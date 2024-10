27 marca tego roku pan Mateusz był przejazdem w Zielonej Górze. Wieczorem poszedł do jednego z popularnych marketów. Kiedy stał przy kasie, wypadł mu plik banknotów. - O tym, że nie mam gotówki zorientowałem się kilkanaście minut później, kiedy byłem już w drodze do domu - opowiada mężczyzna. Zaznacza, że stracił 600 złotych. Wysokość tej kwoty będzie miało fundamentalne znaczenie w kontekście tego, co w sprawie działo się później.

- Zadzwoniłem do kolegi, żeby poszedł do sklepu i zobaczył, czy ktoś nie znalazł tych pieniędzy - opowiada.

Do sklepu poszedł Marcin, kolega. - Chodziłem, sprawdzałem, czy gdzieś nie leżą banknoty. I nic. W końcu powiedziałem pracownikom sklepu, co się stało i zrobiło się poruszenie. Pojawiła się kierowniczka, która powiedziała, że pójdzie przejrzeć monitoring - mówi.

Poczucie bezpieczeństwa

- Kiedy Marcin był w sklepie, rozmawiałem z panią ze sklepu przez telefon. Usłyszałem, że pieniądze mi wypadły przy kasie, a stojący za mną pan poczekał, aż wyszedłem ze sklepu i wziął banknoty do kieszeni. Co więcej, kiedy przyszła jego kolej, zapłacił kasjerce za pomocą karty. Zapewniono mnie, że jakość monitoringu jest bardzo dobra, więc byłem pewien, że sprawa szybko się wyjaśni - mówi.

- Zgłosiłem sprawę na policję. Powiadomiono mnie, że lepiej będzie, jak sam zadzwonię do przedstawicieli marketu i poproszę o zachowanie monitoringu, zabezpieczenie go przed skasowaniem. Tak zrobiłem. Przedstawiciel centrali, podobnie jak wcześniej pani ze sklepu, przekazał, że wszystko jest już zabezpieczone. Obraz podobno jest świetnej jakości - mówi pan Mateusz.

- Byłem wstrząśnięty. Skoro policja ma nagranie z wizerunkiem sprawcy i wie, kiedy i jaką kartą płacił, to jakim cudem nie udało się go namierzyć? - pyta zdenerwowany mężczyzna.

Poczucie absurdu

- Kradzież 600 złotych obecnie jest wykroczeniem. To ważne w kontekście przeszkód, na które napotkaliśmy. Namierzanie sprawcy rozpoczęliśmy od najbardziej obiecującego tropu - sprawdzenia, do kogo należy karta, którą sprawca zapłacił tego dnia w sklepie - mówi policjantka.

Podinsp. Barska opowiada, że policjanci wystąpili do właściciela sklepu o dane karty i je otrzymali. Żeby jednak połączyć te dane z konkretnym nazwiskiem, trzeba wystąpić do banku.

- Żeby było to możliwe, policjanci wystąpili do prokuratora, żeby objął sprawę nadzorem. Prokurator się zgodził i wystąpił do sądu, aby ten zwolnił bank z tajemnicy bankowej. Problem w tym, że sąd uznał wniosek za bezzasadny, bo zgodnie z przepisami jest to możliwe tylko w przypadku przestępstw - mówi policjantka.