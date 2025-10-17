Logo strona główna
Lubuskie

Zarzut po śmierci pogryzionego przez psy 46-latka. Sąd zdecydował o areszcie

Jest areszt dla 53-latka
53-latek usłyszał zarzuty. Grozi mu nawet dożywocie
Źródło: TVN24
53-letni właściciel owczarków, które pogryzły 46-latka w Zielonej Górze najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie - zdecydował sąd. Wcześniej prokuratura przestawiła mu zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, której następstwem jest śmierć pokrzywdzonego.

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla 53-letniego właściciela psów, które zaatakowały 46-latka. Sąd w pełni podzielił stanowisko prokuratora. Wiadomo, że mężczyzna złożył wyjaśnienia i będą one teraz podlegały weryfikacji. Jak przekazał prokurator obecny na posiedzeniu aresztowym, podejrzany nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Wcześniej mężczyzna został przesłuchany i przedstawiono mu zarzut. - Prokurator uznał, że podejrzany miał świadomość, że jego zwierzęta mogą być niebezpieczne dla ludzi oraz nieodpowiednio zabezpieczył teren strzelnicy, na której przebywały. Ustalono, że był on wcześniej informowany przez osoby postronne, że jego owczarki są agresywne, miał także wiedzę, że już uciekały poza ogrodzenie – powiedziała prokurator Antonowicz. Dodała, że biorąc po uwagę powyższe przesłanki prokurator przedstawił 53-latkowi zarzut z art. 156 par. 3 Kodeksu karnego zagrożony karą od pięciu lat więzienia do dożywocia. Prokuratura zawnioskowała do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanego.

Chcą "wyeliminować obawy co do obiektywizmu"

53-latka zatrzymano w czwartek na polecenie prokuratury. Wiadomo, że mężczyzna przebywał akurat poza miastem na szkoleniu. Ale - jak zapewniała prokurator Antonowicz - podejrzany nie ukrywał się, a śledczy wiedzieli, gdzie mężczyzna aktualnie się znajduje.

Tragiczne okoliczności śmierci 46-letniego kierowcy poruszyły całą Polskę. Mężczyzna w niedzielę zatrzymał się MOP Racula Wschód przy trasie S3, żeby zrobić obowiązkową przerwę w podróży. Mając dużo wolnego czasu, wybrał się do lasu na grzyby. Gdy znalazł się w pobliżu strzelnicy, zaatakowały go trzy psy. Pan Marcin zdołał jeszcze samodzielnie zadzwonić pod numer 112 i wezwać pomoc. Na miejsce ruszyli policjanci i pogotowie. Jak ustalił TVN24, karetka dojechała w ciągu 12 minut od zgłoszenia. Rannego mężczyznę przewieziono do Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, gdzie przeszedł kilka operacji. W środę rano 46-latek zmarł.

Pierwsze czynności w sprawie prowadziła Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze. Początkowo śledztwo wszczęto w związku z art. 156 Kodeksu karnego, mówiącego o odpowiedzialności za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. We wtorek Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze poinformowała o przejęciu śledztwa. Do wyjaśniania sprawy zostaną skierowani policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

- Postępowanie zostało przejęte, aby całkowicie wyeliminować ewentualne obawy co do obiektywizmu śledczych. Tylko czynności niecierpiące zwłoki zostały przeprowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Zielonej Górze pod ścisłym nadzorem pani kierownik wydziału śledczego. Chcemy wnikliwie i szczegółowo ocenić tę sytuację - podkreślała prokurator Antonowicz.

"Zwierzęta nie były odpowiednio zabezpieczone, a skutki są najtragiczniejsze"

Śledczy będą sprawdzać kilka wątków. Jak wskazywała prokuratura, w tej chwili najistotniejsze jest zebranie wszelkich informacji dotyczących psów, które zaatakowały 46-latka. W kręgu zainteresowania śledczych są fakty dotyczące tego w jakiej kondycji fizycznej i psychicznej są zwierzęta, jakie warunki bytowe zapewnił im ich opiekun prawny. Odpowiedzi na te i wiele innych pytań ma przynieść opinia biegłych behawiorystów, którzy przez najbliższe trzy miesiące będą obserwować psy w specjalnym domu tymczasowym.

- Jeżeli chodzi o stan ich odżywienia, stan fizyczny, to tutaj będziemy posiłkować się opinią biegłych. Jeżeli chodzi o szczepienia, mamy informację, że zwierzęta były zaszczepione, ale będziemy to weryfikować - informowała w czwartek Antonowicz.

Prokuratura ma świadomość, że zwierzęta uciekały wcześniej z posesji, o czym również wspomniano podczas czwartkowej konferencji. - To trzeba powiedzieć wprost, że te zwierzęta nie były odpowiednio zabezpieczone., a niestety skutki są najtragiczniejsze, jakie są możliwe: śmierć. Te psy wielokrotnie uciekały, to wiemy chociażby od pracowników schroniska. Wiemy właśnie o zdarzeniu wcześniejszym napaści na mężczyznę, więc wiemy, że ich zachowania są agresywne - mówiła prokuratorka i dodała: - Stąd w naszej ocenie właściciel mógł przewidywać i godził się, na to, że te zwierzęta mogą zaatakować po raz kolejny.

Przyjrzą się też działaniu strzelnicy

Prokuratura już wcześniej przekazała, że oprócz głównego śledztwa w sprawie pogryzienia 46-latka przez psy, śledczy będą przyglądać się zasadom funkcjonowania strzelnicy, na której przebywały psy. Pod lupą znajdą się takie kwestie jak przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa oraz zgodność prowadzenia działalności z obowiązującymi regulacjami. 

Autorka/Autor: Aleksandra Arendt-Czekała/ tam

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

