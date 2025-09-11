Centralna e-rejestracja coraz bliżej. Co z karami za nieodwoływanie wizyt?

Co z karami za nieodwoływanie wizyt?

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Centralna e-rejestracja ma być wprowadzona w całej Polsce od nowego roku. W środę projekt ustawy w tej sprawie został przyjęty przez sejmową komisję zdrowia.

Rozwiązanie będzie początkowo obowiązywało dla trzech rodzajów wizyt. Jakich?

E-rejestracja ma zacząć działać od stycznia, a do lipca mają do tego systemu przystąpić wszystkie poradnie mające kontrakt z NFZ.

Więcej artykułów o podobnej tematyce można przeczytać w zakładce " Zdrowie " w tvn24.pl.

Podczas posiedzenia sejmowej komisji zdrowia odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona e-rejestrację na wizyty u lekarzy w ramach świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Na początek e-rejestracja ma być możliwa w kardiologii, profilaktyce raka piersi (mammografia) i profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia).

W planach uruchomienie voicebota - komu się przyda?

Komisja przyjęła projekt, a w jej pracach po raz pierwszy w tej roli wziął udział nowy wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski. - Celem projektu tej ustawy jest wprowadzenie nowego scentralizowanego systemu e-rejestracji na świadczenia opieki zdrowotnej umożliwiającego ustalenie kolejności ich udzielania - powiedział o procedowanym projekcie.

Szczegóły proponowanych rozwiązań przedstawił dyrektor Departamentu E-zdrowia w Ministerstwie Zdrowia Wojciech Demediuk .- Internetowa centralna rejestracja nie zmienia dotychczasowych sposobów rejestracji na świadczenia. Każdy z pacjentów będzie mógł, tak jak dotychczas, przyjść do placówki i poprosić o umówienie się na podstawie skierowania lub bez skierowania, jeżeli takie skierowanie na świadczenie nie jest nie jest wymagane. Ale dodatkowo będzie mógł to zrobić również poprzez Internetowe Konto Pacjenta - podkreślił. Pacjentów będą mogli też umawiać świadczeniodawcy.

Przedstawiciel MZ poinformował o planach uruchomienia tzw. voicebota dla osób dysponujących jedynie telefonami stacjonarnymi, bez kontaktu mailowego.

Nie będzie zachęt, nie będzie kar

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Cieszyński dopytywał resort o możliwość wprowadzenia zachęt finansowanych dla świadczeniodawców, by sprawnie dołączali sprawnie do systemu. Wojciech Demediuk przyznał, że były one planowane, jednak odstąpiono od takich zapisów. - Planowane było około 10 lub 5 tysięcy złotych dla podmiotu. Kwoty te de facto nie pokrywały kosztów zmian w systemach informatycznych - wyjaśnił. Zadeklarował rozważenie zmiany w tej sprawie.

Przekazał też posłom, że projekt nie przewiduje kar dla pacjenta za nieodwołanie wizyty. - Karą za nieodwołanie wizyty jest przepadnięcie terminu. Taki pacjent trafia na koniec kolejki. Natomiast, jeżeli odwoła taką wizytę, trafia na początek kolejki, bo brany jest pod uwagę czas jego oczekiwania. Czyli istnieje mechanizm dopingujący pacjentów do tego, żeby zwalniali wizyty, jeżeli one mają nie dojść do skutku - powiedział.

Jak będą ustalane terminy?

Zgodnie z projektem zgłoszenie na wizytę do lekarza w ramach centralnej rejestracji będzie można złożyć: przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub bezpośrednio u świadczeniodawcy – osobiście, telefonicznie lub mailowo.

Podczas zgłoszenia pacjent będzie mógł zaznaczyć swoje oczekiwania, np. preferowany termin i miejsce wizyty, konkretnego lekarza lub konkretną placówkę. System sam zaproponuje najbliższy możliwy termin wizyty. Terminy będą przydzielane zgodnie z kolejnością zgłoszeń, kategorią medyczną pacjenta, jego uprawnieniami (np. prawo do korzystania ze świadczeń poza kolejnością) oraz wybranymi kryteriami.

W zakresie każdego świadczenia opieki zdrowotnej wprowadzona zostanie wspólna kolejka oczekujących. W przypadku braku dostępnego terminu wizyty pacjent będzie umieszczany w centralnym wykazie oczekujących, a nie - jak obecnie - na listach oczekujących prowadzonych osobno przez każdą placówkę. Pacjent pozostanie w centralnym wykazie oczekujących do czasu pojawienia się dostępnego wolnego terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, spełniającego kryteria określone przez pacjenta.

Centralna e-rejestracja - harmonogram wdrażania

Na początek, czyli od 2026 roku, centralna elektroniczna rejestracja będzie dotyczyć następujących świadczeń: kardiologii, profilaktyki raka piersi i profilaktyki raka szyjki macicy. Zakres usług będzie stopniowo rozszerzany na inne świadczenia opieki zdrowotnej. Od 1 stycznia do 1 lipca 2026 roku trwać będzie okres, w którym placówki medyczne będą mogły włączać się do systemu centralnej elektronicznej rejestracji. Po 1 lipca 2026 roku działanie w ramach centralnej rejestracji (dla wskazanych świadczeń opieki zdrowotnej) będzie obowiązkowe.