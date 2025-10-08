Białoruscy dziennikarze: Andrzej Poczobut wtrącony do izolatki, ma w niej być do lutego

- Andrzej Poczobut jest dziennikarzem i działaczem polskiej mniejszości na Białorusi.
- Władze w Mińsku oskarżyły go o "działalność szkodzącą interesom państwa".
- Polska wciąż zabiega o uwolnienie Poczobuta więzionego ponad cztery lata.
- W TVN24+ możesz obejrzeć poświęcony mu reportaż >>>
Przebywający w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze dziennikarz i więzień polityczny Andrzej Poczobut został ponownie wtrącony do odizolowanej celi – poinformowało we wtorek Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy, powołując się na własne źródła.
Poczobut miał zostać umieszczony w izolatce jeszcze 23 sierpnia, na kolejne sześć miesięcy – do lutego 2026 roku. Nie jest jednak pewne, że istotnie jest on cały czas przetrzymywany w jednoosobowej celi.
Ostatni kontakt z Poczobutem miał podobno miejsce 23 września, gdy - jak sama to przekazała - spotkała się z nim szefowa nieuznawanego przez białoruskie władze Związku Polaków na Białorusi, Andżelika Borys. We wpisie w mediach społecznościowych po spotkaniu nie wspomniała jednak w ogóle o izolatce.
Uwięzienie Andrzeja Poczobuta
Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi został aresztowany w marcu 2021 roku, a następnie 8 lutego 2023 roku skazany za "działalność szkodzącą interesom państwa" (m.in. za nazwanie agresją ataku ZSRR na Polskę w 1939 roku oraz za materiały dokumentujące protesty w 2020 roku) na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Jest przetrzymywany w łagrze w Nowopołocku.
Polska domaga się od władz Białorusi uwolnienia Poczobuta i innych więźniów politycznych.
Autorka/Autor: ms/adso
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Wojciech Pacewicz/PAP