartek o godzinie 13:00.

W deklaracji jest jednak zapewnienie, że nowy prezydent nie podpisze też ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO. Przypomnijmy, że jeszcze niedawno obecny prezydent opowiadał się za członkostwem Ukrainy w Sojuszu Północnoatlantyckim. - W sposób jednoznaczny opowiadam się za tym, aby wobec Ukrainy zostało wydanie przez państwa NATO zaproszenie do Sojuszu Północnoatlantyckiego - mówił w styczniu prezydent Andrzej Duda.

Co na to Trzaskowski?

Rafał Trzaskowski deklaracji Mentzena nie mówi "nie", ale na pytanie o rozmowę z kandydatem Konfederacji prosi o cierpliwość.

- Widziałem te postulaty pana Mentzena. Rozumiem, że to są kwestie, na których zależy jemu, na których zależy przede wszystkim jego wyborcom. Z wieloma z tych postulatów się z resztą zgadzam, więc myślę, że tu nie będzie problemu - skomentował Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Jednocześnie zapewnił, że ma z Mentzenem coś wspólnego: troskę o młodych i ich problemy. - Ja od lat się zajmuję tymi problemami. No bo Campus Polska Przyszłości właśnie odpowiadał na większość tych postulatów, dotyczących mieszkalnictwa, dotyczących szansy na dobrze płatną pracę, kryzysu psychiatrii dziecięcej i właśnie tego, o czym mówimy, czyli walki z wykluczeniem - wskazał Rafał Trzaskowski.

Będąca w sztabie Trzaskowskiego Barbara Nowacka przekonuje, że choć programy kandydatów Koalicji Obywatelskiej i Konfederacji różnią się, to jest też przestrzeń do rozmów.

- Na pewno nie będziemy się wygłupiać jak się wygłupiają sztabowcy Nawrockiego, którzy opowiadają o super osobistych relacjach ze Sławomirem Mentzenem Karola Nawrockiego, a potem Mentzen ich prostuje. My stawiamy na prawdę i rzetelność - zaznaczyła Barbara Nawrocka, ministra edukacji narodowej. Nawiązała tym samym do wypowiedzi posła PiS Andrzeja Śliwki, który stwierdził, że Nawrocki ma osobiste relacje z Mentzenem. - Wiem, że panowie się lubią - mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości. Szybko temu zaprzeczył w mediach społecznościowych sam polityk Konfederacji.

Z Nawrockim nie widzieliśmy się, ani nie rozmawialiśmy nigdy poza debatami. — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) May 20, 2025 Rozwiń

Sławomir Mentzen w pierwszej turze wyborów prezydenckich zdobył blisko 15 procent głosów. Głównie młodych ludzi. I już w niedzielę zabiegać o ich poparcie zaczął Karol Nawrocki. - Do doktora Sławomira Mentzena i do wszystkich wyborców Konfederacji. To nie czas na dyskusję o środowiskowych, politycznych i partyjnych sprawach. Panie doktorze, to czas na uratowanie Polski - wskazał Karol Nawrocki.

We wtorek zapewniał, że wyborcy Konfederacji już na spotkaniach z nim deklarują swoje poparcie. - Wielu z nich mówiło, że jestem ich kandydatem od godziny 21 w niedzielę. Przychodzili w czapeczkach Sławomira Mentzena, sygnalizując poparcie dla mojej kandydatury - mówił Karol Nawrocki.

Mentzen: może któryś mnie przekona

Politycy Prawa i Sprawiedliwości przekonują, że Mentzenowi zdecydowanie bliżej do poglądów Nawrockiego. Uważa tak również prezes partii. - Jeżeli poprze pana Trzaskowskiego to będzie oznaczało, że cały ten zamysł Konfederacji nie ma nic wspólnego z tym, co Konfederacja głosi, że to jest po prostu wprowadzanie w błąd społeczeństwa - mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Jeszcze niedawno Sławomir Mentzen mówił o Karolu Nawrockim w kontekście afery z kawalerką przejętą od pana Jerzego. - Byłby ostatnią osobą, która powinna być prezydentem naszego państwa. Ja nie chciałbym, żeby prezydent naszego państwa dokonywał tego rodzaju transakcji w naszym imieniu - komentował Sławomir Mentzen.

- W całym PiS-ie i w otoczeniu PiS-u nie byliście w stanie znaleźć jednego w miarę uczciwego człowieka, który nie ma za sobą takich wałków. Nie mogliście wystawić do tych wyborów nikogo, kto miał cokolwiek wspólnego z ośmioma latami rządów PiS-u, bo tam prawie wszyscy kradli - wskazał lider Konfederacji.

We wtorek Mentzen zadeklarował, że będzie pytał Karola Nawrockiego również o tę sprawę. Nie wyklucza też, że po rozmowach z kandydatami kogoś jednak oficjalnie poprze. - Może się okazać, że któryś z kandydatów mnie naprawdę przekona i stwierdzę, że warto go poprzeć - powiedział Sławomir Mentzen.