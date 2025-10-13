Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lubuskie

Miał być wyrok w sprawie śmierci Wojtusia, sąd chce dodatkowej opinii o ojcu chłopca

Zgodnie z zapowiedzią, Robert P. miał dziś usłyszeć wyrok
Prokuratorka Ewa Antonowicz: niejedna osoba pracuje na dwóch etatach, natomiast nikt z takich osób nie zabija dzieci
Źródło: TVN24
Miał być wyrok, będzie dodatkowa opinia. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze chce, by biegli sprawdzili, czy uzależnienie od narkotyków mogło mieć wpływ na zachowanie Roberta P. Mężczyzna jest oskarżony o zabójstwo swojego siedmiomiesięcznego syna Wojtusia. Zadał dziecku kilka ciosów w główkę. Śledczym tłumaczył, że "był zirytowany, tym że niemowlę go obudziło". Tamtej tragicznej nocy, P. miał również pod opieką dwuletnią córkę Różę.

7 października zakończył się proces w sprawie zabójstwa siedmiomiesięcznego Wojtusia ze Świebodzina (woj. lubuskie). W tym procesie na ławie oskarżonych zasiada Robert P. - ojciec dziecka. 26-latek został oskarżony o zabójstwo z zamiarem ewentualnym.

Podczas poprzedniego posiedzenia, strony wygłosiły mowy końcowe. 13 października miał zapaść wyrok w pierwszej instancji. Tak się jednak nie stało.

Sąd chce ustalić przez biegłych jakie zaburzenia osobowości ma oskarżony i czy uzależnienie od narkotyków mogło mieć wpływ na popełnienie przestępstwa. Rozprawa została odroczona. Biegli mają cztery tygodnie na sporządzenie opinii.

"Ten wyrok musi być wyraźnym przesłaniem"

Podczas mów końcowych prokuratorka szczegółowo scharakteryzowała dom, w którym wychowywali się siedmiomiesięczny Wojtuś i jego dwuletnia siostra Róża.

- Alkohol, narkotyki i osoby wielokrotnie karane. Matka, której już odbierano dzieci, ojciec porywczy i uzależniony od substancji psychoaktywnych. Oni i dwójka małych dzieci. Do tego niemal wszyscy, którzy byli obojętni na ich los. Dziadkowie, którzy usprawiedliwiali sprawcę. Instytucje, które miały chronić, a zabrakło im woli. Sąsiedzi, którzy słyszeli i milczeli. Policja, która przyjeżdżała i nie zatrzymywała. Nawet tutaj przed sądem każda z tych osób stara się, choć trochę, usprawiedliwić oskarżonego. Dobrze wiemy, że to próba oczyszczenia własnego sumienia, bo wiedzieli, ale nic nie zrobili - mówiła prokurator Ewa Antonowicz.

Przypomniała, że Robert P. przyznał się do zabójstwa i tłumaczył, że nie panował nad sobą. Prokuratorka wnioskowała o uznanie P. za winnego zabójstwa Wojciecha S., znęcania się nad chłopcem, jego siostrą i matką - a tym samym o wymierzenie oskarżonemu najsurowszej kary, czyli dożywocia. Wnioskowała również o pozbawienia oskarżonego praw publicznych na pięć lat i o 14-letni zakaz kontaktowania się z córką Różą S.

Mężczyzna został doprowadzony do sądu
Mężczyzna został doprowadzony do sądu
Źródło: TVN24

- Ten wyrok musi być wyraźnym przesłaniem, że gniew, frustracja, niepanowanie nad sobą, nie mogą usprawiedliwiać przemocy. Zło zaczyna się od krzyku, od uderzenia, od strachu, który staje się codziennością, a kończy się ciszą taką, jaka zapadła tamtej nocy (7 marca 2024 - przyp. red.) - apelowała Antonowicz.

Adwokat Sylwester Babicz, przyznał podczas mów końcowych, że "niezaprzeczalnym faktem jest to, iż oskarżony doprowadził do śmierci swojego syna". Dlatego w tym zakresie wnioskowano o "łagodny wymiar kary". - Opis czynu jest bulwersujący, bo chodzi o zgon dziecka. Natomiast jest w akcie oskarżenia sformułowanie "z zamiarem ewentualnym" i ono w tej prawniczej nomenklaturze oznacza, że oskarżony wcale nie chciał, by do tego doszło - przekonywał z kolei Babicz.

Natomiast w kwestii znęcania się nad rodziną, według obrony, brak było dowodów, które by na to wskazywały. Adwokat Roberta P. wnioskował o uniewinnienie od zarzutu znęcania się.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wojtuś nie żyje, bo obudził ojca. Prokuratura chce dożywocia

Wojtuś nie żyje, bo obudził ojca. Prokuratura chce dożywocia

Aleksandra Arendt-Czekała
Matka i babcia oskarżone. Miały zakopać żywego noworodka

Matka i babcia oskarżone. Miały zakopać żywego noworodka

Szczecin

"Wolałbym ja leżeć w grobie zamiast mojego własnego syna"

7 października, na sali sądowej głos zabrał również oskarżony. Przez kilka minut opowiadał tym, jak wyglądało życie z jego partnerką Alicją S.

- Żałuję tego, co się stało. Ale nie padło to, że partnerka często wybywała na całe noce. Nie padło to, że miałem dwie roboty jednocześnie. Wróciłem z drugiej pracy, a ona nawet nie wiedziała, gdzie ma córkę. Tak się napiła, że nie pamiętała, gdzie jest Róża, a ona była u jej siostry. Nie padło to, że kilka razy by nam chatę spaliła, bo pijana z dzieckiem w domu zasnęła. To było całe życie, ciągle w nerwówce - wyliczał.

26-latek wyraził też skruchę. - Czasu nie cofnę, choć bardzo bym chciał. Wolałbym ja leżeć w grobie zamiast mojego własnego syna. I mam nadzieję, że kuratorium będzie miało teraz większe pole manewru, żeby dzieci zabierać z takich rodzin - powiedział 26-latek. - Jakbym miał sam gdzie zabrać te dzieci, tobym to zrobił i się od niej uwolnił, a tak czekałem, aż zrobi to kurator - dodał.

Oskarżony Robert P.
Oskarżony Robert P.
Źródło: TVN24

"Zadał dziecku ciosy w głowę, ponieważ był zirytowany tym, że go obudziło"

Do tragedii doszło 7 marca 2024 roku. To wtedy do jednego z domów w Świebodzinie wezwano na numer alarmowy 112 pomoc. Zwróciła się o nią babcia kilkumiesięcznego chłopca. Na miejsce pojechały służby ratunkowe, niestety dziecko już nie żyło. Jak informowali wstępnie śledczy, "miało obrażenia na ciele".

Policja zatrzymała Roberta P. - ojca dziecka. Jak ustalono, nocą był w domu sam z siedmiomiesięcznym Wojtusiem i dwuletnią Różą. Spali w jednym łóżku. Matki dzieci nie było w domu. Została zatrzymana przez policję w środę, 6 marca, za kradzież. I to pod jej nieobecność doszło do zabójstwa. Jak informowała Ewa Antonowicz, Robert P. "stwierdził wprost, że zadał dziecku ciosy w głowę, ponieważ był zirytowany tym, że go obudziło".

Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w lutym 2025 roku. Jak informowała prokuratura, psychiatra jasno określił, że oskarżony jest osobą zdrową, poczytalną, która wie, co robi. Biegli mieli też pewność, że siła, z jaką ojciec uderzał Wojtusia, była duża, a "śmiertelne skutki nieuniknione".

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

OGLĄDAJ: Trump w Knesecie: myślę, że odbudowa Strefy Gazy się wydarzy
Donald Trump

Trump w Knesecie: myślę, że odbudowa Strefy Gazy się wydarzy
NA ŻYWO

Donald Trump
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Aleksandra Arendt-Czekała

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaProkuraturaPrzemoc
Czytaj także:
Poszukiwany ukrywał się z żoną i niemowlęciem w altanie
Z dziewięciomiesięcznym synem ukrywał się na działce, w organizmie dziecka wykryto kokainę
Kraków
pap_20250326_07Q
Dziemianowicz-Bąk: złożyłam w tej bulwersującej sprawie zawiadomienie do prokuratury
BIZNES
Pijani zajmowali się dwuletnią córką
Głodną dziewczynkę nakarmili policjanci. Jej rodzice byli pijani
Lublin
Śmiertelny wypadek podczas Rajdu Nyskiego
Podczas rajdu zginął kierowca. Śledztwo prokuratury
Opole
Robert Bąkiewicz na wiecu PiS
Prokuratura przyjrzy się wypowiedziom Bąkiewicza o "wyrywaniu chwastów" i "zrzucania napalmu"
WARSZAWA
Bamako, stolica Mali
10 tysięcy dolarów za wizę. USA ogłaszają nowy program
Świat
44-latek w rękach policjantów
Pałką teleskopową pobił trzech nastolatków
Trójmiasto
Blaknące koralowce na Pacyfiku
Ziemia osiągnęła pierwszy punkt krytyczny. "Ponura sytuacja"
METEO
Donald Trump
Trump w izraelskim parlamencie. "To nie tylko koniec wojny"
Świat
Drążenie kolektora Mokotowskiego Bis (pierwszy etap)
Wybudują wielki kolektor pod Wisłostradą
WARSZAWA
Noa Argamani na gali TIME 100, kwiecień 2025
Po dwóch latach od porwania, dzień po swoich urodzinach, Noa spotka swojego chłopaka
Świat
tokio japonia shutterstock_2332337511
Cofnęli się o dekady. Braki w całym kraju
BIZNES
Ayman Odeh
Incydent w czasie przemówienia Trumpa
Świat
Krosno: w mieszkaniu znaleziono ciała dwóch mężczyzn. Prokuratura wszczęła śledztwo
Ciała dwóch mężczyzn w mieszkaniu
Rzeszów
Siedziba Prokuratury Krajowej
Chcieli przekazać informacje o rosyjskich opozycjonistach w Polsce, jest akt oskarżenia
Katowice
imageTitle
Szykuje się wielki powrót na trenerską ławkę
EUROSPORT
Donald Trump w Knesecie
"Wszyscy myśleli, że będę brutalny". Trump o "swojej specjalności"
RELACJA
Mateusz Piwowar w klinice w trakcie pobrania krwiotwórczych komórek macierzystych
"Nie mówimy: idźcie. Tylko: my poszliśmy, chodźcie z nami"
Natalia Bitowska
imageTitle
"Trener wniósł dużo spokoju. Idziemy za nim w ogień"
EUROSPORT
Jakub Iwaniec
Świadkowie byli pewni, że kierował pijany sędzia. Prokuratura o swoich ustaleniach
Lublin
Sławomir Ćwik jest liderem listy Trzeciej Drogi
"Nie jestem posłem po to, by przesiedzieć 10 godzin w tygodniu w pociągu"
BIZNES
Wypadek na Słowacji
Czołowe zderzenie pociągów. Około 100 poszkodowanych
Świat
hotel forum krakow - Longfin Media shutterstock_2365405907
Hotel Forum jest już zabytkiem
Kraków
Warszawskie Drzewo Roku
Warszawskie Drzewo Roku wybrane. Rośnie na Ochocie
WARSZAWA
Objawy choroby zakrzepowo-zatorowej można przegapić. A zagrażają życiu
Objawy zakrzepicy nie zawsze są dramatyczne. Ale konsekwencje mogą takie być
Zuzanna Kuffel
Bez alkoholu na stacjach?
"Zabójca na stacjach benzynowych". Resort zdrowia z nową wersją "ustawy alkoholowej"
Zdrowie
Wilk szary (Canis lupus)
Wilk zabity na polowaniu. Myśliwy stanie przed sądem
Rzeszów
Ks. Rafał Główczyński
Ksiądz otwiera klubokawiarnię w lokalu po agencji towarzyskiej
WARSZAWA
Do wypadku doszło w sobotę
Wszedł na most, raził go prąd, spadł na tory. 17-latek w szpitalu
Łódź
imageTitle
Legenda przeprasza za piłkarzy po klęsce w eliminacjach
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica