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Nie żyje Tadeusz Baranowski. "Wirtuoz humoru i zabawy formą"

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Tadeusz Baranowski
Tadeusz Baranowski
Źródło zdj. gł.: PAP/Grzegorz Michałowski
Zmarł artysta i autor komiksów Tadeusz Baranowski. Twórca Smoka Diplodoka miał 81 lat. O śmierci rysownika poinformował Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi. "Pofrunęliśmy dzięki Tobie naprawdę cholernie daleko" - napisał rysownik Michał Śledziński, żegnając mentora.

Baranowski zmarł we wtorek. Festiwal przekazał informację o jego śmierci dzień później.

"Trudno znaleźć słowa, by przekazać tę potwornie smutną wiadomość. Odszedł wczoraj Artysta wielki, Mistrz komiksowej sztuki, wirtuoz humoru i zabawy formą, twórca legendarnych postaci, które zostaną z nami na zawsze" - czytamy we wpisie Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi.

Komiksy Tadeusza Baranowskiego
Komiksy Tadeusza Baranowskiego
Źródło zdjęcia: Filip Czekała

Baranowski, jak podkreślają osoby związane z festiwalem, był bardzo oddany swoim fanom i poświęcał godziny na autografy i rozmowy. "Potrafił niespodziewanie przyjechać do naszego Centrum obejrzeć wystawę albo zajrzeć znienacka na festiwal. I choć narzekał potem na zmęczenie, wiemy, że takie spotkania dawały mu energię do działania" - wspominają.

"Pofrunęliśmy dzięki Tobie naprawdę cholernie daleko"

Wybitnego artystę żegna między innymi Michał "Śledziu" Śledziński, autor m.in. "Osiedla Swoboda" i "Wartości rodzinnych".

"Nie wiem, co napisać... Mogę Ci tylko podziękować, Tadeuszu, że rzuciłeś mnie, nas, na tak głęboką, komiksową wodę, kiedy jeszcze byliśmy dzieciakami. Nauczyłeś nas wtedy nie tylko czytania komiksów, ale pełnej dekonstrukcji tego medium. Mieliśmy po parę lat, nie więcej niż moja córa dziś, a już nauczyliśmy się, że narysowane postaci mogą być świadome tego, że są kreacją, że potrafią z tego faktu korzystać, przekraczać, zasuwać dalej, niż granice wyobraźni. Pofrunęliśmy dzięki Tobie naprawdę cholernie daleko" - napisał rysownik.

Ekranizacje i nagrody

Tadeusz Baranowski urodził się 6 stycznia 1945 roku w Zamościu. Jego pierwszy komiks "Ten piekielny Barnaba" ukazał się w "Świecie Młodych" w 1975 roku. Współpracował z Grzegorzem Rosińskim przy serii Thorgal.

Na podstawie jego komiksów powstały filmy animowane, między innymi "Przygody Profesorka Nerwosolka" i "Kosmiczne przygody Profesorka Nerwosolka", a także "Podróż Smokiem Diplodokiem". Otrzymał liczne odznaczenia, między innymi Nagrodę Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego z okazji jubileuszu 65-lecia urodzin w uznaniu zasług dla kultury polskiej i Złoty Puchar - Nagrodę im. Janusza Christy.

W 2024 roku premierę miał fabularny "Smok Diplodok" wykorzystujący w nowej odsłonie komiksy Baranowskiego. Sam autor pojawia się na ekranie w finałowej scenie.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
zmarł..., nekrologi
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Anna Winiarska
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