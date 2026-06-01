Lubuskie Motocyklista jechał na jednym kole. Odpowie przed sądem. Nagranie

Zielona Góra. Motocyklista jechał na jednym kole Źródło wideo: Monitoring Zielona Góra

W niedzielę, 24 maja, kamery miejskiego monitoringu w Zielonej Górze zarejestrowały motocyklistę jadącego na jednym kole.

- Zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, które weszły w życie 30 marca 2026 celowe wprowadzanie pojazdu w poślizg oraz celowa utrata styczności z nawierzchnią chociażby jednego z kół jest zakazana, a za takie wykroczenia grożą wysokie grzywny oraz utrata prawa jazdy na trzy miesiące - przypomina podinspektor Małgorzata Stanisławska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Analiza nagrania pozwoliła policjantom ustalić kierującego motocyklem. 27 maja do jego drzwi zapukali funkcjonariusze i zatrzymali mu prawo jazdy. - Młody mężczyzna nie przyjął mandatu, wobec tego policjanci sporządzili wniosek o ukaranie do sądu. Do materiału w postępowaniu o wykroczenie zostanie dołączony materiał filmowy zarejestrowany przez kamery monitoringu miejskiego - wyjaśnia Stanisławska.

Na tym jednak nie koniec. Kilka godzin po wizycie policjantów, ten sam motocyklista został zatrzymany przez inny patrol drogówki, gdy przekroczył prędkość w obszarze zabudowanym o 66 km/h. - Tym razem zdecydował się przyjąć mandat w wysokości 4 tysięcy złotych. Na jego konto trafiło także 14 punktów karnych - przekazuje Stanisławska.

