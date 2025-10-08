Białoruscy dziennikarze: Andrzej Poczobut wtrącony do izolatki, ma w niej być do lutego

Andrzej Poczobut od czterech lat jest więziony przez reżim Łukaszenki Źródło: Anna Czerwińska/Fakty TVN

Kluczowe fakty: Andrzej Poczobut jest dziennikarzem i działaczem polskiej mniejszości na Białorusi.

Władze w Mińsku oskarżyły go o "działalność szkodzącą interesom państwa".

Polska wciąż zabiega o uwolnienie Poczobuta więzionego ponad cztery lata.

Przebywający w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze dziennikarz i więzień polityczny Andrzej Poczobut został ponownie wtrącony do odizolowanej celi – poinformowało we wtorek Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy, powołując się na własne źródła.

Poczobut miał zostać umieszczony w izolatce jeszcze 23 sierpnia, na kolejne sześć miesięcy – do lutego 2026 roku. Nie jest jednak pewne, że istotnie jest on cały czas przetrzymywany w jednoosobowej celi.

Ostatni kontakt z Poczobutem miał podobno miejsce 23 września, gdy - jak sama to przekazała - spotkała się z nim szefowa nieuznawanego przez białoruskie władze Związku Polaków na Białorusi, Andżelika Borys. We wpisie w mediach społecznościowych po spotkaniu nie wspomniała jednak w ogóle o izolatce.

Uwięzienie Andrzeja Poczobuta

Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi został aresztowany w marcu 2021 roku, a następnie 8 lutego 2023 roku skazany za "działalność szkodzącą interesom państwa" (m.in. za nazwanie agresją ataku ZSRR na Polskę w 1939 roku oraz za materiały dokumentujące protesty w 2020 roku) na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Jest przetrzymywany w łagrze w Nowopołocku.

Polska domaga się od władz Białorusi uwolnienia Poczobuta i innych więźniów politycznych.

